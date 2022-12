La Abogacía del Estado avala ceder la varada de Fomento a la Federación

El abogado del Estado informó favorablemente la decisión de los técnicos de la Autoridad Portuaria para adjudicar la varada de Fomento a la Federación de Vela del Principado, apoyando la desestimación de las alegaciones presentadas por el Patronato Deportivo Municipal para que se excluyera la oferta federativa al considerar que está condicionada. La Autoridad Portuaria de Gijón informó al Patronato del respaldo de la Abogacía del Estado a su decisión, en la notificación que le remitió el lunes con la desestimación de sus alegaciones, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Tras haber recibido esa notificación, el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, anunció el martes que el Consistorio va a interponer un recurso contencioso–administrativo ante los tribunales contra la resolución del Puerto otorgando la concesión a la Federación por 20 años de 3.163 metros cuadrados en el testero del espigón central de Fomento, concesión que tan sólo está pendiente ahora de su formalización.

El Patronato considera que la oferta de la Federación, que preside Marcelo Villanueva, incumple con las especificidades del concurso al considerar que se trata de una oferta condicionada a la aplicación de una bonificación del 30% de la tasa de ocupación y la exención de la tasa de actividad, algo que además el Patronato entiende que sólo sería aplicable a clubes deportivos y no a una federación. Añade que el Patronato no solicitó ninguna bonificación ni exención y que no se ha tenido en cuenta que, con la petición formulada por la Federación, su oferta económica será en la práctica inferior a la del Patronato. Apuntan que todos los años el Puerto ha aplicado esas bonificaciones y exenciones a la Federación para el terreno que gestionaba con autorizaciones temporales en la varada.

La Autoridad Portuaria, que preside Laureano Lourido, tiene otro criterio, que respalda el informe del abogado del Estado, ya que considera que la decisión de si aplica las bonificaciones y exenciones solicitadas por la Federación debe tomarse con posterioridad a la adjudicación de la concesión y que la mera solicitud no afecta a la resolución del concurso. Además, la decisión avalada por el Abogado del Estado considera también que esos beneficios económicos que pide la Federación sólo son aplicables a los mínimos establecidos en las tablas de tasas del Puerto, no a los incrementos sobre las mismas que se presentaron en las ofertas, ya que esos incrementos ofertados no tienen carácter tributario. El Patronato tiene dos meses de plazo para presentar el recurso judicial.