Los ediles del PP en la anterior Corporación deben abonar 6.713 euros, dice el Tribunal de Cuentas

La instructora del Tribunal de Cuentas ha emitido un acta de liquidación provisional en el que reclama al exconcejal Pablo González –actual presidente del PP de Gijón– y a los también exediles Mariano Marín y Sofía Cosmen que reintegren al Ayuntamiento de Gijón 6.713,85 euros de las subvenciones concedidas al grupo municipal y que la instructora considera que no se gastaron, más otros 1.325,79 euros de intereses legales. La resolución, que va a ser recurrida al menos por Pablo González, es el paso previo a que se celebre un juicio en el Tribunal de Cuentas sobre el reintegro de esos fondos públicos.

La fiscalización de las cuentas del grupo municipal del PP entre el segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2019 se produce a raíz de una denuncia interpuesta por una asociación pesquera gallega. La llegada de documentación a esa asociación motivó en su día una tensa situación entre el exportavoz municipal del PP y hoy edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, y la práctica totalidad de la junta local del PP de Gijón que apoyó a su presidente, Pablo González. El supuesto menoscabo para las arcas públicas que aprecia ahora la instructora del expediente en el Tribunal de Cuentas son 5.423,78 euros no gastados por el grupo municipal en 2015 y 1.290,07 no gastados en 2017 y que el grupo no reintegró a las arcas públicas.

La instructora rechazó las alegaciones de Pablo González de que el cómputo para justificar el gasto de los fondos aportados al grupo debe hacerse para los cuatro años de mandato, señalando que las cantidades que echa en falta se gastaron en ambos casos el ejercicio siguiente a su percepción. Según la instructora, la justificación debe hacerse año por año al ser subvenciones finalistas.

En el acta de liquidación provisional también se afirma que Pablo González abonó de su bolsillo a la Tesorería General de la Seguridad social los 5.215,04 euros de los seguros sociales de trabajadores del grupo municipal de mayo y junio de 2019, después de que el grupo usara el dinero para esos seguros sociales para pagar parte de las indemnizaciones por fin de contrato a dos empleados temporales. Al haber pagado a la Tesorería de la Seguridad Social de su bolsillo Pablo González la cantidad que faltaba, el Tribunal de Cuentas considera que no hay "un menoscabo de fondos públicos", por lo que no toma medidas al respecto, aunque se hubiera producido una "gestión irregular".

El Tribunal de Cuentas da diez días a los exconcejales para que depositen o afiancen los 8.039,64 euros, intereses incluidos, que provisionalmente les reclama. En los cuatro años del anterior mandato, el grupo municipal del PP transfirió un total de 101.944,76 euros al partido, cuya justificación fue dada por buena por la Interventora Municipal. El Tribunal de Cuentas señala que su labor no es fiscalizar esas facturas, como solicitaban los denunciantes.