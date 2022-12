"Si el PSOE cree que debe estar más en el centro para ganar las elecciones, se equivoca"

Aurelio Martín confirmó hace dos días ante la asamblea de IU que no repetirá como cabeza de lista en las elecciones de mayo, tal y como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA. Se marcha pidiendo nuevos liderazgos y satisfecho con su labor al frente de la concejalía de Movilidad y Medio Ambiente. Dice estar tranquilo y convencido.

–¿Por qué se va?

–Porque es necesario empezar un nuevo ciclo político en la organización que represento. Hay una crisis política muy profunda, en nuestra ciudad y en nuestro país, y hay que dar una respuesta a ella con nuevos protagonistas. Los que venimos del anterior ciclo, con todas nuestras virtudes y defectos, quizás no seamos las personas idóneas para revertir esa situación porque somos parte de ella. También ha influido cierto agotamiento personal. Ha sido un mandato duro.

–¿Le han pedido muchos compañeros que siga?

–Hay gente que me lo ha pedido, no le quepa duda, por la experiencia acumulada y el conocimiento de la ciudad que tengo. Y lo agradezco, pero una decisión racional y meditada. Lo comenté en febrero a mi círculo cercano y, en mayo, al máximo órgano de dirección de mi partido. Al final, pactamos que lo mejor era decirlo tras el debate del estado del municipio.

–En la asamblea, pidió una mujer joven.

–La nueva política debe tener el feminismo y la juventud como valores a incorporar de forma clara y contundente. Decía en la asamblea del pasado jueves que los nuevos liderazgos deben tener nombre de mujer. Ya no es solo la paridad, sino el liderazgo. Y, además, o incorporamos a nuevos protagonistas o nos equivocamos. Hay que incorporar una nueva cultura, salir de la política de circo y ruido, la que no se basa en la racionalidad sino en los insultos. ¿Por qué hablo de nuevas formaciones? Tanto Izquierda Unida como Podemos están en un cierto proceso de agotamiento, creo que las formaciones jóvenes han envejecido muy rápido en nuestro país. El paradigma y el mundo han cambiado y cambiarán más, para eso debemos tener programas que se sitúen más en 2030. Necesitamos un programa que ilusione con otro modelo de ciudad, y ese es el gran dilema. Pero por lo que veo en los medios da la sensación de tener más el retrovisor puesto que las luces largas.

–¿Esa ciudad es la que intentaron empezar a cimentar este mandato? ¿Lo lograron?

–Se ha conseguido parte y se han dejado las bases. El hecho de que debatamos el modelo de ciudad que queremos ya es un avance. Hace años que en Gijón no se debatían determinadas cosas. Pero también es cierto que no hay cosa que se haya hecho en Gijón que no haya sido criticada. Al «Elogio» se le llamaba el wáter de King Kong, hubo movilizaciones contra la peatonalización de la calle Corrida y hasta se criticó la playa de Poniente. Es una ciudad crítica y que luego se convence al ver los planes ejecutados, como ha ocurrido con la peatonalización de la avenida del Molinón, que es por lo que más felicitaciones recibo y que ahora nadie critica. Los procesos no son para un mandato. Estoy orgulloso es de haber abierto el debate sobre el modelo de ciudad que queremos.

–Pero con el Muro no se consiguió ese efecto de la avenida del Molinón.

–Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere un Muro peatonalizado. Otra cosa es cómo se hace. Y otra cosa es el ruido político que se arma en torno a algunos elementos simbólicos para desgastar a otro partido. Eso se hace desgraciadamente con todo. Creo que hoy la gente es muy consciente de que se debe avanzar hacia un proceso de peatonalizaciones importante, especialmente, en las zonas de ocio y disfrute del ciudadano, como son los paseos marítimos. Otra cosa es cómo encaja la movilidad o si tiene que haber uno o dos viales. Eso el tiempo lo superará y hay además un planteamiento de reforma encima de la mesa que incluye esa renaturalización del paseo. Y, siendo conscientes de que hay gente que no quiere solo un vial, se plantea una plataforma única que permita dos viales. Las propuestas de unos y otros están recogidas en nuestro plan. Lo importante es que esto se pueda debatir con datos, con racionalidad, sentido común y diálogo. Pero que no sea un debate para la manipulación ni el ruido político, que es lo que pasa. Encuentro más sensatez en el ámbito social. La descalificación, el insulto, la crispación... está más en el ámbito político. Da la sensación que se requiere esa crispación para desgastar al contrario y para alcanzar el poder. Pero esas formas de alcanzarlo son muy peligrosas porque deterioran la democracia.

–Pero, contra los cambios en el Muro, fueron los vecinos quienes recogieron firmas, se movilizaron y ganaron en el juzgado.

–Eso estuvo absolutamente instrumentalizado. Tenían una vinculación política muy clara. Con militantes y partidos. Muy clara. Es muy fácil de montar. Yo siempre tengo a 15 personas en IU dispuestas a coger una mesa y recoger firmas. Cuando hablo de la sociedad civil que está a favor de peatonalizar el Muro está la Federación de Vecinos, la asociación de La Arena... Cuando hablo de sociedad civil hablo de la existente, de la que ya estaba en Gijón, no de la que se crea para un conflicto como parte de una estrategia política. Por cierto, la vez que montaron una concentración había 150 personas en la plaza Mayor. Conservo la foto y es muy fácil contar cabezas. La sociedad civil se ha pronunciado.

–¿Teme que los juzgados tumben la ordenanza de movilidad?

–No lo sé, pero la ordenanza se parece mucho a la del PP de Almeida en Madrid. Mire hasta dónde es demagógica la política, que yo nunca dije, como hizo el alcalde de Oviedo, «en Gijón cuantos menos coches, mejor». Ni me atreví a decir como Feijóo que había que retirar de la circulación los vehículos con más de diez años. Si eso lo digo yo no sé que pasaría... O el plan de movilidad de Foro en 2019, que no se llegó a aprobar, decía que todo el Centro, La Arena y Cimadevilla debían ser una zona de prioridad no motorizada. A eso me refiero con el ruido y la instrumentalización para desgastar al contrario, eso no puede ser.

–Con el «cascayu», incumplió el plan especial del Muro. Lo dice una juez.

–Creo que en el ámbito de la judicatura en este país hay un ligero problema. Que la legislación es amplia y compleja. Y Europa y España legislan continuamente a favor de medidas medioambientales, pero la legislación local y autonómica no se han ajustado a esos ritmos. Pediría que las interpretaciones se hagan con mayor altura de miras. Pero todo lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido sin indicación o informe de los servicios jurídicos en contra.

–También con la renaturalización del Piles sufrió un revés en el juzgado.

–Hay tres millones para renaturalizar el río. Una de las personas que hizo el estudio decía que habrá piragüismo en el Piles igual que hay surf en San Lorenzo, cuando se den las circunstancias para ello. Las prácticas deben adaptarse al medio, no el medio natural a la actividad. Es como si alguien quiere esquiar en enero en Gijón y monta una pista artificial. Hay que respetar al río, su cauce y su biodiversidad, y en ese contexto efectivo debe haber otras actividades de carácter social y deportivo. Pero por ese orden. No se puede convertir en un embalse. Podemos tener un río renaturalizado y con piragüismo. De hecho, piragüismo hay ahora, todo este otoño. Y estoy convencido que se podrá hacer.

–Pero entonces, ¿por qué se llegó a esa confrontación?

–Porque la junta directiva del Grupo tiene el interés de practicar el piragüismo como lo practicaban ahora, con la comodidad de hacerlo con un embalse cerrado a la altura de sus instalaciones. Podrán seguir haciéndolo, aunque no ahí, tanto la gente del Grupo como cualquier ciudadano de Gijón.

–¿Se arrepiente de algo?

–Estuvimos condicionados por la pandemia y faltó un poco más de pedagogía en alguna actuación. Tuvimos muchísimas reuniones, se cuentan por docenas, pero es verdad que, en algunos temas, hizo falta más pedagogía y más tiempo.

–¿Habrá presupuestos para 2023?

–Creo que sí. Vamos a intentarlo. Me fío de lo que dicen ahora los grupos políticos de la oposición, de su declaración de intenciones. ¿Por qué no vamos a sacar adelante el presupuesto con la mayor inversión en toda la historia de Gijón? ¿Cuál sería la razón para oponerse?

–¿Qué nota le da a la coalición con el_PSOE?

–Está siendo buena. Hemos trabajado en equipo y las diferencias las hemos resuelto dentro del gobierno. No hemos sido «Pimpinela», no aireamos las diferencias como ocurre con otros gobiernos de coalición. Hemos dado imagen de seriedad y las diferencias, salvo dos o tres, las hemos sabido gestionar dentro del gobierno. La gente no quiere barullos.

–¿Se siente responsable en parte de la defenestración de Ana González por su propio partido?

–No suelo valorar las decisiones internas de otros partidos. Los verdaderos problemas de la ciudad son el nivel de la contaminación o que hay 2.000 parados menos que en 2019. La preocupación de 270.000 ciudadanos no es en qué condiciones hacen piragüismo unos críos ni la peatonalización del Muro. Esos fueron los elementos que se buscaron, por su simbolismo, para el ruido y la confrontación política.

–¿No son la gestión en el Muro y el Piles argumentos en contra de la Alcaldesa dentro del PSOE?

–Bueno... No lo sé. Eso lo tendrá que explicar el PSOE. Yo digo que se han hecho políticas de izquierdas y el balance es bueno.

–¿Cómo se lleva con la dirección del PSOE?

–Ese tema lo lleva más Ana Castaño, como responsable local de IU. La relación será buena en la medida en que los acuerdos se cumplan y tengamos objetivos compartidos, de izquierdas. Si hay un giro de políticas que no estén a la izquierda, pues tendremos dificultades. Si el PSOE cree que debe estar más en el centro para ganar, se equivoca.

–¿Habrá reglamento de laicidad este mandato? El PSOE lo ha guardado en el cajón.

–Tengo al PSOE por un partido serio y sé que no lo va a dejar en un cajón. Ellos tienen claro que los acuerdos son para cumplirse.

–¿Irán solos a las elecciones de mayo o en coalición?

–Sumar es intentar hacer una nueva expresión política sin que sea un partido político. Es definir un proyecto de país desde el punto de vista cultural, social y político que supere las estructuras tradicionales de los partidos. No es algo que se pueda montar entre cuatro, es un proyecto de largo alcance. Si somos capaces de concretar cosas ahora, mejor. Pero, sobre todo, hay que poner las bases para no romper el juguete. Hay que rechazar cualquier elemento de confrontación entre fuerzas de la izquierda, porque la derecha que viene es muy voraz. Y viene acompañada de la extrema derecha. Si lo conseguimos ahora, mejor, si no, deben seguir abiertos los canales para más adelante.

–¿Ana Castaño será la candidata de IU?

–La organización intuye lo que pienso, y los periodistas me intuyen casi siempre lo que pienso. Pero también soy una persona muy respetuosa con los procesos. Hay unas primarias, hay compañeros que puedan estar tentados a presentarse... Aunque igual no, porque hay bastante cohesión en Izquierda Unida y puede haber un acuerdo para una sola lista. No quiero aprovechar ahora para señalar con el dedo, pero de mis palabras se pueden interpretar perfectamente cuáles son mis preferencias.