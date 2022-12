El PSOE elegirá entre Carmen Eva Pérez, Marina Pineda y Lara Martínez a su "dos"

Con Luis Manuel Flórez, "Floro", como candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales, el segundo puesto en la lista socialista será para una mujer y ya hay sobre la mesa tres nombres: la diputada autonómica Carmen Eva Pérez Ordieres; la portavoz del grupo municipal y concejala de Hacienda, Marina Pineda; y la gerente de Divertia y exedil, Lara Martínez. La ejecutiva local socialista y el cabeza de lista tendrán que consensuar qué nombre llevará, de entre estos tres, el segundo puesto en la lista del principal partido en la ciudad por número de votos. Para ello, analizarán el perfil más conveniente porque la trayectoria política y profesional de las tres es bastante dispar.

Más allá de quien finalmente resulte seleccionada como "número dos", lo que parece estar claro es que todas ellas irán en puestos de salida en la candidatura municipal, con tan solo una posible excepción: en el caso de Lara Martínez también se contempla que pase a formar parte de la lista del PSOE para las próximas elecciones autonómicas por la circunscripción central, según explican las fuentes consultadas. Sin tensiones con la actual dirección local, Lara Martínez también muestra buena sintonía con la ejecutiva de la FSA, como lo demuestra el hecho de que durante la búsqueda de una candidatura de consenso para intentar evitar la confrontación en las primarias a la Alcaldía, el secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, sugiriera su nombre como figura de consenso. Martínez, además de sus cargos en la estructura del gobierno local de Ana González, es secretaria de Cultura de la FSA.

En la lista que perfila la ejecutiva local liderada por Monchu García también estarán presentes los concejales Natalia González y José Ramón Tuero, ambos afines a la dirección. Por contra, está por ver si se produce una integración en la candidatura del sector crítico, después de que la abogada que confrontó con Floro en las primarias, Ana Puerto, obtuviera un respaldo del 42 por ciento de la militancia. En todo caso, esa integración no incluirá previsiblemente a la propia Puerto, con su vista puesta más en la Junta General del Principado que en el Ayuntamiento.

En las anteriores elecciones municipales de 2019, donde las tornas en el PSOE eran las contrarias a las actuales, después de que el sector ahora hegemónico hubiera perdido las primarias de la Alcaldía cosechando un 48% de los apoyos, la candidatura municipal incluyó a tres personas afines a la actual dirección en puestos de salida, si bien una de ellas, la edil de Bienestar Social, Natalia González, era una apuesta de la Alcaldesa, con la que siempre había mantenido una muy buena relación personal y con la que ya trabajó en otros momentos de su trayectoria política. Los otros dos ediles que entonces se integraron son Marina Pineda, vinculada al sector de la UGT, y José Ramón Tuero, del sector cuya cabeza visible es Monchu García. Se da la circunstancia de que Natalia González, Marina Pineda y José Ramón Tuero, además, obtuvieron los mejores resultados en las primarias para elegir concejal, aunque varios de ellos fueron relegados a puestos más bajos en la lista por la dirección local socialista de entonces, encabezada por Iván Fernández Ardura.

Ahora también será la ejecutiva local la que tenga la última palabra en la confección de la candidatura municipal tras las votaciones en las primarias a concejal. Además, la propia ejecutiva propondrá una candidatura. Si no hay integración, previsiblemente, habrá listas alternativas. De cara al posible acercamiento entre ambas facciones socialistas ya se produjo algún gesto, como la presencia de Ana Puerto y parte de sus afines en la cena de Navidad del partido, celebrada en un restaurante de El Natahoyo, aunque las heridas aún no están cicatrizadas entre la militancia. Y, según fuentes de ambas partes, no parece que lo vayan a hacer en el corto plazo. El PSOE se adentra, por lo tanto, en el largo proceso para la confección de su lista, que estará cerrada en apenas dos meses. Serán semanas intensas que pondrán a prueba la capacidad del partido para superar las sucesivas rupturas de los últimos años, aún a flor de piel.