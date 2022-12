Un peluquero y su novia reaniman a un peatón de 72 años que sufrió un infarto en Laviada

Dos actuaciones ciudadanas casi consecutivas que han podido marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pedro Paulino Cavielles, conocido peluquero del Polígono, y su novia, Laura Armendáriz, atendieron ayer por la mañana, sobre las 13.00 horas, a un varón de 72 años que se desplomó en la avenida de Portugal junto a la confluencia con la calle Carlos Marx, en el barrio de Laviada, mientras paseaba con su esposa. Cavielles y Armendáriz le practicaron las maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios. Prácticamente a continuación, pasadas las 13.30 horas, un pasajero que acaba de subirse a un autobús de Emtusa en la calle Rodríguez San Pedro se desplomó con un aparente ataque epiléptico fruto de un posible ictus. En esta ocasión, fue Sonia Gavilán, una técnica de ambulancias que se encontraba fuera de servicio, la que atendió a este varón de 58 años. Los dos accidentados fueron evacuados con vida. El primero, al Hospital de Cabueñes y el segundo, directamente al HUCA.

Los dos incidentes generaron bastante revuelo en las zonas en las que tuvieron lugar. "Salía de trabajar y me llamó mi novia contando lo que había sucedido", explica el peluquero Pedro Paulino Cavielles. Fueron estas dos personas las que atendieron a C. A F., que se desplomó mientras paseaba por la avenida de Portugal a la altura del número 62. "Había una persona tratando de reanimarlo, pero nos explicó que no sabía muy bien cómo hacerlo", relató el joven. "Entre mi pareja y yo nos turnamos con la RCP. Le tomamos el pulso y vimos que no tenía. Justo al final, como unos 30 segundos antes de que llegaran las ambulancias, apareció una enfermera y nos ayudó también", apostilló Cavielles.

Tanto él como su pareja, Laura Armendáriz, tienen conocimientos de primeros auxilios, como dejaron bien claro ayer. Ella porque es socorrista y él porque es monitor de surf y estuvo en el pasado en el Ejército. "Nunca la había practicado con una persona, siempre había sido en prácticas", detalló Cavielles. Según las fuentes consultadas, las maniobras de reanimación, en la que también participaron los sanitarios tras su llegada a la avenida de Portugal, duraron unos 40 minutos. Según estas mismas fuentes, el afectado ingresó con vida en el Hospital de Cabueñes. "No sabemos mucho más sobre el estado del hombre. Tenía magulladuras, se conoce que de la caída. Su mujer nos explicó que no tomaba ninguna medicación", zanjó el peluquero, cuyo negocio se encuentra también en la avenida de Portugal, pero ya en El Polígono. El afectado es vecino de la carretera Vizcaína.

Los sustos no quedaron ahí. Pocos minutos después la Policía Local y varios efectivos sanitarios tuvieron que trasladarse a la calle Rodríguez San Pedro. A la altura del número 25 se tuvo que detener un autobús de Emtusa que hacía el recorrido entre el Hospital de Cabueñes y El Cerillero debido a que uno de sus pasajeros se desplomó. Lo hizo poco después de haberse subido al vehículo en la marquesina que hay en Fomento. La víctima era un hombre de 58 que arrancó a convulsionar al ponerse la mascarilla obligatoria en el transporte público.

Fue Sonia Gavilán, una joven que subió en la misma parada que el afectado, la que le atendió hasta que llegaron los sanitarios. "El resto de pasajeros preguntaron si había algún sanitario y me acerqué. Comprobé la situación y le puse en posición de seguridad", comentó la joven. El hombre fue trasladado al HUCA y se da la circunstancia de que también era trabajador de Emtusa. Primero acudió una ambulancia de soporte vital básico y minutos después una UVI Móvil. Los pasajeros del autobús tuvieron que bajarse para que pudiera ser atendido. Las atenciones duraron cerca de media hora.