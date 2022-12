"Hablar con pacientes con cáncer me cambió la vida, son un ejemplo"

Tras cuatro años como presidente, y otros cuatro como miembro de la junta directiva de la asociación local de la Asociación contra el Cáncer, Carmen Artime Suárez (Gijón, 1970), anunció este viernes en el concierto solidario de la entidad en el teatro de la Laboral que dejará su puesto a finales de mes. ¿El motivo? Cansancio, sobre todo emocional, pero también la confianza de dejar al grupo en buenas manos. Seguirá vinculada a la asociación, a partir de ahora, como voluntaria de base.

–¿Por qué decide dar un paso atrás en la asociación?

–Porque llevo mucho tiempo y ahora necesito un poco de descanso. Supongo que en el trabajo, si quieres, puedes a veces dejar las cosas a un lado, pero yo siempre me he involucrado al cien por cien en lo que hago y esta asociación lleva mucho trabajo. Más allá de los eventos, que son muchos, yo llevaba también la relación con las empresas, para garantizar la sostenibilidad económica, y logramos crear convenios nuevos con entidades. Pero es mucho trabajo. Y llevo cuatro años de presidenta, pero antes ya llevaba otros cuatro en la junta directiva anterior. Mentalmente, notaba que necesito descansar un poco. Porque, se quiera o no, este tipo de tareas te van minando, visitando las sedes y hablando constantemente con pacientes y familias.

–Pacientes y familias que recurren a la asociación cuando están viviendo seguramente el peor momento de sus vidas.

–Claro, y eso, día tras otro. Pero para mí fueron ellos el motivo por los que seguí con esto día a día estos años. Lo dije en la cena este viernes: son un ejemplo para mí y, lo pienso de verdad, me han cambiado la vida, el concepto que tenía de ella. También los voluntarios, que son increíbles. ¿Cómo puede ser alguien tan bondadoso y generoso? Pero ahora simplemente necesito descansar un poco mentalmente. Mis compañeros no querían que me fuese, pero lo han entendido, y saben que voy a seguir por aquí.

–Ahora ya como voluntaria.

–Eso, eso, voluntaria de base y para lo que se necesite. Creo que ahora voy a disfrutar de lo que es realmente el voluntariado, lo que hice hasta ahora fue otra cosa. Pero seguiré aquí porque creo muchísimo en la labor que hace esta asociación.

–¿Cree que deja la entidad ya recuperada del parón por la pandemia del coronavirus?

–Sí. Este año pudimos hacer todas las campañas de prevención y sostenibilidad económica que estaban previstas. Todo lo que se había programado se hizo y salió bien. La marcha de este año, por ejemplo, y comparada con el año pasado, atrajo a 700 personas más que en 2021. Y esta cena yo creo que fue la primera vez en la historia que vi a tantas. Desde que estoy en la asociación no había visto a tanta gente, había como 400 y pico.

–Fue una cena con sorpresas.

–Fue tan emotivo... Además, es que fue sorpresa tras sorpresa, porque incluso antes de la cena me dieron otra sorpresa en la Laboral, en la sala de pinturas. Yo había encargado unas placas para los miembros de la junta, me dijeron que las fuese a recoger y me engañaron: había como 50 compañeros allí para sorprenderme. Y luego en la gala hablaron la presidenta provincial, Yolanda (Calero), y la expresidenta (Margarita Fuente) y la gerente (Cristina García). Y el coro cantó una de mis canciones favoritas, "Cai", de Niña Pastori. Fue tremendo, no me lo esperaba en absoluto.

–¿Y ahora qué va a hacer al dejar la presidencia?

–Descansar (ríe). Tomarme las cosas con calma y dedicarme a mi familia, que ellos también han sufrido lo suyo con esto porque donde yo iba, iban ellos. Eso sí, formo unos voluntarios increíbles en mi familia (ríe). Venían a todas partes. Pero ahora durante un tiempo me dedicaré a descansar, sobre todo mentalmente.

–¿Cómo se va a gestionar su relevo en la asociación?

–La junta provincial se encargará provisionalmente de gestionar la asociación de aquí hasta que se elija a un sustituto. Yo me iré el 31 de diciembre, y para entonces, en realidad, el engranaje de los actos que hay que hacer ya está preparado, no van a tener que empezar de cero.