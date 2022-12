Mediados de la semana que viene. Esa es la fecha que Marina Pineda, concejala socialista de Hacienda, dio ayer como buena no para iniciar la tramitación formal del presupuesto municipal de 2023 pero si, al menos, para tener un borrador con las grandes cifras de la propuesta presupuestaria del gobierno que permita iniciar un proceso de negociación político. Otra cosa es como acabe esa negociación a medio año de una cita electoral.

"Veremos si es verdad esa actitud dialogante y esa responsabilidad para que salgan adelante los proyectos europeos", retó la edil del equipo de gobierno ante las declaraciones públicas de gran parte de la oposición municipal tendiendo la mano a esa negociación. Incorporar la parte de cofinanciación municipal sobre los proyectos ya concedidos al Ayuntamiento dentro de convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es uno de los elementos singulares que han complicado el diseño de las cuentas de este último año de este mandato.

Y que garantiza que, de partida, el nuevo presupuesto esté por encima de los 247.072.534,25 euros aprobados en el Pleno de diciembre del año pasado como presupuesto del Ayuntamiento para el actual ejercicio. Los proyectos con financiación europea ya concedidos comprometen unos 5,3 millones del nuevo presupuesto. Aquí está una parte de la subida. Aunque no es la única cifra a tener en cuenta en un diseño económico que debe ajustarse a un escenario económico de inflación y con subidas comprometidas a nivel nacional en los salarios de los empleados públicos.

Aunque hay proyectos presentados a fondos europeos pendientes de una concesión, que puede llegar en cualquier momento, desde la concejalía de Hacienda se ha decidido no esperar más para no seguir demorando la tramitación del presupuesto que, en todo caso, llegará al Pleno ya con el nuevo año empezado. Ante un nuevo proyecto que exija ampliar las partidas de cofinanciación municipal existe la posibilidad de hacer una generación de créditos. En materia de ingresos el problema para el gobierno fue no conseguir sacar adelante las subidas que se fijaban en sus fallidas ordenanzas fiscales.