Serín llora a su párroco durante seis décadas, Honorino Tesier: "Fue un excelente cura, que ayudó a todo el que pudo"

"Yo estaré en Serín hasta que Dios me diga, es él quien tiene la palabra. No me pienso mover". Estas fueron las frases de Honorino Tesier González, en una entrevista publicada en este periódico, cuando toda la parroquia gijonesa le rindió homenaje por su medio siglo al frente de la iglesia de San Miguel en 2011. Ahora, con su fallecimiento ayer a los 93 años, son esos mismos feligreses quienes lloran a su párroco de las últimas seis décadas, "una persona con carácter, excelente cura, que ayudó a quien pudo" y se volcó en la rehabilitación del templo.

Tesier González nació en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), muy cerca de Benavente, el 21 de marzo de 1929. La vocación le llegó cuando apenas era un crío. Fue en el colegio, donde comenzó a construir su fe. Además, según su propia confesión, su familia no puso dificultades, sino todo lo contrario, pues su madre "anhelaba que alguno de sus hijos escogiera la carrera sacerdotal". "Además, eran tiempos de guerra y, por motivos económicos, era difícil acceder a los estudios", reconocía hace unos años este religioso que estudió en el Seminario de Oviedo y se ordenó en el 31 de mayo de 1952 en Barcelona, junto a otros cientos de jóvenes, en presencia del cardenal Tedeschini. Fallece Honorino Tesier, histórico párroco de Serín durante seis décadas En el concejo de Candamo tuvo Tesier sus primeras responsabilidades sacerdotales, como ecónomo de San Román y como encargado de las parroquias de Fenolleda, San Nicolás de Valdemora y Aces hasta 1961. Fue entonces cuando llegó a la parroquia de San Miguel de Serín, con nombramiento pontificio de Juan XXIII el 26 de julio. Tenía 32 años, lo que le supuso "una ventaja" para tomar las riendas y llevar a cabo el relevo. Pronto logró convertir "un caserón antiguo" en una zona habitable. Y, de la mano de los propios vecinos, transformó los bajos en salones parroquiales. "Había mucha gente, porque no se salía tanto, pero cuando empezaron a llegar los televisores a las casas se acabó el cine parroquial", rememoraba el sacerdote. Esa casa se cerró, proseguía, "con la expropiación que tuvimos para hacer la autopista en 1972". Pero, de la necesidad, hicieron virtud y con el dinero obtenido aprovecharon para realizar una reforma en la iglesia, logrando aumentar la capacidad del templo. Reconocen los vecinos de la parroquia que, durante toda su labor pastoral, "ayudó a quien pudo". "Lo hizo especialmente con las personas mayores y siempre se preocupó mucho por el cuidado del patrimonio de la iglesia y del cementerio", señalaba ayer José Luis Fernández, líder vecinal de Serín. «Yo estaré en Serín hasta que Dios me diga; ¿adónde voy a ir a estas alturas?» Honorino Tesier mantuvo intactas sus fuerzas hasta el final, a pesar de sumar ya 93 años. "Hasta los últimos días siguió acudiendo a dar misa", destacaba Margarita Fernández Uría, una de las feligresas de San Miguel e integrante de la comisión pastoral. "Siempre nos decía que estaría hasta que las fuerzas y la mente se lo permitieran, y fue hace tres semanas cuando por un catarro ingresó", añadía la vecina de Serín, que destaca de su párroco la implicación en la "reparación y restauración" constante de la iglesia. "Siempre fue muy ‘mirador’ y hasta este año se retejó y se limpió de hierbas todo el tejado", añadía Fernández Uría. El religioso fue hombre de "cosas buenas y malas, como pasa siempre", pero todos ayer se quedaban con las buenas obras de quien acompañó a Serín durante seis décadas. Fueron los propios vecinos quienes le reconocieron su entrega en agosto de 2011, con la instalación de una placa en su honor (junto a la puerta de la iglesia, con la imagen de don Honorino y una breve reseña) y una gran comida de confraternización a la que acudieron decenas de personas. Entre ellos, representantes del colectivo Xente Xoven de Serín, con los que colaboró activamente. "Realizamos varias colaboraciones. Desde hace unos cuantos años se organizaba el belén viviente, y también cedía los locales parroquiales para los ensayos de teatro. Tuvimos de todo, era una persona de cierta edad, con sus opiniones, pero lográbamos siempre llegar a ciertos acuerdos de mínimos", recordaba ayer Luis Cuervo, representante de la asociación. Las exequias tendrán lugar hoy jueves, a las 13.15 horas, en San Miguel de Serín. Será el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien oficie el funeral antes de que Honorino Tesier reciba cristiana sepultura en el cementerio de la parroquia. "Siempre fue su voluntad", aseveran sus feligreses.