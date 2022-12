«Espero de Foro la misma altura de miras que el PP tuvo en 2011 para darle la Alcaldía de Gijón»

Pilar Fernández Pardo, médica, expresidenta del PP de Gijón –ocupó el cargo hasta su dimisión en 2013 en medio de una crisis interna mayúscula–, varias veces candidata a la Alcaldía, exdiputada y exsenadora, retorna a la primera línea política de la mano de Diego Canga, aspirante a la Presidencia del Principado. Lo hace, afirma, movida por el ánimo de que, con el "proyecto Canga", el centro derecha está en posición de poner fin a la hegemonía del PSOE en Asturias.

–¿Vuelve para ser la candidata del PP en Gijon?

–Si vuelvo a la política es con un deseo libre y con compromiso con el proyecto de Diego Canga para Asturias. Es el proyecto que la región necesita, el que los asturianos nos transmiten que se necesita. La sociedad asturiana, lo vemos cada día, parece haber entrado en una tendencia negativa, asumiendo que las cosas ya no se pueden hacer mejor. Y esa especie de depresión colectiva tiene que cambiar. Esa ilusión me arrastra. Además, es un proyecto que viene con ganas de incorporar talento y capacidad, algo que le sobra al candidato. También tiene experiencia en la gestión, y eso da confianza. Y tiene todos los resortes necesarios para desarrollar el proyecto que la región necesita. Por eso me incorporo.

–¿Se ve con fuerzas para liderar el proyecto en Gijón?

–Repito que soy fruto del proyecto Canga. Y ese proyecto es para Asturias. La vicesecretaría general institucional que me ofrece el partido en estos momentos es para Asturias, que engloba Gijón. Y sin el compromiso de Gijón, Asturias no es Asturias. Le damos mucha importancia.

–¿Cómo se gesta su acercamiento a Diego Canga?

–No lo conocía personalmente, pero sí su trayectoria, de la misma manera que él me ha dicho que también conoce la mía. También retorno de la mano del actual presidente en funciones, Álvaro Queipo. Los dos han conseguido ilusionarme. Esa tendencia a la reunificación para el PP de Asturias es muy necesaria. Que quienes podamos aportar algo lo hagamos. La unidad del centro derecho asturiano traerá los votos, pero también es lo que quieren los asturianos, para consturir una Asturias que tenga potencia y que vuelva al lugar de liderazgo que tuvo.

–Con esa unificación de la que habla, ¿buscan terminar con la imagen de continua lucha interna en el PP de Asturias?

–Eso debe ser superado, porque no estamos para tonterías. Hay un proyecto importante a nivel nacional, que es el del presidente Feijóo. Está en la dinámica de trabajar para contrarrestar lo que el Gobierno de Sánchez ha traído a España. Y en Asturias está el proyecto Canga, al que nos vamos a sumar mucha gente. Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque ese trabajo hará el cambio en Asturias y así debemos transmitírselo a los ciudadanos. No podemos detenernos en cuitas internas. Además, el voto centralizado en el PP tiene que unirse, porque si no será un voto perdido o para el PSOE. Otra vez Barbón. Otra vez más de lo mismo. Yo no quiero otra vez lo mismo, y creo que la mayoría de los asturianos tampoco.

–¿Cómo va la captación en Ciudadanos?

–Eso le corresponde responderlo más al secretario general y al presidente en funciones. Yo lo que percibo en la calle es el apoyo al proyecto del PP. Los momentos de escisión del centro derecha están quedando atrás y se vuelve a pensar en el PP como la única opción potente para conseguir una alternativa. Ciudadanos y Foro están a la baja. Nosotros, por lo que percibimos de los españoles y de los asturianos, estamos al alza. Y debemos responder a las expectativas que se están depositando en nosotros.

–¿Hay opciones de concurrir de forma conjunta a las elecciones autonómicas y locales con Foro?

–No formo parte de quien debe tomar esas decisiones, pero creo que no. El PP es el partido potente y fuerte para representar al centro derecha. Todos los ciudadanos lo tienen claro.

–Dice que Foro es un partido a la baja. El pasado jueves, Carmen Moriyón anunció su regreso a la política local y reunió a cerca de 300 personas. ¿Le parece estar a la baja?

–Eso se verá con los resultados electorales. Respeto mucho la figura de Carmen Moriyón y de otros partidos, pero tengo la percepción de que el PP es la fuerza mayoritaria y tiene que serlo. Y en Gijón también lo será. Pensando en el pasado, del que no quiero hablar mucho, hay que recordar aquel 2011 en Gijón, cuando Foro no ganó las elecciones, y el PP, y quien habla ahora mismo, tuvo altura de miras e hicimos que Moriyón fuera alcaldesa de Gijón, lo que le dio la oportunidad de serlo luego otros cuatro años más. Y esa altura de miras hizo que, tras treinta años de gobiernos socialistas en Gijón, diéramos ilusión, esperanza de que otra forma de gobernar era posible. Lo tuvimos muy claro, igual que ahora: tras cuarenta años de socialismo en Asturias, es el momento de cambiar.

–¿Se arrepiente de haber hecho alcaldesa a Carmen Moriyón?

–No. Representamos al centro derecha en política. Llevábamos años luchando frente al PSOE y el resultado fue el que fue; no dudamos. Fue decisión de la junta directiva local y yo la ejercí en primera persona. Cuestión distinta es cómo gestionaron ellos.

–¿Y se arrepiente de no haber entrado en el gobierno local?

–También fue una decisión nuestra. Dimos todo a cambio de nada. Bueno, a cambio de lo que nos pedían los gijoneses y sin pensar en nosotros mismos. Lo que espero es que Foro tenga la misma altura de miras que el PP. Antepusimos los intereses de los ciudadanos a los nuestros. Como los gijoneses querían un gobierno de centro derecha se lo dimos a Moriyón y lo gestionó. Y le pido a Foro esa misma altura de miras si se dan las circunstancias. Creo que está en la obligación de tenerla con el PP.

–¿Dan por hecho que el PP logrará más votos que Foro en Gijón?

–Doy por hecho que el proyecto del PP es más potente que el de Foro. Respeto mucho a Foro y a su candidata, pero el PP ahora mismo está al alza.

–Esa decisión desembocó en una gestora en el PP de Gijón, por decisión de Mercedes Fernández, entonces presidenta de los populares asturianos. Ahora que se vuelve a la unidad, ¿está preparada para trabajar con el "cherinismo"?

–Llevo diez años apartada de la política, en los que no he interferido en la vida del partido. Llevo afiliada desde 1992 y no tengo mucho que decir de mi lealtad al PP. No hay otra manera más que la reunificación y dar la imagen de un partido serio, unido, con capacidad y talento. No estamos para enfrentarnos, porque nadie nos lo perdonaría.

–Canga no es el primero que hace un llamamiento a la unidad. ¿Por qué esta vez va a ser la buena?

–El análisis podría llevar mucho tiempo. Pero ahora, si se consigue, es por el proyecto Diego Canga. No vengo de la mano de cualquiera. Si doy el paso es porque creo en la persona y en sus propuestas. Habla de talento, capacidad, trabajo, reunificación, buena gestión... Todo eso es lo que siempre he considerado que tiene que ser la política. Además, es un profesional que viene a la política, y yo, modestamente, también tuve mi carrera profesional; estuve en política y volví a mi trabajo. Llevo 30 años afiliada, pero no activos en política. Eso es sano; tenemos que entrar y salir y volver a entrar si es necesario.

–¿Qué cree que puede aportar al proyecto?

–No debo ser yo quien lo diga. Pero sí digo que me siento honrada de que Canga me haya transmitido que quiere que forme parte de su equipo y que Queipo me haya dado esa responsabilidad, con un cometido muy importante. Ser la embajadora del PP en Asturias supone mucho.

–¿Qué le parece Pablo González como candidato a la alcaldía de Gijón?

–No es mi responsabilidad y no me voy a pronunciar sobre el candidato. No me compete. Sí puedo decir que estos años han sido difíciles para las personas que han formado el grupo municipal, porque era un grupo pequeño y no era nada fácil. Ha tenido que ser labor difícil, pero no es mi responsabilidad.

–¿Y cómo valora su gestión como presidente del PP de Gijón?

–Repito que he estado fuera de la política y no he querido inmiscuirme.

–Llegado el caso, ¿Vox es un buen partido con el que gobernar Asturias?

–Ahí no tengo mucho que decir; no es mi competencia.