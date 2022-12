Música en cada rincón de Gijón

La Navidad es una época especial para la música, particularmente para la coral y religiosa, que encuentra su rincón en estas fechas. Ayer fue un día muy intenso, con muchas y variadas propuestas en diferentes espacios. Actos como la inauguración del ciclo de góspel en el teatro Jovellanos, la actuación de coros en encuentros vecinales o una gala solidaria contra el cáncer fueron protagonistas en el inicio del fin de semana.

Justo cuando se celebra el 50.º aniversario del disco «Amazing Grace», la formación The Black Heritage Choir, con una selección de cantantes del grupo Mississippi Mass Choir, dio el pistoletazo de salida el ciclo «Grandes de góspel», que lleva más de dos décadas celebrándose en el teatro Jovellanos. La propuesta entusiasmó al público, que tendrá todavía por delante dos citas más: hoy, a las 20.30 horas, con la formación Harlem Gospel Choir, y mañana, a la misma hora, con Bridget Bazile Stars of Gospel.

En el teatro de La Laboral se celebró el V Concierto Solidario a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, con las actuaciones del Coro de la Escuela Oficial de Idiomas, el Coro Joven, el Coro Asturias Gospel Experience, el Coro Más que Jazz, la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Música y Danza, y la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado. Sonaron temas clásicos como «All I want for Christmas is you». Y se consiguió el fin previsto: recaudar fondos y sensibilizar sobre la importancia de luchar contra el cáncer.

Las otras dos actuaciones corales de ayer se celebraron en espacios más modestos. En la iglesia parroquial de San Lorenzo actuaron los coros Enalba, Harmonía, Aires del Rocío y el de la Asociación de Vecinos de Viesques. Lo hicieron en el marco del certamen de música y canción navideña Memorial Bonifacio Lorenzo. Por último, en el Polígono, la Coral Asturiana de Gijón deleitó con su música a los vecinos de este barrio, dentro una actividad de la Asociación Evaristo San Miguel.