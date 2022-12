Seis formaciones, cinco de ellas corales, participan hoy a las 20.30 horas en el teatro de La Laboral en el V Concierto solidario a beneficio de la Asociación contra el cáncer. "La música transmite siempre energía y positividad", cuenta Santi Novoa, director del Coro Joven, uno de los que actuará en esta cita, junto al Coro de la Escuela Oficial de Idiomas, el Coro Asturias Gospel Experience, el Coro Más que Jazz, la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Música y Danza, y la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado. "Es una cita muy especial para todos", relata Novoa.

En el caso del Coro Joven en su repertorio tendrán los temas "Puente sobre aguas turbulentas", de Simon and Garfunkel; el villancico Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You"; o las bandas sonoras de "Crepúsculo" y "Los miserables". "En un día como este se actúa con más ganas todavía. Es importante que vaya el mayor número de personas", relata Novoa, que anima también a "descubrir la música coral y todas sus propuestas, como la nuestra, que se aleja de lo más convencional".