El líder del PSOE, ante las dudas de IU: "Los acuerdos firmados se cumplirán"

Minutos antes del inicio de la asamblea del PSOE celebrada ayer en el Centro Municipal de El Coto, Monchu García aseguró que su partido tiene "rigor y seriedad y va a hacer todo lo posible por que se cumplan los acuerdos" firmados en el pacto de gobierno con IU. Pero matizó que "dentro de los acuerdos también está negociarlos. Los acuerdos no son cheques en blanco, son acuerdos sobre temas que se quieren sacar adelante juntos, no por separado. Nosotros estamos en ese proceso. Yo no tengo duda de que los acuerdos que tenemos firmados se cumplirán y se cumplirán de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta que somos dos fuerzas políticas diferentes", dijo el secretario general.

Sobre el tapete hay dos asuntos clave para que están causando fricción entre el PSOE e IU: la aprobación del plan de Movilidad y la del reglamento de Laicidad por parte del Ayuntamiento. En cuanto al plan de Movilidad, García señaló este domingo en una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA que no estaba siendo fácil alcanzar un pacto con IU. Ayer le respondió el edil de esta formación y concejal de Movilidad, Aurelio Martín, afirmando que la nueva ejecutiva del PSOE está siguiendo una estrategia "más basada en desacordar con IU y acordar con la derecha" y en buscar "la confrontación" su socio.

Preguntado al respecto, el secretario general del PSOE remitió al edil de Movilidad a que explique esas palabras, pero "más allá del izquierdómetro", Monchu García apuntó que "tenemos una organización seria que se mira los documentos y si llega a un acuerdo para hacer un plan de movilidad lo que hace es trabajarse el plan de movilidad, estudiarlo y el acuerdo es aprobar un plan de movilidad, no sólo el plan de movilidad que salga de una parte de la coalición de gobierno".

Además, Monchu García también apuntó que su interlocutor para las negociaciones es la dirección política de IU de Gijón, no el concejal de esta formación. Y apuntó su buena relación personal con la coordinadora local de IU, Ana Castaño. "Es una cuestión de organizaciones que estamos en un proceso de negociación. Yo no puedo decir nada más que cosas en positivo de Izquierda Unida, tengo una buena relación personal además con su coordinadora, que es con quien tengo que tratar estos temas y en eso estamos tratando. Estamos como fuerzas políticas negociando el mejor acuerdo posible, teniendo en cuenta que somos dos fuerzas con visiones diferentes. Pero no tiene nada que ver con la visión de unos o de otros, tiene que ver conque nos sentemos a ver el documento en su integridad y lo valoremos", señaló respecto al plan de movilidad, ante las negociaciones para cerrar un acuerdo para su posterior aprobación en el Ayuntamiento.

En cuanto al reglamento de Laicidad, García insistió en que "los acuerdos están para cumplirlos y a mí no me genera ningún problema". "Lo único que tenemos nosotros son dudas, que por lo que se ve también los tenía la propia Alcaldesa, que dirigió el documento a la FSA" que sólo hace observaciones sobre el mismo "menores". Algo que en opinión del líder socialista, "no me parece que eso vaya a ser un problema para cumplir los acuerdos con IU". García considera que hay tiempo aún para ello en lo que queda de mandato.

Respecto a labor de la alcaldesa, Ana González, señaló que "ella está haciendo lo que tiene que hacer". "Ella tiene que dirigir una ciudad, tiene que acabar su mandato, hay unos compromisos que hay que cumplir y supongo que eso es lo que le podemos demandar, lo que tiene que hacer y lo que está haciendo", dijo. La asamblea del PSOE se prolongó durante tres horas y media. Se dilató especialmente por el repaso de su gestión a lo largo del mandato que hizo la Alcaldesa y por las explicaciones de la gestión de la ejecutiva por parte del secretario general, además de por las intervenciones de los militantes.

Respecto al cambio de cabeza de cartel para las próximas municipales, ambas partes mantuvieron sus discrepancias en el relato, llegando la Alcaldesa a replicar a Monchu García. Sí hubo intervenciones convergentes en cuanto a la búsqueda de un buen resultado en las elecciones de mayo. La propia Ana Puerto, que perdió las primarias frente a Luis Manuel Flórez, "Floro", abogó por normalizar la situación, respetar los resultados y mirar hacia adelante. Aún así, algunos de los asistentes a la asamblea ven difícil que vaya a haber integración de ambos sectores, con la confección de la lista electoral a la vuelta de la esquina.