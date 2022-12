Canto a la figura de los Reyes Magos, "de lo más apasionante del cristianismo"

Un repaso a la importancia cultural de los Reyes Magos fue la propuesta que ayer acercó la presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, Plácida Novoa Coomonte, al Ateneo Jovellanos. La ponente se confesó como una estudiosa de "estos personajes que me atrajeron desde niña", pero que en las Sagradas Escrituras solo aparecen mencionados, de forma escueta, en el Evangelio de San Mateo. "Son de lo más apasionante del cristianismo", aseguró la presidenta belenista respecto a los Reyes, que "fueron los primeros peregrinos".

Plácida Novoa destacó que, en la Biblia, no se menciona el número exacto de reyes que acudieron a adorar a Jesús. De hecho, entre las pinturas halladas en las catacumbas de Santa Priscila, las de San Pedro y las de Santa Domitila, existía notable variación, de dos a cuatro, por no hablar, como mencionó, de la idea copta de los doce monarcas. "Fue en el siglo V, con San León el Magno, cuando se fijó que eran tres los reyes", indicó la conferenciante, incidiendo en que el detalle del "oro, incienso y mirra", hizo suponer que era un regalo por rey. Además, relató la leyenda de Artabán, un cuarto rey que, por distintos avatares, no llegó en compañía de "Melchor, Caspar y Balthasar" (así fue como se escribieron sus nombres por primera vez) a rendir honores.

Novoa también tuvo tiempo para describir la evolución de cómo Baltasar comenzó a aparecer en las pinturas y grabados como una persona de raza negra. Aprovechó la oradora para reconocer que era "su rey" preferido, puesto que de niña fue quien le subió a su carroza para entregarle la carta. Además, fijó a mediados del siglo XIX la primera cabalgata que se celebró en España. Fue en Alcoy, en 1866 y, a partir de ahí, la tradición se fue extendiendo a más localidades de España. Una tradición, la de los Reyes, que nunca ha tenido mucho eco en el resto de Europa. Junto a Novoa estuvo presente ayer Nieves Viesca, que además de presentar el acto y destacar la importancia de los belenes, leyó algunos versos de "Me gusta la Navidad. Antología de poesía navideña contemporánea".

El pregón de Navidad, hoy

La iglesia mayor de San Pedro acogerá esta tarde, a partir de las 20.00 horas, el pregón navideño organizado por los miembros de la Asociación Belenista de Gijón, que este año protagonizará el presidente del Foro Jovellanos, Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos.