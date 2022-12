Carmen Moriyón será la candidata de Foro a la Alcaldía de Gijón. Lo anunciará esta tarde en la celebración de una espicha en el llagar Castañón de Quintueles (Villaviciosa). Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la exalcaldesa ha decidido dar el paso tras comunicárselo a su círculo de colaboradores y tras constatar que tiene un gran apoyo entre la militancia. El paso al frente de Moriyón rompe el tablero político gijonés. Serán los terceros comicios locales a los que concurriría la cirujana, que ostentó el bastón de mando durante dos mandatos, entre 2011 y 2019, antes de dar el salto a la política regional para encabezar la lista de Foro al Principado. Fue ese 2019 cuando renunció al escaño en la Junta y regresó a su puesto en el Hospital de Cabueñes, pero manteniendo el liderazgo de las siglas, para "refundar" un partido que terminó por expulsar a Francisco Álvarez–Cascos, su fundador.

El paso hacia adelante de Carmen Moriyón, a la que la mayoría de foristas ven como "la mejor opción" para volver a desbancar al PSOE de la Alcaldía, implica que el actual portavoz y presidente local del partido, Jesús Martínez Salvador, no sea el cabeza de lista en mayo del próximo año. No obstante, tal y como ambos protagonistas dejaron claro el pasado 19 de noviembre, en el III Congreso local de Foro, en el Museo del Pueblo de Asturias, la sintonía es "total". "Desde hoy tienes en tus manos las riendas para llevarnos a lo más alto", pronunció una emocionada Moriyón, cuando Martínez Salvador asumió la presidencia local del partido. Acto seguido, y entre aplausos, la exalcaldesa añadió: "No sé cómo lo vamos a hacer, pero sea como sea será contigo". "Si te presentas a la Alcaldía aspiramos a lo máximo", replicó, por su parte, el concejal, durante su intervención.

El regreso de Carmen Moriyón a la política local comenzó a sonar con fuerza al finalizar la pandemia. Pero no fue hasta el pasado verano, durante su visita a la Feria Internacional de Muestras, liderando la comitiva forista, cuando la exregidora reconoció en público que esa puerta estaba abierta. "Tengo una trayectoria corta en política, fueron ocho años, desde 2011 que me afilié a Foro, y nunca descarté nada, pero no porque descarte las cosas en política, sino en la vida", pronunció el 13 de agosto. Los días iban pasando y cada vez se alzaban más voces dentro del partido instándola a dar el paso. Son muchos los foristas que consideran a la cirujana como "la mejor opción" para recuperar la Alcaldía de Gijón.

Los militantes y simpatizantes de Foro Asturias volverán a exhibir una imagen de unidad hoy, igual que ocurrió a mediados del mes de noviembre con el III Congreso Local en el Museo del Pueblo de Asturias, con una espicha de Navidad que tendrá lugar en el llagar Castañón, en Quintueles (Villaviciosa). En la cita, Moriyón estará acompañada por el secretario general de su partido y candidato a la Junta General del Principado, Adrián Pumares, que serán los que se dirigirán a los presentes. El evento arrancará a las 19.30 horas y a él pueden asistir todos los simpatizantes sacando entrada. Los foristas, además, realizaron la pasada semana una quedada en Gijón, con la presencia de Moriyón, para realizar la fotografía que ilustrará la postal de Navidad de Foro en la ciudad y con la que felicitarán las fiestas. En la nueva directiva local, la presidida por Jesús Martínez Salvador, están presentes Luis Santiago García, Consuelo González, David Nicieza, Beatriz Fernández, Pedro Víctor Álvarez, Catalina Álvarez, Babi Sedano, Carlos Llaca, Covadonga Álvarez, Gonzalo García, José Luis Macho, Elena Sevilla y Francisco Osorio, Ana Villanueva, Pelayo Barcia, Montserrat López Moro, Álvaro Muñiz, Leticia García Monroy, Jaime Fernández–Paíno y David Argüelles.