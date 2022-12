El PSOE reaviva el debate sobre la cesión de suelo portuario entre Lequerica y Poniente

La agrupación socialista de Gijón pone de nuevo sobre la mesa el debate de plantearle a la Autoridad Portuaria ceder como titularidad pública los espacios que aún posee el Puerto entre Poniente y Lequerica. Así lo señaló el propio secretario general socialista, Monchu García, en la entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, una afirmación que reaviva una propuesta que lleva años de recorrido –se incluyó en el programa electoral del PSOE en 2015– y que desde entonces ha vivido ya varios avances. El último, en 2019, cuando se tramitó la transferencia de las playas de Poniente y El Arbeyal a la Demarcación de Costas, así como la cesión al Ayuntamiento de parte de la calle Claudio Alvargonzález y sendos tramos de Rodríguez San Pedro y de la avenida de Eduardo Castro.

El planteamiento del PSOE es el mismo que el que lanzó en 2015: la premisa de que se debe negociar con la Autoridad Portuaria la cesión al Ayuntamiento de todo espacio en el casco urbano que no implique un uso industrial o náutico. En la cesión de 2019, el Puerto mantuvo como propias algunos tramos de las calles Claudio Alvargonzález y Rodríguez San Pedro, en concreto la parte de las aceras más próximas al mar, que configuran el paseo marítimo. El mantenimiento de estos viales, sin embargo, corre a cargo del Ayuntamiento. En ese momento también se aprobó ceder el vial exterior del tramo del Puerto de la avenida de Eduardo Castro, entre los controles de acceso B y C, que estaban en desuso tras la ampliación de El Musel. También es de titularidad portuaria, además, parte de los Jardines de la Reina. Y la cesión a Costas de las playas de Poniente y El Arbeyal incluía la zona de arenal –también la parte sumergida–, pero no sus respectivos paseos marítimos.

La idea de la agrupación socialista pasa por completar la cesión de todos estos tramos pendientes y unificar la titularidad de todo el frente marítimo, dejando para el Ayuntamiento las partes que se consideren urbanas y manteniendo en manos del Puerto las que sean de uso náutico, para facilitar actuaciones globales de reforma. Se entiende que de todos estos tramos pendientes el que menos debate causaría sería la cesión del paseo de Poniente, ahora rebautizado como paseo Vicente Álvarez Areces. Un nombre que, precisamente, autorizó el consejo de la Autoridad Portuaria. Ese espacio, de uso urbano, tiene un gran dique se adentra en el mar, pero no tiene uso industrial alguno. Otros tramos implicarían un debate más profundo, porque en 2015 el PSOE pedía que la transferencia de titularidad incluyese también láminas de agua y pantalanes del Puerto Deportivo y la Autoridad Portuaria en su cesión 2019 se reservó estas aceras más próximas al mar. La idea, en cualquier caso, es unificar los criterios para evitar las negociaciones a dos partes cada vez que se plantea una remodelación o cualquier mínima obra en estos entornos y finalizar el proceso de desafectación de terrenos que el propio Puerto tiene en marcha.