Moriyón optará a la Alcaldía con la promesa de «buscar ententendimientos»: «Estoy feliz»

Arropada por alrededor de trescientos simpatizantes y militantes y con el objetivo de "retomar ese Gijón alegre e innovador que nunca deja a nadie atrás", la presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de la ciudad entre 2011 y 2019, Carmen Moriyón, confirmó ayer de viva voz lo que era ya un secreto a voces: volverá a presentarse a la Alcaldía en las elecciones municipales del próximo mayo. Lo hizo, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el 9 de diciembre, en el llagar Castañón y a nueve días de Nochebuena. Horas antes, la Cadena SER había desvelado la decisión. "Estoy contenta, muy ilusionada y tranquila. La decisión que tomo es fruto de una reflexión profunda, con el apoyo de mis compañeros, pero una decisión mía", compartió ayer Moriyón durante la espicha. Regresa a la política local, asegura, con la intención de "buscar el entendimiento", como ya ocurrió durante sus dos primeros mandatos, y, sobre todo, con el compromiso de "no crear ni un solo problema a los ciudadanos de Gijón; es lo único que quiero".

Moriyón, que ayer se mostró feliz compartiendo confidencias con sus compañeros de partido, abrió la puerta a su regreso el pasado verano, después de que en los mentideros de la ciudad la opción de un regreso al Ayuntamiento comenzase a tomar fuerza. Prometió luego una decisión antes de final de año, en lo que ordenaba cuestiones "personales y profesionales". "Debía encajar las piezas del puzzle, contar con mi familia, porque la vez anterior no lo hice y me arrepentí", reflexionó ayer la lideresa forista, tras desvelar sus intenciones a las directivas regional y local. Hasta dar ese paso, "fue una pelea conmigo misma, una persona que nació en Gijón, vivió en Gijón y trabajó siempre en Gijón y que lo que no quiere es hacer el ridículo. Pero no por perder las elecciones, sino por no saber ver la realidad", desveló.

Moriyón vuelve ahora con "la experiencia" de sus ocho años de gobierno y, además, consciente de que "el tiempo da perspectiva de las cosas". "El tiempo te hace ver lo que hiciste mal y por qué lo hiciste mal", apuntó la candidata de Foro, que llega a la primera línea, de nuevo, "ligera de equipaje y sin mochilas", con el apoyo de todos sus compañeros. Es consciente del reto asumido, el de desbancar al PSOE de la Alcaldía, pero sí dejó claro que perder las elecciones no sería un fracaso, "sino aceptar la democracia". Y, además, pase lo que pase en los comicios de mayo, "seré concejala, que también es un honor", indicó para despejar las dudas sobre si seguiría en el Ayuntamiento en el caso de no lograr el bastón de mando como ocurrió con su predecesor, Álvaro Muñiz, o cuando ella misma renunció al acta de diputada en la Junta del Principado para regresar al Hospital de Cabueñes.

De su trabajo como sanitaria, Carmen Moriyón también habló ayer, entre confidencias y anécdotas desde su vuelta a lidiar con "la enfermedad y las injusticias" entre quirófanos. "Cuando hoy (por ayer) salía del Hospital hacia el coche me paró un chico de unos treinta y cinco años, y me dijo ‘confiamos’. Eso te remueve por dentro, porque confían en que puedas llevar la ciudad de una manera tranquila. Me aterra defraudar", compartió la exalcaldesa, que aspira a que Gijón sea "lo más feliz posible para todo el mundo y los menos problemas posibles".

¿Cómo conseguir esa ciudad que ayer describió? La receta es mantener el mismo talante de sus ocho años de gobierno. "Una de las cosas que hicimos, porque no hice nada sola, es buscar el entendimiento", avanzó, dejando claro que todo lo harán "con la cabeza y con el corazón". Pero ese entendimiento "no lo puedes buscar ni en las cosas raras ni en los extremismos, sino donde está toda la ciudadanía de Gijón, que quiere vivir feliz porque ya la vida nos trae grandes problemas". A su favor destacó aquellas "votaciones en el pleno por unanimidad" y las largas reuniones a izquierda y a derecha para lograr acuerdos. "Podremos ser capaces de dar soluciones, pero, por Dios bendito, no dar más problemas", enfatizó Moriyón, que asegura que gobernará, si así lo quieren los gijoneses, "para todas las personas, las que nos votaron y las que no".

Carmen Moriyón, que ayer no dejó de recibir mensajes de cariño, tanto en persona como a través del teléfono, aspira a recuperar "la sintonía" y evitar "que la gente esté enfadada". Y lo hará, dejó claro, con Jesús Martínez Salvador, actual portavoz municipal de Foro, a su lado. "Jesús solo tiene una manera de estar que es pegado a mí. Fue el que defendió todos los proyectos de Foro y nuestra manera de ver la ciudad. Tanto él como Pelayo (Barcia) y Montse (López Moro) como concejales. A Jesús le vi nacer en política, al frente del Jardín Botánico, y tiene que estar pegado a mí", reconoció Carmen Moriyón.

«Desde hoy aspiramos a lo máximo», celebra Jesús Martínez Salvador

El paso hacia adelante de Carmen Moriyón llega impulsado por los militantes y simpatizantes, que en los últimos meses han insistido en que sería la mejor opción para recuperar la Alcaldía de Gijón. En especial, los tres concejales que conforman el grupo municipal de Foro y que ayer se encontraban radiantes. «Es un día tremendamente feliz para todo Foro y para mucha gente de toda la ciudad. Se confirma algo que muchos pedíamos a Carmen Moriyón desde hace tiempo y supone una ventana de esperanza para volver a ser la ciudad que nunca dejó de ser», compartió ayer el portavoz, Jesús Martínez Salvador. A su juicio, el regreso de Moriyón servirá «para tener un gobierno que busque el consenso y que huya de las decisiones dictatoriales que ha marcado al actual equipo de gobierno local». El objetivo de Foro, según desveló Martínez Salvador, es «ponernos trabajar al lado de Carmen desde ahora, no cometer los mismos errores de este gobierno y recuperar la Alcaldía, no por Foro, pero sí por Gijón, que dejó ser locomotora de Asturias y la ciudad que tiraba en todos los indicadores económicos». «Desde hoy aspiramos a lo máximo», resolvió

En Foro tienen como rival a superar al PSOE de Gijón, con Luis Manuel Flórez, «Floro», como candidato. Sobre él habló ayer Moriyón, pero solo por su trato personal. «Es una persona entregada a un proyecto. Si algo aprendí es que hay partidos, hay ideologías, pero también hay personas. Es lo que vale. Será lo que tenga que ser», compartió.

Pero el anuncio de Moriyón no lo solo fue comentado en Foro. También en los otros partidos que aspiran a lo mismo en las elecciones. «En el PSOE no opinamos sobre la proclamación o autoproclamación de los candidatos de otras formaciones. Nuestra vista está puesta en el futuro de la ciudad, no en su pasado», apuntó Monchu García. Por su parte, desde Ciudadanos, su coordinador local, Manuel Iñarra, defendió el «respeto profundamente las decisiones de cualquier partido». «No podemos dudar de su experiencia política y desde nuestro partido solo le podemos desear la mayor de las suertes y acierto en sus decisiones para nuestra ciudad», añadió el líder de la formación naranja. «El Partido Popular no valora las decisiones personales de nadie. Sólo tenemos un objetivo: ganar las elecciones, como en toda España, y gobernar para todos los gijoneses, acabando con cuatro años de imposiciones y división», valoró el popular Pablo González. Mientras, desde Izquierda Unida, sostienen, en palabras de Ana Castaño, que «los problemas de la ciudad no se resuelven con las recetas de 2011. La hoja de servicio de Moriyón ya la conocemos: una ciudad sumida en la parálisis y el inmovilismo».