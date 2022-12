Los vecinos de Nuevo Roces ven "satisfactorio" el diseño del colegio

"Está destinado a ser innovador, así que es satisfactorio que tenga un diseño y estética integradora con el entorno y sea sostenible energéticamente". Así se expresó ayer el presidente de la asociación de vecinos de Nuevo Roces, José Miguel Bernardo, respecto al proyecto inicial para el futuro colegio público de Nuevo Roces, cuyas líneas maestras fueron avanzadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA. El centro, que tendrá capacidad para 700 alumnos y será de línea tres, tiene previsto construirse con dos grandes bloques. Uno, para una gran pista central polideportiva semienterrada y con una cubierta verde, inclinada y transitable. Y otro, un edificio en forma de "L", donde se ubicarán la mayor parte de las aulas que habrá de ocupar en un futuro cercano los estudiantes de un barrio que lleva pidiendo el colegio desde hace años.

Y debido a esa larga espera para un equipamiento que empezó a preverse en 2018 es porque la asociación de vecinos de Nuevo Roces reclama aumentar la partida prevista de 450.000 euros de los presupuestos regionales. Una partida que crecerá hasta el millón de euros después de que hace dos días se produjera un pacto político en la Junta entre los grupos del PSOE, Izquierda Unidad y el concejal no adscrito Luis Armando Fernández Bartolomé. "Desde la resiliencia que caracteriza al barrio de Nuevo Roces queremos creer que en el primer mes del próximo año se haga público el proyecto y sobre todo que se licite la obra", valoró Bernardo.

"Esa licitación será el momento en el que ya no haya vuelta atrás y donde podremos decir que el proyecto no ha terminado olvidado en un cajón", puntualizó el líder vecinal, que también reclama las obras del consultorio médico. José Miguel Bernardo se refirió ayer a la consejera de Educación, Lydia Espina. "Si la Consejería tiene un compromiso nítido por este equipamiento las obras deberían de comenzar no más tarde de los primeros días del segundo semestre del año que viene", valoró. "Parece evidente que, para ello, la partida económica de los Presupuestos regionales tiene que ser mayor que los 450.000 euros que hay previstos en el borrador", recordó.

"Todo apunta a que será el 30 de diciembre cuando se enmendará al alza dicha cuantía", explicó Bernardo en referencia al citado acuerdo tomado en la Junta. "Acudiremos una vez más como público a la Junta para hacer visible el barrio creado por los poderes públicos y abandonado por ellos mismos durante más de una década en la que no hemos tenido servicios públicos", zanjó el líder vecinal, que urge por otro lado reparar el cajero ciudadano municipal tras semanas estropeado.