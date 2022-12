Moriyón seguirá como cirujana mientras prepara la campaña: "Estoy con ganas"

Muestras de cariño, promesas de voto para el próximo mes de mayo y, sobre todo, muchos ánimos. El primer día de Carmen Moriyón tras el anuncio de que optará de nuevo a la Alcaldía de Gijón por Foro Asturias estuvo plagado de mensajes positivos, trabajo en el Hospital de Cabueñes y diversión con sus compañeros del Servicio de Cirugía General, con los que disfrutó de su cena de Navidad. "El día lo he vivido con mucha tranquilidad y mucho agradecimiento por todos los mensajes tan cariñosos que me han hecho llegar muchas personas. Estoy muy ilusionada por esta nueva etapa y con muchísimas ganas", declaró ayer la aspirante, en exclusiva, a LA NUEVA ESPAÑA.

La exalcaldesa y presidenta de Foro Asturias vivió el día como uno más desde que abandonó la primera línea política, trabajando como sanitaria, aunque sí es cierto que le resultó más especial que un viernes cualquiera. "He venido a pasar consulta como un día normal y esta noche tengo la cena del servicio de Cirugía que hacemos por primera vez desde la pandemia, con mis compañeros", describía Moriyón a este periódico mientras todos ellos iban llegando a un restaurante ubicado en la plaza Florencio Rodríguez, donde nace la calle Los Moros. Cada uno, acudió con su respectivo regalo. "Es que hacemos el amigo invisible", reconocía la candidata forista, muy sonriente. "De momento, compaginaré las dos cosas, la cirugía y la política, y que todo siga funcionando bien. Nunca he tenido ningún problema con eso", añadía.

Sus compañeros del hospital fueron los primeros en comenzar a trasladarle su apoyo nada más que se enteraron de que anunciaría en la espicha de Foro de Navidad, el pasado jueves, su vuelta a la política local, impulsada por sus compañeros de partido y simpatizantes de la formación. "Estaba en quirófano y no paraba de vibrar el teléfono con los mensajes. Al salir me dijo una compañera que ánimo y no lo entendía. Y entonces me enseñó lo que se había publicado en el móvil", destaca Moriyón. A esas muestras se suman también los mensajes de apoyo de distintas personas que durante los últimos meses le insistían en que diera el paso, de nuevo, a la Alcaldía. Ayer mismo, durante la cena con sus compañeros, un grupo de jóvenes le pidió que se sacara una foto con ellos y le dieron la enhorabuena por su regreso.

Por delante, a Carmen Moriyón le quedan varios meses de trabajo para lograr el objetivo de recuperar la Alcaldía de Gijón, cargo que abandonó en 2019 para optar a la presidencia del Principado. Seguirá trabajando como cirujana, pero se reservará unos días de vacaciones para el mes de abril y ya parará en mayo para la campaña. Todos los pasos los hará, como ya anunció, de la mano de Jesús Martínez Salvador, actual portavoz municipal y para el que solo tiene palabras de gratitud por la labor desempeñada durante este mandato en la oposición. Tanto la de él como la de los otros dos concejales, Pelayo Barcia y Montserrat López Moro.

Los foristas de Gijón, la ciudad en la que "tenemos nuestro corazoncito", trabajarán con calma en la elaboración de la lista. Nada hace pensar que Jesús Martínez Salvador no vaya a ser el número dos de la candidatura de Moriyón. No obstante, no hay prisas. "Seguimos trabajando en la actividad municipal , y en paralelo, empezaremos a confeccionar la lista junto a Carmen Moriyón, pero no hay plazos ni nos preocupa, porque tenemos a la mejor candidata posible. La ilusión que está generando es increíble, y muchos partidos todavía ni tienen candidato, como para tener prisa en Foro", valoró ayer Martínez Salvador.

El portavoz municipal, además, defendió que el proyecto de Foro es "diferenciado", y se erigió como "el único operativo en Asturias que defiende los intereses de los asturianos sin que nadie le mande desde fuera". También dejó claro que "no hay ninguna conversación con el PP", actualmente, para concurrir juntos a las elecciones, aunque "en política la experiencia nos dice que no se puede afirmar ni desmentir nada". Eso sí, dejó claro que el PP no es "un adversario", "el adversario es el PSOE".

No obstante, Martínez Salvador, aprovechó para recordar cómo el PP había roto el acuerdo firmado para concurrir juntos a las últimas elecciones generales. ¿El motivo? El convenio del plan de vías para construir la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril. "El PP rompió eso", recordó el portavoz forista. "El PP ha tomado decisiones incomprensibles para cualquier votante de centro derecha. El mejor ejemplo es alinearse con el PSOE para romper el convenio del plan vías, que, si bien es cierto que se firmó con un Gobierno socialista, los términos del acuerdo se redactaron con Íñigo de la Serna de ministro y Mariano Rajoy de presidente de España", remató.