El periodista Xuan Cándano: "El espejo socioeconómico para Asturias debe ser el País Vasco"

La periodista Alicia Álvarez, al inicio del acto, recordaba que el libro "No hay país: Crónica política (y sentimental) de Asturias (1975-2022)" afronta ya el lanzamiento de su segunda edición. "Es una obra que no debería pasar desapercibido", destacó el expresidente del Principado Pedro de Silva. El vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio se llenó para la presentación del ensayo escrito por Xuan Cándano. "Lo que interesa es que aparece un diagnóstico de lo que pasó en Asturias en los últimos 47 años. Y tengo la osadía de ofrecer recetas para el futuro", indicó el autor. El presidente autonómico, Adrián Barbón, no quiso perderse un coloquio de cerca de dos horas, en el que también participó el profesor Boni Pérez y en el que se analizó el pasado, el presente y el futuro de la comunidad.

En "No hay país", Cándano toma como hilo conductor a los expresidentes regionales para analizar la historia de la región, aderezada con otros relatos y otros protagonistas. Además, deja una serie de reflexiones, que quiso compartir durante su intervención en la Escuela de Comercio. "En este trabajo incido mucho en que nuestro espejo en lo socioeconómico es el País Vasco, porque allí hay un tejido industrial, con pequeñas y medianas empresas junto a cooperativas, mientras que en Asturias no", relató el periodista y escritor, que lamentó el desaprovechamiento de los fondos mineros. "A nadie se le ocurrió caminar en esa dirección", indicó. La gestión económica fue protagonista durante el coloquio. Cándano hizo mención a "la obsesión absoluta por la obra pública". Y lamentó que en Asturias hubiera "una mirada única hacia las multinacionales y ahora hacia Bruselas". "Se hizo pensando siempre en lo exógeno, sin mirar hacia lo nuestro", prosiguió. Y ahí se detuvo también en otra pregunta que lanzó al público: "¿Por qué no hay empresarios en Asturias?". "El sector empresarial históricamente ha sido débil, algo que se agravó con la revolución del 34, que ahuyentó capitales. Los empresarios asturianos solo triunfan cuando van fuera, aquí hay un ambiente hostil, un cierto cainismo entre nosotros", analizó. Pedro de Silva, que recordó una anécdota de sus primeros contactos con el autor, "cuando montó el intento de secesión de San Esteban por el abandono que sufría", ensalzó la figura de Cándano: "Es un profesional de raza, con una pluma formidable como periodista, escritor o ensayista". Sobre el libro presentado ayer en la Escuela de Comercio, el expresidente regional hizo hincapié en "su toque sentimental y brillantez". Y recalcó: "Es un formidable relato, de una crónica de 47 años, a través de 200.000 palabras, y lo hace dándole un sentido, que puede considerarse más o menos acertado, pero que permite descubrir mucho material totalmente inédito a partir de su trabajo de campo". El expresidente regional tuvo también un momento para debatir algunas discrepancias con Cándano. "El telón de fondo de la decadencia de Asturias socialmente es el derrumbamiento de la minería y metalurgia, y no se mete en esa causa principal", comentó en uno de los ejemplos que mostró al público. Boni Pérez, por su parte, aportó otra idea más en su intervención, en este caso sobre la llingua asturiana: "En Asturias no somos capaces de rentabilizar nuestras peculiaridades porque no las valoramos, es algo que cuenta en este libro, como es el caso de la llingua asturiana". Mientras que Alicia Álvarez destacó la importancia de este ensayo, que consideró "necesario". "Este trabajo ordena la historia reciente de Asturias y el motivo por el que aquí no hemos dibujado nuestro propio destino", remató la periodista.