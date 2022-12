"El mandato está acabado, todos los grupos están preparando el terreno electoral"

José Ramón García, "Monchu" afronta sus primeras elecciones municipales como secretario general del PSOE de Gijón, el partido más votado en la ciudad y que concurrirá a los comicios de mayo con un nuevo candidato, Luis Manuel Flórez, "Floro", en vez de la actual Alcaldesa, Ana González. Un movimiento telúrico en el socialismo gijonés del que podrían sentirse réplicas en la elección de la lista electoral a finales de febrero. Monchu García prefiere no valorar nombres en este momento. Señala que "la potencialidad de Gijón es enorme y la sensación de que no acabamos de arrancar se tiene que romper".

–¿Cómo enfoca el PSOE la precampaña?

–Manteniendo el plan de trabajo con el que llegamos a la dirección política en abril. Queremos hablar con la gente, llevamos ya cientos de reuniones de todo tipo con la sociedad.

–¿Está participando el candidato, Floro, en esos encuentros con la sociedad civil?

–Sí, desde el momento en el que es candidato.

–¿Por qué no en encuentros con trascendencia pública?

–Nosotros tenemos nuestra visión de cómo llegar a la campaña. No voy a desvelar nuestra estrategia, pero la ventaja que tenemos sobre otras fuerzas políticas es que la venimos trabajando desde hace varios meses, independientemente de quien fuera el candidato, si no era la actual Alcaldesa. Desde el momento en que sabemos que no repite y va a haber una candidatura diferente, estamos trabajando en esa línea. En esa estrategia está el que el candidato vaya conociendo cuestiones de primera mano y, poco a poco, ir haciéndolas públicas.

–¿Cómo ve la actuación del gobierno local ante esta precampaña?

–Creo que tanto IU como nosotros estamos en la línea de culminar los acuerdos con los que pactamos el gobierno de coalición. Y los que están en la oposición, en los plenos ya no están con propuestas, sino con preguntas y cuestiones de control. Estamos hablando de un mandato acabado, en el que todos los posicionamientos políticos de los grupos van de cara a preparar el terreno electoral.

–¿Considera que la decisión de Aurelio Martín de no repetir como candidato de IU es un síntoma de fracaso?

–No. Tendrá sus razones. La última valoración pública que escuché de él era positivísima de las políticas que había llevado. Es más, se jactó de llevarlas a cabo para un grupo de población reducido, pero muy satisfecho con sus políticas. Entiendo que él estará contento.

–¿Y el PSOE está contento con que se vaya?

–El PSOE está contento con cualquier candidato de otros partidos de izquierdas, porque no puede decidir sobre ellos, sólo sobre los suyos.

–Pero ustedes hicieron críticas a su gestión.

–Nosotros lo que cuestionamos es lo que no estaba en los acuerdos. Y en lo que está en los acuerdos, discutimos.

–IU ha hecho bandera de la gestión del gobierno local. ¿Lo va a hacer el PSOE?

–Nosotros no tenemos un problema con la gestión, consideramos que teníamos un problema del rendimiento de esa gestión a la hora de recibir apoyo electoral. Ahí tuvimos dificultades como gobierno. Pero el gobierno es de dos y asumimos responsabilidades de unos y de otros y de sus formas. Hacemos nuestra valoración interna y como organización hemos dado muestras de que somos capaces de enmendarnos a nosotros mismos o, al menos, de cuestionarnos nuestras maneras y nuestras formas para ofrecer las mejores respuestas a la ciudadanía.

–¿Qué tal son sus relaciones con la Alcaldesa?

–Correctas.

–¿Le molestó que no fuera a la cena de Navidad del PSOE?

–No. Que la Alcaldesa tenga una agenda y la cuide y potencie, me parece fantástico.

–¿Irá alguien de la dirección local a la comida de confraternización con ella en enero?

–Como dirección no, pero si alguien quiere ir, libre es de hacerlo. Es una cuestión personal y organizado por amistades. Cada uno elige sus amigos.

–¿Espera colaboración del gobierno local para la campaña?

–Debiera. No deberíamos tener ninguna duda al respecto. Cualquiera que está en una organización, se debe a su organización y debe aceptar, como dice Adrián Barbón, que todos somos eslabones de una cadena.

–¿Y qué espera por parte del presidente del Principado?

–Creo que es un hombre inteligente y sabe de la importancia de Gijón, que tenemos un tercio de la población de la comunidad autónoma. Si quiere tener el apoyo de la gente en Asturias, es evidente que el peso del apoyo de Gijón va a ser determinante. Y Adrián es consciente. Vamos a hacer una campaña en la que vamos a tener mucha presencia y acompañamiento con Floro por parte del presidente Barbón.

–¿Y qué grado de autonomía va a tener Floro, candidato independiente, como cabeza de lista?

–Es evidente que, cuando tienes un candidato independiente, como es el caso de Floro, habrá cuestiones de perfil propio y que él va a tener sus propios matices. Eso es algo que asumes cuando, como organización política, decides abrirte y cederle tu representación a una persona que viene de la sociedad civil. Es evidente que él tendrá un grado de autonomía, pero también lo es que nosotros somos una organización política y tenemos la obligación de velar por que el proyecto político socialista se ejecute de manera adecuada. Un Alcalde tiene cierto margen de maniobra y una autonomía que le reconocen los propios estatutos socialistas, que la ejercerá, y el matiz de alguien que no viene de la organización se hará notar probablemente.

–¿Eso se habló ya con él?

–Sí.

–¿Y qué cuestiones plantea?

–Ninguna concreta. Ni plantea ninguna dificultad. No hay ninguna cuestión en la que no vayamos a ir de la mano, en acuerdo.

–¿Está planteando Floro algún nombre para la confección de la lista electoral?

–Sí. Plantea nombres que no van a suponer ningún problema a la dirección política. Y, además, todos los nombres que se planteen se van a votar.

–¿Hay contactos para buscar una integración en las listas del sector que perdió las primarias?

–Aquí todo el que quiera sumar tiene su espacio, pero eso no es una cuestión de cuotas o de puestos. Es verdad que eso se sustancia en nombres y voy a intentar que todo el mundo esté lo más cómodo posible, porque necesitamos intentar sumar dentro para sumar fuera. Claro que habrá una representación, pero ¿de quién? Porque el grupo de no satisfechos no es homogéneo.

–¿Le preocupa que pueda volver a haber confrontación para elegir candidatos a concejal?

–En lo más mínimo. Todos los procesos democráticos fortalecen al PSOE.

–¿Asumirán responsabilidades si en mayo pierden el gobierno local o el PSOE saca en Gijón menos votos en las municipales que en las autonómicas?

–Eso último sólo pasó la última vez, en 2019, y cuando Tini tuvo la mayoría absoluta en el Principado en 1999. Yo no contemplo esa posibilidad. Tenemos las condiciones y un candidato para concitar una mayoría y creo que va a ser muy amplia. Tenemos las condiciones para concentrar el voto progresista y un voto moderado que piensa que en las posiciones de cambio hay oportunidades para todos.

–¿Y si ocurre lo que ve improbable?

–Uno no puede esconderse de las responsabilidades que tiene; siempre se asumen. Esta dirección política ve normal la autocrítica.

–Vuelve Moriyón.

–El de Foro es un proyecto que está agotado, del que Carmen Moriyón viene al rescate para salvar las siglas gracias a su popularidad. Pero ella se fue después de ocho años dejando el pago de la factura a Álvaro Muñiz. Ahora, la gente va a tener la oportunidad de ponerle nota a sus ocho años. Ellos fueron un experimento local de la nueva política, que quedó en poca cosa.

–¿Cree que se volverá al bipartidismo?

–El bipartidismo es imperfecto, pero la nueva política no trajo ninguna novedad relevante ni ningún beneficio sustancial a la democracia. Nosotros hace poco que cumplimos 131 años en Gijón. No se aguanta ese tiempo si no se atiende a la realidad. Somos el partido más viejo porque nos renovamos.

–¿La renovación es una persona jubilada como candidato?

–La renovación es un equipo y un candidato que tiene la experiencia y la trayectoria personal suficiente y el conocimiento y el talante para sacar adelante un proyecto de mucha fuerza y mucho empuje. La renovación no tiene que ver con la edad, sino con las ideas. Los planteamientos que tiene Floro son más novedosos que los de mucha gente joven que veo con mucha carcundia encima o con mucha caspa. Viene con una visión de sociedad y ciudad integradora, para impulsar su avance aprovechando sus posibilidades. La ciudad tiene una maquinaria muy potente, pero si no arranca da igual y además eso no se puede hacer con imposición, sino convenciendo y con el diálogo, porque no se puede construir la ciudad contra una parte de ella misma y eso Floro lo puede conseguir por su talante.

–¿Ve a Floro preparado para participar en debates con el resto de candidatos?

–Sí.

–¿Qué cosas prevén enmendar de lo que ha hecho el actual gobierno local?

–Estamos todavía en un proceso de negociación con el Plan de Movilidad y no está siendo fácil encontrar el acuerdo. En el resto de asuntos, yo creo que es más una cuestión de dónde vamos a poner las prioridades. Las prioridades del proyecto socialista que va a encabezar Floro pasan por el empleo y por la activación económica, por la salud y por la integración social. A lo mejor no pasan tanto por el Muro como por la Zona Oeste de Gijón, en el sentido de la fachada marítima que tenemos que cuidar y cambiar.

–¿Por ejemplo?

–Eso habla de recuperar los terrenos de Naval Gijón para la ciudadanía y de que las zonas que están poco trabajadas en El Natahoyo se recuperen, de generar oportunidades de empleo con una industria limpia. Las cuestiones que no tienen un impacto real en la economía y el empleo, para nosotros no van a ser prioritarias. También tienen que transferirse a la ciudad los terrenos del Puerto que van de la punta de Lequerica al paseo de la playa de Poniente.

–¿Le quitaría el sueño un gobierno de coalición en Gijón en el que estuviera Podemos?

–No me preocupa compartir gobierno con nadie mientras tengamos claro lo que estamos haciendo. Me preocuparía mucho llegar a un acuerdo y que luego las cuestiones polémicas en la ciudad fueran precisamente las que no estuvieran en el acuerdo. Mismamente, ahora hay alguna.

–¿Cuál?

–El Muro. Y el desarrollo del Plan de Movilidad no está bien acordado.

–Le pregunté por la autonomía del candidato, pero ¿cuál es la autonomía del secretario general respecto a la vieja guardia?

–La vieja guardia hace mucho tiempo que me entregó la cuchara. La autonomía del secretario general es absoluta. Se escucha a todo el mundo, pero la última decisión no te queda más remedio que tomarla tú; es algo que aprendí de José Manuel Sariego.

–¿La situación en el partido tiende a normalizarse?

–Aquí hay resquemores que tienen que ver con viejas historias y también con el análisis que la propia Alcaldesa hizo de su salida. Hay que recordar que a Ana González no la echa nadie. Ana decide no presentarse a la valoración de los militantes, cuando los militantes dicen que no puede ser sin unas primarias. Eso hay gente que no lo está llevando bien. Entiendo que estos resquemores irán poco a poco limándose. Van acercándose las elecciones y aquí siempre hay espacio para quienes quieran venir a sumar, a trabajar y a aportar a un proyecto que es colectivo.

–En algún comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA) le criticaron con dureza.

–Sí, pero frente a esas críticas ha estado una mayoría sin precedentes, demostrando que la militancia gijonesa es fiel a sus principios, convicciones y va a defender siempre lo que entiende que es mejor para la ciudad.