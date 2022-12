El colegio de Nuevo Roces tendrá una pista semienterrada y un edificio de aulas en "L"

La tramitación de esta distinción, según las fuentes consultadas, está ya muy avanzada y es uno de los últimos trámites antes de que el Principado anuncie el proyecto final. Un proyecto que ya ha pasado por las manos del GBCe y que está a la expensa de los cambios que la Consejería de Educación, que está llevando con mucho mimo el asunto, pueda hacer a última hora. No obstante, la premisa inicial es construir el centro en cuatro niveles, es decir, en tres plantas sobre rasante y un sótano por la topografía inclinada y con taludes de la parcela de la calle Benito Otero. Este solar limita al norte con la Autovía del Cantábrico y en ella ya existe la escuela de Educación Infantil.

El colegio contará con dos grandes zonas. La primera y más llamativo es la pista polideportiva y la segunda, para el edificio de aulas. La cancha estará en el centro de todo el complejo y ocupará la mayor parte de la superficie construida. Irá parcialmente bajo tierra y con una cubierta verde, transitable e inclinada para integrarse con el entorno. Este bloque tendrá además gimnasio, vestuarios, instalaciones del sótano, comedor, biblioteca, aseos, sala de profesores, jefatura de estudios, secretaría, local para la asociación de madres y padres y el archivo.

La segunda zona es el edificio para las aulas. Las cubiertas estarán también ajardinadas y no tendrán más elementos que los paneles fotovoltáicos para que en suma el colegio se integre con el paisaje urbano y natural de Nuevo Roces. Habrá además zonas exteriores duras y blandas y otras con cubiertas verdes que serán la guinda para un proyecto anunciado en 2018, muy demandado por los vecinos tras los constantes retrasos y que en su primera fase costará 4,5 millones.

Un pacto político en la Junta para elevar hasta el millón la partida presupuestaria





Los grupos parlamentarios del PSOE, IU y el edil del grupo mixto, Luis Armando Fernández Bartolomé en la Junta General del Principado, han llegado a un acuerdo para, vía enmienda, ampliar las partidas que el presupuesto autonómico para 2023 fijaba para el colegio de Nuevo Roces (450.000 euros) y el consultorio de Vega-La Camocha (160.000 euros). La insuficiencia de esas partidas había sido denunciada por los vecinos de ambos barrios y por todos los grupos de la Corporación. El acuerdo político entre el partido que sustenta el gobierno de Adrián Barbón y los concejales que ya han comprometido su apoyo a los presupuestos está cerrado. Falta concretar la redacción de la enmienda y su cuantía. En el caso del colegio de Nuevo Roces se plantea que la asignación ronde el millón de euros: el doble de la que aparece en el proyecto presupuestario del gobierno. La existencia de ese pacto político se conoció ayer en el Pleno en el transcurso de un debate propiciado por Foro que buscaba, como ya se hizo con el vial de Jove frente al gobierno de España, unir a la Corporación en la reivindicación ante el Principado no solo de aumentar las asignaciones a esas obras sino de licitarlas en el primer trimestre del año que viene. La iniciativa no salió adelante por el no de PSOE e IU y la abstención de Ciudadanos. "Ya hay una enmienda acordada para corregir esa situación, esto (por la iniciativa de Foro) es hacer ruido", dijo la edil de Urbanismo, la socialista Loli Patón en nombre del gobierno. "Si esto es hacer ruido, ¿qué es lo que estamos haciendo con el vial de Jove?", le replicó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, también reprochó a Foro su iniciativa que "es un brindis al sol porque la única vía viable para cambiar un presupuesto es convencer al gobierno para que lo haga con una enmienda, ese es el momento".