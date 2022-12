Gijón instalará cámaras de seguridad en la zona rural tras la oleada de robos

Tras poner en valor el trabajo realizado por los cuerpos policiales, “con un altísimo nivel de coordinación y cooperación”, la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, anunció este lunes que se procederá a la instalación de cámaras de videovigilancia en determinados puntos del concejo para colaborar en las labores de investigación y prevención en lo que a robos se refiere. “Solicitaremos antes de final de año el despliegue de cámaras. Son mecanismos que ayudan en la investigación, pero es importante disponer de ellos para generar una mayor seguridad, y, además, porque si logramos investigar de forma más eficiente y logramos coger a los responsables disminuiremos el número de robos”, señaló Ana González después de presidir la Junta Local de Seguridad, en el salón de recepciones del Ayuntamiento, convocada exprofeso por la oleada de robos que durante el mes de noviembre azotó a la zona rural y que llevó a los vecinos a ponerse en pie de guerra realizando diferentes concentraciones.

Al encuentro de seguridad, además de la representación de todos los grupos políticos de la corporación, también asistieron responsables de los cuerpos policiales (Guardia Civil y Policía Nacional y Local) y la delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa. Durante la sesión, los agentes compartieron los datos pormenorizados de estos asaltos. En total, “las denuncias recibidas y atendidas son 60 hasta el 30 de noviembre. Hay que destacar que mañana martes hará un mes en el que no se ha producido ningún robo en la zona rural; y eso lo ligamos a los dispositivos policiales montados en las respectivas demarcaciones”, ensalzó Ana González. Las zonas más afectadas son, sobre manera, Somió y, después, Castiello, pero la regidora dejó claro que se producen “repartidos por el concejo, también en La Calzada”.

En lo que a los responsables de este tipo de delitos se refiere, Ana González dejó claro que “nos enfrentamos a bandas que no son locales, actúan a nivel nacional y entran y salen de la ciudad, personas diferentes en el concejo, que atacan fundamentalmente a viviendas de primera residencia”. Es por ello que la delegada de Gobierno, acto seguido, defendió que “las medidas preventivas (en referencia a las cámaras de seguridad que se prevén instalar) pueden ser disuasorias, pero la prevención debe partir a nivel particular, tomar todas las cautelas y no confiarse, porque estas bandas son especializadas, tienen experiencia sobrada en la comisión de actuaciones delictivas que excede de la comunidad autónoma”. No obstante, Delia Losa pidió “confianza a la ciudadanía” en los cuerpos de seguridad, “porque actúan con una profesional encomiable y una dedicación total”. Además, prosiguió la delegada, “ante estos casos se refuerza notablemente la plantilla; la prueba está en que hace un mes que no se produce ningún delito”.

La solicitud de la instalación de cámaras, explicaron esta mañana, se llevará a cabo antes de final de año. Una vez recibida la solicitud en Delegación de Gobierno, el plazo de resolución es "de dos meses", según indicó Delia Losa, prometiendo que "se tratará de agilizar" lo más posible. El protocolo para llevar a cabo esa medida pasa por una comisión que está presidida por Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Se aportarán informes policiales y toda la documentación pertinente. ¿En qué zonas estarán? "Donde termine la Policía en función de la eficacia de su ubicación. No sé si será totalmente coincidente con lo que dicen los vecinos, en muchos casos seguramente, pero quienes tienen los conocimientos reales son los cuerpos policiales", señaló Losa.

Los delitos cibernéticos, disparados

El balance de criminalidad en Gijón también fue motivo de análisis este lunes, después de que el Ministerio del Interior revelase una estadística que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, cifra en un incremento del 26,8 por ciento las infracciones penales en Asturias entre enero y septiembre de este año con respecto al 2021. Un 30,1 por ciento en el caso de Gijón. “Siempre preocupa el incremento de la delincuencia, pero según los datos objetivos, si lo comparamos, es que la pandemia ha distorsionado mucho los datos. Si comparamos con antes del covid, el incremento es muy pequeño. Hay delitos que distorsionan los datos globales, como la ciberdelincuencia, que está absolutamente disparado”, matizó Delia Losa. A su juicio, “cada vez se utiliza más ese medio para hacer gestiones y comercio y eso son delitos muy complejos de analizar y de resolver, porque trascienden no solo Asturias, sino España y Europa”.