IU atribuye a la ejecutiva del PSOE de Gijón el bloqueo del reglamento de laicidad

La coordinadora local de IU de Gijón, Ana Castaño, consideró esta tarde que «es probable» que el atasco en la tramitación en el Ayuntamiento de Gijón del Reglamento de Laicidad se deba al cambio en la dirección de la Agrupación Socialista de Gijón y no a la FSA, como ha dado a entender el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. Castaño compareció hoy públicamente junto al presidente de la asociación Asturias Laica, Luis Fernández González, quien alteró el orden de los factores, considerando que «en mi opinión, parte del cambio» en la dirección del PSOE de Gijón obedece al temor en este partido a aprobar un reglamento de laicidad.

El cambio en el control del PSOE de Gijón el pasado mes de abril, con el ascenso de una dirección del sector contrario al de la actual alcaldesa, Ana González –que no repetirá como candidata, habiendo sido elegido para ese puesto Luis Manuel Flórez, «Floro»– está afectando a los acuerdos con IU, socio minoritario en el gobierno local.

En cuanto a la aprobación de un reglamento de laicidad, una de las 80 medidas pactadas en el acuerdo de gobierno de 2019, el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, tanto públicamente como en conversaciones con Ana Castaño está manifestando que no habrá problemas para aprobarlo.

IU no acaba de creérselo, y pide hechos: que en enero se inicie la tramitación política en el Ayuntamiento, una vez que el expediente ya ha pasado todos los filtros de los funcionarios. O sea, que se apruebe en la Junta de Gobierno y a continuación en la Comisión de Reglamentos, paso necesario antes de que lo apruebe el pleno municipal donde la izquierda suma mayoría.

«El expediente de este reglamento lleva un tiempo completado, con todos los informes de los funcionarios municipales ya realizados hace ya bastante tiempo», señaló Ana Castaño, quien agregó que desde IU «no comprendemos por qué se ha atascado ya desde hace un tiempo la tramitación de este reglamento», recalcando que si en enero no va a Comisión no habrá tiempo material para aprobarlo antes de que concluya el mandato.

«O en enero entra en la Comisión de Reglamentos este reglamento de laicidad o, de facto, el PSOE estará incumpliendo esta parte del acuerdo» alcanzado con IU en 2019, indicó la dirigente de IU de Gijón. IU no hará sangre con este incumplimiento, que por si solo no será motivo de ruptura del pacto de gobierno, pero «la conclusión que podremos sacar es de que (el PSOE) se ha plegado, ha tenido miedo, le ha temblado el pulso, ante la reacción quizás de aquellos sectores más conservadores de la ciudad», agregó.

La coordinadora de IU de Gijón emplazó a su homólogo socialista a que «al menos sea claro» si es que van a bloquear que se complete la tramitación de este reglamento en el Ayuntamiento de Gijón, porque «ya no caben más dilaciones ni más entretenimientos».

Un reglamento que tanto para IU como para Asturias Laica es una muestra de respeto a toda la ciudadanía de Gijón, con independencia de sus distintas creencias religiosas o si no tienen ninguna: «la institución debe tener una situación de neutralidad respecto a las diferentes creencias y de respeto a todas las personas que residen en la ciudad», dijo Castaño.

La dirigente de IU de Gijón también contradijo las explicaciones que dio el líder local del PSOE sobre la paralización de la tramitación. Monchu García indicó este lunes que la FSA –a la que el Ayuntamiento remitió el documento– ha puesto reparos al mismo. «No me consta» que eso sea así, señaló esta tarde Ana Castaño, tras las gestiones realizadas a través de cargos autonómicos de IU con dirigentes de la FSA, a raíz de la explicación de Monchu García y que habrían sido desmentidas a IU desde la FSA.

Este extremo previsiblemente acabe por aclararse también con la reunión que ha solicitado el presidente de Asturias Laica, Luis Fernández González, al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, tras una conversación previa con el mismo en un acto público en el que coincidieron, petición a la que la FSA aún no ha respondido fijando una fecha, matizó Fernández, quien agregó que ya habló sobre el atasco en la tramitación con la Alcaldesa, Ana González, quien le transmitió que «no dice que allí no» es donde está encallando el asunto.

Con otras discrepancias entre ambas organizaciones de izquierdas sobre el tapete, como la renegociación del Plan de Movilidad, Ana Castaño apuntó que «nosotros tendremos que valorar la importancia de los acuerdos y desacuerdos con el Partido Socialista y el PSOE tendrá que valorarlos también, porque el próximo año es año electoral. No sé la realidad que habrá después del 28 de mayo», fecha de las próximas elecciones municipales. Desde IU «tomaremos nota de todos los incumplimientos que pueda haber en esas medidas» y se incorporarán al programa electoral aquellas que no se hayan aprobado, entre ellas el reglamento de laicidad si no saliese adelante.

Por su parte, el presidente de Asturias Laica, apuntó que pase lo que pase, «nosotros vamos a seguir peleando; yo me crié con Franco, y aquí estoy».

Ana Castaño también se refirió a las palabras con las que ayer Monchu García replicó a las críticas de Aurelio Martín respecto a las dificultades que está habiendo para negociar el Plan de Movilidad. El líder del PSOE respondió al edil de IU diciendo que la negociación del mismo compete a las organizaciones políticas, esto es, a las direcciones del PSOE y de IU de Gijón, mientras Martín había puesto el acento en la competencia de la corporación municipal y los cargos institucionales para su aprobación. La coordinadora local de IU indicó al respecto: «que yo sepa, el Plan de Movilidad se elabora en el seno del Ayuntamiento de Gijón y, que yo sepa, se debate y lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. Que yo sepa, no sé si estoy equivocada. Nosotros creemos que la responsabilidad para desarrollar el Plan de Movilidad, igual que el Reglamento de Laicidad, igual que la Ordenanza de Subvenciones, ese trabajo se realiza por aquellas personas de las distintas organizaciones elegidas en las elecciones, en este caso por los concejales y concejalas del PSOE y de IU» que forman el equipo de gobierno, que realizan el trabajo con los técnicos municipales, calificando de «sorprendente» que haya que explicar esto.

La acción política en el Ayuntamiento de Gijón la desarrollan los concejales, apuntó, para desarrollar el programa electoral en el caso de IU, con información y transparencia hacia la misma. «Nosotros como organización nos hemos reunido con el PSOE para hablar del Plan de Movilidad, pero la responsabilidad, al menos desde IU, del desarrollo del Plan de Movilidad es de la concejalía correspondiente y yo como coordinadora de IU, Aurelio Martín no pasa revista todas las semanas de lo que está haciendo en su concejalía lógicamente. Otras organizaciones respeto mucho como lo hagan», «a lo mejor ahora es que hay otras cosas, el partido es quien manda y ordena, yo no lo entiendo así, la verdad», apuntó.

En cuando a los cambios propuestos por el PSOE para modificar el Plan de Movilidad, Ana Castaño señaló que «quiero recordar que la última redacción del Plan de Movilidad se sometió al Consejo de Movilidad donde se dictaminó de manera favorable, ha habido una jornada, hay bastantes colectivos de la ciudad que han manifestado su acuerdo», considerando que el PSOE no está planteando renegociar el documento, sino que «creo que hay algunas cosas que todavía quiere conocer o tiene alguna duda y espero que esas dudas, de manera muy breve se solventen, entre otras cosas porque voy a volver a hablar de plazos, porque mayo está a la vuelta de la esquina y las tramitaciones administrativas son lentas», «sobre el Plan de Movilidad ha habido ya muchos momentos para debatir y para aportar y esos momentos se van a acabando, si es que se quiere aprobar en este mandato».

Ante la pregunta de si el bloqueo del Plan de Movilidad sería un motivo de ruptura del gobierno local, Ana Castaño respondió: «los motivos de ruptura primero los debatimos en esta organización antes de anunciarlos», considerando que hablar de rupturas no es conveniente.