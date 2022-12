Un "viaje en el tiempo" para los antiguos alumnos de los jesuitas

No todo es estudiar en el colegio. Más allá de los libros y anotaciones en las pizarras, quedan en el recuerdo gran cantidad de anécdotas y vivencias. Y también grandes amigos con los que se compartió una etapa muy especial que queda impregnada en las aulas, los pasillos, el patio de recreo… Esa lección la tienen bien aprendida en el colegio de la Inmaculada. Ayer, la Asociación de Antiguos Alumnos celebró su tradicional homenaje a las promociones que cuya despedida del centro cumple 60, 50, 35, 25 y 10 años respectivamente. Aproximadamente, un total de 150 antiguos estudiantes recogieron su respectiva insignia en una emotiva jornada que incluyó misa, comida de confraternización y visita colegial.

Fue un sábado especial, una especie de primer día de clase, nervios incluidos. Ayer también fue nombrado alumno distinguido el reconocido economista Ángel de la Fuente, de la promoción de 1980, quien fue vicedirector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y actualmente ejerce como director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Desafortunadamente, no pudo acudir al centro a recoger la correspondiente insignia de oro por un contratiempo. En su lugar, lo hizo su hermana Bárbara, también de los jesuitas. Eso sí, la distancia no impidió a De la Fuente pronunciar un discurso de gratitud. A través de un video, el homenajeado transmitió su agradecimiento: "Me hubiera gustado volver al colegio del que guardo gratos recuerdos y amigos. Aprendí conocimientos muy importantes en matemáticas, por ejemplo, y el placer por la lectura gracias a profesores que dejaron huella. También otros valores muy importantes como el compañerismo, el trabajo y el esfuerzo". El presidente de la asociación, Víctor Rodríguez, destacó su "calidad humana". "Es un apasionado de su profesión, amigo de sus amigos, una persona tranquila, siempre dispuesta y orgulloso de su colegio. Lo lleva su bandera", ensalzó.

Además, tres profesionales jubilados del centro en 2022 fueron nombrados como Amigos de la Asociación con imposición de la insignia de plata: el informático José María Medina, la profesora Marián García y Rosa Iruretagoyena, del área de limpieza. "Queremos transmitirles nuestro cariño por su trabajo en beneficios de los alumnos del colegio", elogió Rodríguez durante el acto.

Cada una de las promociones homenajeadas (1962, 1972, 1987, 1997 y 2012) revivió su experiencia en el centro en los discursos de sus respectivos portavoces. Rodríguez resumió el sentir general con atino: "Cuando traspasasteis las puertas del colegio, habréis tenido la sensación de iniciar un viaje en el tiempo. Os vendrán a la mente multitud de anécdotas. Sigue con vosotros la Inmaculada, la que os vio crecer y os acompañó".