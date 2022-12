"El incremento de la vigilancia se nota, y bastante", agradecen los vecinos rurales

Tras alabar el trabajo realizado por los cuerpos policiales, "con un altísimo nivel de coordinación y cooperación", la alcaldesa de Gijón, Ana González, anunció ayer que se procederá a la instalación de cámaras de videovigilancia en determinados puntos del concejo para colaborar en las labores de investigación y prevención en lo que a robos se refiere. "Solicitaremos antes de final de año el despliegue de cámaras. Son mecanismos que ayudan en la investigación, pero es importante disponer de ellos para generar una mayor seguridad. Además, si logramos investigar de forma más eficiente y conseguimos coger a los responsables, disminuiremos el número de robos", señaló la regidora, después de presidir la Junta Local de Seguridad, en el salón de recepciones del Ayuntamiento, convocada ex profeso por la oleada de robos que durante el mes de noviembre azotó a la zona rural y que han llevado a los vecinos a ponerse en pie de guerra realizando diferentes concentraciones.

Al encuentro, además de la representación de todos los grupos políticos de la Corporación, también asistieron responsables de la Guardia Civil y Policía Nacional y Local y la delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa. Durante la sesión, los agentes compartieron los datos de estos asaltos. En total, las denuncias recibidas y atendidas son 68 hasta el 30 de noviembre entre Policía e Instituto Armado. En concreto, la Policía Nacional investigó medio centenar denuncias en lo que se refiere a chalets y viviendas unifamiliares, lo que supone el 45% de robos en casas. El resto, son robos en pisos. Esas 50 denuncias, la mayoría a partir de julio, a las que se refirió el comisario, Dámaso Colunga, están repartidas entre Somió (22 casos), Castiello (11), Roces (7), Cabueñes (6), Mareo (2), La Calzada (1) y La Guía). "Desde finales de octubre toda la comisaría está volcada en la zona", señaló Colunga, que reconoció que "nunca un grupo itinerante estuvo tanto tiempo" actuando en Gijón. Esta banda actuaba "principalmente los jueves", accediendo a las casas mediante la fractura de una ventana o, en menor medida, forzando la puerta. Reconoció Colunga un incremento de 47% en este tipo de delitos este año.

Acto seguido informó la Guardia Civil de los asaltos en su demarcación, coincidiendo en el análisis del "modus operandi", incluido las actuaciones "en días laborables", y explicando que "cuando cae la luz solar", se incrementan estos episodios. Así, desde enero, han recibido 21 denuncias en su territorio, que se reparten entre Castiello (8 casos), Deva (3), Santurio (2), y Baldornón, Caldones, Cabueñes, La Pedrera y Pogao con una. ¿Lo positivo? Tanto Guardia Civil como Policía Nacional confirman que "llevamos un mes sin ningún caso".

En lo que a los responsables de este tipo de delitos se refiere, Ana González dejó claro que "nos enfrentamos a bandas que no son locales, actúan a nivel nacional y entran y salen de la ciudad". Es por ello que la delegada de Gobierno, acto seguido, defendió que "las medidas preventivas (en referencia a las cámaras de seguridad que se prevén instalar) pueden ser disuasorias, pero la prevención debe partir a nivel particular, tomar todas las cautelas y no confiarse, porque estas bandas son especializadas, tienen experiencia sobrada en la comisión de actuaciones delictivas que excede de la comunidad autónoma". No obstante, Losa pidió "confianza a la ciudadanía" en los cuerpos de seguridad, "porque actúan con una profesional encomiable y una dedicación total". Además, prosiguió, "ante estos casos se refuerza notablemente la plantilla". "La prueba está en que hace un mes que no se produce ningún delito", destacó.

"Forzando las ventanas"

La solicitud de la instalación de cámaras se intentará llevar a cabo esta misma semana. Una vez recibida la petición en Delegación de Gobierno, el plazo de resolución es "de dos meses", según indicó Losa, prometiendo que "se tratará de agilizar" lo máximo posible. El protocolo para llevar a cabo esa medida pasa por una comisión específica que está presidida por Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que deberá emitir un informe vinculante. Se aportarán informes policiales y toda la documentación pertinente. Una vez aprobado, hay que licitar y adjudicar la instalación de las mismas. ¿En qué zonas estarán? "Donde determine la Policía en función de la eficacia de su ubicación. No sé si será totalmente coincidente con lo que dicen los vecinos, en muchos casos seguramente, pero quienes tienen los conocimientos reales son los cuerpos policiales", señaló Losa.

El balance de criminalidad en Gijón también fue motivo de análisis ayer, después de que el Ministerio del Interior revelase una estadística que, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, cifra en un incremento del 26,8% las infracciones penales en Asturias este año con respecto al 2021. Un 30,1% en el caso de Gijón. "Siempre preocupa el incremento de la delincuencia, pero según datos objetivos, si lo comparamos, es que la pandemia ha distorsionado mucho los datos. Si comparamos con antes del covid, el incremento es muy pequeño. Hay delitos que distorsionan los datos globales, como la ciberdelincuencia, que está absolutamente disparado", matizó Delia Losa. A su juicio, "cada vez se utiliza más ese medio para hacer gestiones y comercio y eso son delitos muy complejos de analizar y de resolver, porque trascienden no solo Asturias, sino España y Europa".

Las medidas anunciadas han sigo acogidas de buen agrado por la Federación de Asociaciones vecinales de la zona rural "Les Caseríes", cuyo presidente, Miguel Llanos, estuvo presente al final de la Junta. "Por lo menos logramos arrancar el compromiso de la instalación de las cámaras", señaló el líder vecinal, que también agradeció "el refuerzo policial de Policía Nacional y Guardia Civil". "Estamos contentos porque el incremento de la vigilancia se nota. Y bastante. Igual que hay más controles. Ahora esperemos que dé sus frutos", reflexionó Llanos, que acudió acompañado por José Ramón Uría, líder vecinal de José, que no pudo entrar a la reunión.

Peticiones de Foro y PP

Del encuentro fueron testigos los grupos municipales. "Esperamos que la solicitud de instalación de las cámaras a Delegación salga esta misma semana y que la comisión de valoración pueda estudiarla lo antes posible. Mientras tanto, pedimos que el dispositivo especial habilitado se mantenga para garantizar la seguridad de los vecinos en sus casas", aportó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. Desde el PP, por su parte, que llegaron a pedir por carta a la Alcaldesa la convocatoria de esta Junta, aplauden instalar cámaras. "Es una noticia que celebramos, pero cabe destacar la poca diligencia y celeridad que ha tenido el equipo de gobierno para escuchar las reivindicaciones de los vecinos que hasta han tenido que llegar a manifestarse", señaló la portavoz popular, Ángela Pumariega.