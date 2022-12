"Estamos en la gira más ambiciosa, con nuestro mejor puñado de canciones"

Juancho Conejo es vocalista y guitarrista de "Sidecars", banda madrileña que ofrecerá hoy a las 20.30 horas un concierto en Gijón el teatro de La Laboral. Será para presentar su último trabajo, titulado "Trece", dentro de un fin de semana intenso por el Norte, en el que harán parada también en Bilbao y Santander. "Y que no falte ese ritmo intenso de siempre", destaca.

–Vuelven a Gijón, con nuevo trabajo, y esta vez ya sin aforos limitados ni restricciones. ¿Cómo va la gira?

–Estamos en el comienzo prácticamente, pero la estamos disfrutando muchísimo. En la pesadilla que vivimos aprendimos a valorar lo que apreciábamos. Volver a salir a la carretera, ver salas llenas y ver la gente abrazarse nos sirve para darnos cuenta del privilegio que tenemos. Todos pagamos un gran peaje por la pandemia, han cerrado algunas salas, pero sí que siento que hay muchas ganas de vivir, aprovechar los momentos, y disfrutar de la cultura y la música.

–Su nuevo trabajo es "Trece". Ya le habrán preguntado por la superstición.

–(Risas). Hemos ido a tirar la superstición del número trece, que para mí siempre me ha evocado cosas buenas, porque nací un día 13. Surgió todo porque una semana antes de grabar el disco escribí una canción que era “Martes y trece”, y es de esas sugestiones que no sé el motivo por el que suceden, pero empecé a ver el 13 ya sin parar, todo el reto era así. Se lo conté a mis compañeros, nos sugestionamos todos, y decidimos llamarlo así el disco, que parecía que el número nos lo estaba pidiendo

–¿Es diferente esta gira a las demás?

–Estamos arrancando la gira más ambiciosa de nuestra vida. Vamos con un show armado en todos los sentidos, a recintos más grandes. Tenemos nuestro mejor puñado de canciones. La banda está en un estado de forma muy bueno. Siento que es la mejor girada de mi vida

–En el anterior trabajo, que se hizo justo antes de la pandemia, y que promocionó durante ese periodo, comentaba que le había quedado un disco mucho más positivo que lo habitual. ¿Mantienen esa tendencia ahora?

–Hay como una de cal y otra de arena. Sigo hablando de mis cosas, de mis mierdas. Pero me doy cuenta que hay una herramienta del ser humano, que me sale sin querer, que es ese huequito para la esperanza. Cuando estoy diciendo que no puedo más y que todo es una mierda, en la siguiente estrofa siempre aparece esa esperanza, de que se pueden cambiar cosas, mejorar y que todo irá bien. Muestro al final eso que siento, que es que hasta cuando no puedes más hay un resquicio para que las cosas mejoren.

–Llevan 16 años. Comentaba que es su gira más ambiciosa. ¿Han dejado ese papel de grupo revelación y ya se les puede situar como banda asentada?

–Siento que siempre hemos hecho las cosas bien, que nunca hemos tenido prisa, paso a paso. Creo que tenemos que mantener eso, que es lo que la vida nos ha demostrado que va bien. Pero llega un momento en el que ese pasito siguiente se convierte más en zancada. Algo así no has pasado en Madrid, que no hay un término medio entre esa sala de antes y el recinto grande de ahora. Por eso te tienes que meter en ese jardín de dar ese paso que nos correspondía dar, con una mezcla de miedo e ilusión, pero con la misma perspectiva de siempre, que es escribir mejores canciones cada vez, mantenernos juntos, y que la familia se mantenga como mínimo, después ya si crece mucho mejor.