"Sigo siendo cantante, pero tenía la necesidad de crear mis propias historias"

Julia Sariego lleva casi toda su vida en la música. Con trece años empezó a recibir clases de canto para luego estudiar la carrera de Música, en la especialidad de canto lírico, en el Conservatorio de Oviedo. Allí también cursó el grado medio de piano, que no llegó a terminar. También se fue a Londres a seguir formándose, profundizando en la técnica. La mayor parte de su trayectoria artística ha sido como cantante, pero ahora ha dado un salto a la composición, con su primer disco, que surgió durante el confinamiento.

–Un año después de lanzar su primer single, el disco "Nadie nos acuna" ve la luz.

–Tenía muchísimas ganas. Todas las canciones ya estaban en las plataformas digitales, pero cuando ves el disco físicamente y lo tocas es otra cosa. La industria ha cambiado, y, ahora mismo, este soporte es lo último de todo el proceso. Vender discos es complicado para cualquiera, porque está todo online, pero da ese toque artesanal, de siempre, que gusta mucho. Además, estoy muy contenta, es mi primer proyecto, y ha quedado un disco muy cuidado y elaborado, con las ilustraciones de Nuria Vizcaíno, que fue la que se encargó también de hacer los videoclips, y también con el mimo que le ha puesto el productor, Jorge Huelga, que es gijonés aunque está en Nueva York.

–¿Por qué ha decidido crear un disco de nanas?

–Me inspiraba explorar el género de la nana, desde puntos de vistas diferentes y desde los géneros musicales. Una nana no tiene por qué ser lenta, hay bastantes movidas. La nana es un momento muy tierno, que tiene mucha fuerza. Está demostrado que cuando nos hacemos mayores las que nos cantaron de pequeñas quedan grabadas, es una melodía que sale en el subconsciente.

–¿Qué ofrece al público?

–El disco se llama "Nadie nos acuna", porque está basado en el poema de Gloria Fuertes. Consta de nueve temas. Hay por ejemplo un "doo wop", que es un género de la música negra de Estados Unidos. También otras nanas llevan ritmos latinos, cercanos a la bossa nova. Y luego está la canción de "Duerme negrito", en la que le hemos metido como una base muy urban. Y, además, hay una balada, otro inspirado en algo flamenco y coplero con mucha percusión.

–¿Hay mucho miedo en la música a romper con lo habitual y hacer apuestas atrevidas como la suya?

–Sí. En mi caso al principio parecía una limitación lo de que fuera una nana al principio, que no diera mucho más de sí. Pero ha servido para ir más allá, romper en cuestión de estilos, conseguir que fuese más moderno, y combinar un poco esa tradición con la modernidad. Al final en general falta un poco innovar, la industria copia cosas que se ven que funcionan. Pero menos mal que viene gente con cosas nuevas y que éxito, para que otros nos animemos.

–¿Pasar de cantar a componer forma parte de una evolución natural como arista?

–En el confinamiento empecé a componer y ahí descubrí que me encantaba. Me formé como cantante, lo sigo siendo, pero lo que más satisfacción me da ahora es hacer mi propia música. Tenía esa necesidad de crear mis propias historias. Al final es un proceso natural, con el paso de los años desarrollas más creatividad. Es algo que tenía esperando para salir y plasmarlo.

–¿Tiene más proyectos en mente para el futuro?

–Lo siguiente será totalmente diferente, esto de ahora es muy conceptual. Quiero probar diferentes cosas a partir de ahora, pero antes disfrutar de este trabajo, que aún hay mucho que hacer.

–¿Qué tiene pendiente?

–Quiero presentar el disco, en un teatro o sala, algo grande, para acercarlo a la gente. Me gustaría hacer un espectáculo ambientado en ese momento muy onírico del sueño, meternos en esa atmósfera.