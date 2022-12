La ayuda humanitaria a Ucrania tiene sello local

Fueron capaces de crear una red humanitaria para sacar a cuantos más ciudadanos mejor del conflicto bélico cuando el ejército ruso comenzó su invasión de Ucrania, pero la asociación "Help to Ukraine", liderada por el gijonés Carlos Fernández, no ha detenido sus esfuerzos y son tres los proyectos en marcha para aliviar el duro invierno a la población damnificada. Por un lado, han llevado ya a zonas de conflicto una treintena de robots médicos (aplaudidos por el Ministerio de Exteriores de España y por el gobierno de Volodímir Zelenski), han logrado un acuerdo de colaboración con Femetal y Repsol para convertir en estufas de leña las viejas bombonas de gas, y, además, han comenzado una campaña de recogida de alimentos, pasta principalmente, para alimentar a quienes viven bajo las bombas y los disparos. "Ucrania no va a renunciar a su territorio, ni Putin tampoco cederá, por eso debemos seguir ayudando a la población", advierte Carlos Fernández, que coordina todas las labores en compañía del también gijonés Javier González, el ovetense Juan Partearroyo, y el madrileño Javier Fernández. Todos ellos funcionan "sin ayuda institucional" y "tirando de amigos, contactos personales e iniciativa privada".

La primera de las iniciativas ya está funcionando y consiste en un maletín de primera asistencia que permite establecer una conexión con médicos ucranianos que se encuentran en España a modo de primera consulta. "Está pensado para prestar asistencia a civiles que no se pueden desplazar a ningún hospital desde zonas afectadas. De esa forma puedes contactar en remoto con un médico para que te dé las indicaciones; y ahora estamos intentado incluir a sanitarios que se encuentran en otros países de Europa", explica Juan Partearroyo sobre un proyecto les ha servido para contar con el reconocimiento del Ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Nos han trasladado que somos representantes de la sociedad civil, ‘marca España’", añade Fernández. "Ahora queremos lanzar un crowfunding para lograr financiación que nos permita crear más robots de este tipo", desvelan los dos asturianos. El otro proyecto cuenta, además con colaboración de la empresa asturiana. Con la llegada del frío, los ucranianos han hecho de la necesidad virtud, y han sacado mucho provecho de las "burzhuika", estufas de leña tradicionales en el país invadido desde hace siglos. "Además de calentarse, han puesto una placa lisa encima para que les sirva para cocinar. Y, también, dos alas en los extremos para secar la ropa", expone Carlos Fernández. ¿Cómo entra en juego esta organización? Pues a través de sus contactos con Femetal y Repsol, reinventado las bombonas naranjas "de toda la vida" es estufas de leña. "Tenemos en marcha un proyecto para que Asturias y todas las escuelas de formación, para este invierno y durante el año que viene, transformen esas bombonas en desuso, que se reciclen en calefacción de leña y cocina en la parte de arriba y poder distribuir las en el frente de la guerra, No hay pueblo donde haya una sola ventana ni un tejado entero; y no será solo un año", asegura Fernández, que hasta el conflicto trabajaba en una consultoría en Kiev. Por último, y ante las dificultades de transporte y la carencia en los supermercados, han comenzado una recogida de alimentos, en concreto pasta. "Nieve y fuego es lo único que hace falta para comer. No es difícil cocinarlo, y la pasta tiene un aporte alimenticio muy importante. Es fundamental, porque la situación en invierno no es dramática, es lo siguiente", alertan los asturianos, únicos españoles colaborando en la zona.