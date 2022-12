Apoyo político al derribo de la antigua sede del Puerto para el nuevo hotel: "Es necesario"

Que el edificio pueda ahora demolerse resulta viable después de que la consejería de Cultura del Principado, tal y como adelantó también este diario, diese el visto bueno hace ahora algo más de un mes a excluir el edificio, que data de 1909, del Catálogo Urbanístico local. Una exclusión que le hace perder la protección ambiental que tenía y que impedía poder modificar la fachada original del edificio. En su informe, emitido por la comisión permanente del consejo de Patrimonio, se explicaba que este inmueble no tenía un valor ambiental ni paisajístico específico pese a enmarcarse en el casco histórico del barrio Alto, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1975. Derribar el edificio, de techos muy altos, permitiría que el hotel pudiese ganar una planta más. De hecho, un tramo añadido en 1975 refleja cómo el inmueble sí admite cinco plantas con menos altura.

La oposición municipal, por su parte, tampoco pone trabas al plan "a priori", pero considera que aún quedan varios aspectos por despejar. Desde Ciudadanos, que explicar llevar "desde el principio del mandato instando al gobierno a actualizar la normativa urbanística de Cimadevilla", vuelve a tender la mano al gobierno local para actualizar este marco legal, pero aclara que "urge ponerse a ello" por tratarse de una "tramitación compleja". Reconoce el edil Rubén Pérez Carcedo que su equipo desconocía que el proyecto planteaba ahora derribar el edificio y que la información que le había trasladado en su día el gobierno local abogaba por conservarlo –y pide "más transparencia" al respecto–, pero aclara: "Contará con nuestro apoyo siempre que sea positivo para la ciudad y sea arquitectónicamente compatible con los valores de su entorno".

Ángela Pumariega, del Partido Popular, señala que "poder aumentar las plantas en el futuro hotel de cinco estrellas, sin que ello implique una diferencia de altura sobre el rasante, es una notable mejora para el proyecto" porque permitirá aprovechar mejor el edificio "y generar la afluencia de más turismo de alta calidad a la ciudad". "Indudablemente tendrá un mayor impacto económico", recuerda. Jesús Martínez-Salvador, de Foro, explica que su partido "ve bien" que el hotel "esté más cerca de ser una realidad". "Sin embargo, esperamos que el Ayuntamiento agilice de una vez modificación del Plan Especial y sea capaz de preservar que la nueva construcción sea acorde a un barrio que es BIC, como el de Cimadevilla", aclara.

Laura Tuero, de Podemos-Equo, espera que el diseño de este complejo sea "compatible con la defensa de los intereses" de los vecinos de Cimadevilla, y entiende que la anunciada unificación en un único informe de Plan Especial y el PERI del Cerro de Santa Catalina "puede ir en detrimento" de estos intereses. "El futuro plan ha de tender la mano a la ciudadanía y atender sus reivindicaciones, centradas en la accesibilidad y movilidad, además de proteger el patrimonio histórico y natural del entorno", advierte. Y Eladio de la Concha, de Vox, señala que su partido apoyará el proyecto hotelero y urge a su "apertura a la mayor brevedad posible".

Los vecinos de Cimadevilla piden combatir la "gentrificación" y hacer el barrio más accesible





La asociación vecinal de Cimadevilla, explica su presidente, Sergio Álvarez, se abstiene de valorar los detalles de un proyecto urbanístico que, entiende, no compete a los vecinos, pero la entidad aprovecha el nuevo avance del proyecto urbanístico para exigir que el barrio sea incluido en el debate de la modificación del plan urbanístico. "El PERI urge tanto por el tema de usos de edificios, pero también por otros muchos temas, como la rehabilitación de viviendas y la accesibilidad. Nos gustaría que se defendiese un poco más el barrio y, viendo que los concejales se ponen tan de acuerdo para estos casos, estaría bien que defendiesen con la misma prisa a los vecinos", reprocha Álvarez. Entiende el líder vecinal que con la tramitación urbanística del barrio Alto el modelo debe ir más allá de avalar legalmente el nuevo hotel y atender a "las viejas demandas" de un barrio que corre el riesgo de caer en la "gentrificación" y la "turistificación". "El objetivo debería ser que los vecinos no puedan quedarse en su barrio, que no tengan que marcharse de sus casas, y eso ya está pasando", asegura el presidente, que aclara que este reproche no implica que el barrio esté en contra del proyecto hotelero, sino que temen que priorizar su tramitación urbanística acabe por dejar de lado "las demandas que realmente piden los vecinos". Explica que ya han pedido "por escrito" una reunión con el gobierno local para hablar del PERI, por ahora "sin respuesta".