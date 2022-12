Aurelio Martín aboga por una candidata y "relevo generacional" al hacer oficial su renuncia

El portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, comunicó ayer a la militancia de la coalición de izquierdas su renuncia a repetir como candidato en las próximas elecciones municipales, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 27 de noviembre. El edil lo dijo con claridad al final de su primera intervención ante la asamblea que se celebró en sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), en la que fue aplaudida su gestión en el gobierno local. Después, la coordinadora local de la formación, Ana Castaño, dio el pistoletazo de salida a la precampaña electoral haciendo un llamamiento al conjunto de la organización para "ponernos definitivamente las pilas y empezar a organizarnos". "Hay que empezar a retomar las propuestas, empezar a trabajar", dijo. Y sugirió tejer alianzas con otras organizaciones de izquierdas.

Este arranque de la precampaña, de boca de Ana Castaño, que es la persona cuyo nombre cobra más fuerza para ser la próxima cabeza de cartel en las municipales, fue posible gracias a la formalización del paso atrás por parte de Martín. Una decisión que el concejal aseguró ante la militancia que ya la había adoptado en febrero. El edil también abogó en su intervención por "nuevos protagonistas" para el nuevo ciclo político que se va a abrir con las próximas municipales: "Yo creo que necesitamos protagonistas, nuevos candidatos, nuevas personas. Evidentemente, entre esos nuevos protagonistas no estoy yo", indicó.

El portavoz municipal fue más allá al dar su opinión sobre el perfil de quien debe encabezar la candidatura de IU al Ayuntamiento en mayo de 2023: "Hay que ir a nuevos candidatos. Yo pude tener el perfil para una etapa determinada, para una etapa de resistencia donde se estaba reconfigurando la izquierda. Pero yo creo que ahora hay que ir a candidaturas que vayan más a la ofensiva; que conecten con la sensibilidad y con las inquietudes de la gente y, sobre todo, yo creo que los nuevos liderazgos tienen que escribirse con nombre de mujer y creo también, básicamente, que nos equivocaríamos si no hiciéramos una profunda renovación generacional. La renovación generacional no puede esperar, con gente de dentro y con gente de afuera", señaló tras haber abogado minutos antes por "liderazgos más corales".

El edil había apuntado: "Tenemos un enorme desafío cuando vemos que en el resto de los partidos, es terrible, se buscan candidatos de hace 10 años, de hace 4, de hace 8. La plantilla política no es de la escuela de Mareo; da la sensación de que las escuelas son otras. Pero lo peor no son los candidatos, lo peor es que los candidatos puedan llegar a expresar ideas del pasado". Tras el balance de gestión de Martín, llegó el momento para hablar del nuevo ciclo electoral por parte de Ana Castaño, en una alocución en tono ya de precampaña, poniendo sobre el tapete medidas propias de un programa electoral y llamando a engrasar la maquinaria para evitar que la derecha pueda volver al gobierno de la ciudad.

"Vamos a ir y vamos a trabajar para ese Xixón de las nuevas generaciones y para el Xixón del futuro", señaló Castaño. Y agregó que "tenemos que tejer alianzas" con otras organizaciones políticas y, en todo caso, con aquellas con las que no se vaya en coalición. "Las elecciones municipales no deben ser el terreno del enfrentamiento y la lucha fratricida entre las organizaciones y las posibles listas de la izquierda en esta ciudad", dijo, en una clara alusión a Podemos, para no empañar la confluencia en el proyecto Sumar que para las elecciones generales impulsa la ministra Yolanda Díaz.

La coordinadora de IU de Gijón apuntó que "muchos de los problemas que dieron lugar a las protestas del 15M siguen ahí" y señaló que en IU deben "ser capaces de relacionarnos con generaciones nuevas que a veces tienen una manera de expresarse y unas preocupaciones muy distintas a las nuestras; tenemos que trabajar en torno a eso". A finales de enero acabará el plazo para presentar candidaturas, en las primarias, en listas que tendrán que estar formadas por la mitad del número de concejales del Ayuntamiento".