El busto de Evaristo San Miguel cumple un siglo en su plazuela

"Los pueblos empiezan a elevarse cuando honran a sus grandes hombres y esto sucede a Gijón en estos momentos porque el general San Miguel fue no solo un gran militar y un buen liberal que derramó su sangre por las libertades patrias, sino un gran español que enalteció el nombre de España en el extranjero. Gijón se honra a sí mismo al honrar a un hijo suyo tan preclaro". Cuentan las crónicas del 17 de diciembre de 1922 que aquello fue lo que dijo en su discurso el alcalde Arturo Rodríguez Blanco al inaugurar el busto que, en la plaza que ya llevaba su nombre, rendía tributo al militar, político, escritor, académico y creador de la letra del Himno de Riego, nacido en Gijón el 26 de octubre de 1785.

Un siglo después, el pequeño busto de bronce fundido en los talleres de la asturiana Fábrica de Loza con la imagen de Evaristo Fernández San Miguel y Valledor, y colocado sobre una columna de piedra donde se puede leer "Gijón a su ilustre hijo D. Evaristo San Miguel" sigue en su sitio. Eso sí, entre manchas y hojas secas, compartiendo el protagonismo de la plaza con las sillas y mesas de una terraza hostelera y el gigantesco muñeco de nieve donde los más pequeños pueden hacerse fotos de recuerdo en estos días de Navidad y rodeado del olvido de vecinos y paseantes.

En aquel discurso de diciembre de 1922, el Alcalde terminaba su reflexión diciendo que Gijón puede "sentirse orgulloso de contar como hijos con dos de los hombres más preclaros en el siglo XIX, que fueron Melchor Gaspar de Jovellanos y Evaristo San Miguel". En este diciembre de 2022, el conocimiento y reconocimiento de Gijón a Jovellanos gana por goleada al que recibe el hijo de Juan Fernández San Miguel y Rita Valledor y Navia, que estudiara Matemáticas en el Instituto de Náutica y Mineralogía fundado por el ilustrado. Evaristo también se formó en Humanidades en la Universidad de Oviedo, pero acabó optando por la carrera militar. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra los franceses le pilla en un Madrid del que escapa a Asturias para incorporarse al Batallón Covadonga. Fue hecho prisionero y llevado a Francia.

Solo sería la primera de muchas experiencias de prisión y exilio. Pero la que le marcó el camino al entrar en contacto directo con las ideas liberales. El 1 de enero de 1820 se une al levantamiento de Riego siendo ascendido a coronel a los pocos días. Se le considera, aunque no por todos, el autor del Himno de Riego, cuya música fue compuesta por Salvador Gomis. Una de las anécdotas de la inauguración de su busto hace un siglo es que, pese a que se le había pedido, la Banda de Gijón no llegó a tocar el famoso himno. La justificación es que no siendo pieza de su repertorio habían pedido la partitura a Madrid y no llegó a tiempo.

Como militar, San Miguel llegó a general. Pero fue más que militar. También fue político, historiador, académico... Tras volver del exilio, fue diputado entre 1836 y 1850 por Oviedo, Zaragoza y Madrid y desde 1851 senador. Ocupó varias carteras ministeriales en su trayectoria institucional y fue, con carácter interino, presidente de las Cortes unos días de noviembre de 1854. Ejerció de académico de Arqueología, Geografía e Historia y fundador del periódico "El Espectador".

Falleció en Madrid en mayo de 1862 con el título de Duque de San Miguel, que le había otorgado Isabel II, y al mando del cuerpo de Alabarderos. Recuerda el historiador Luis Miguel Piñera que solo siete años después su nombre se incorporó al callejero local. Lástima que muchos vecinos piensen que la plaza esté dedicada al arcángel San Miguel.

"Si fuera plazuela de Jovellanos todos sabrían quién es, pero es la plazuela, simplemente, sin Evaristo. Hace falta una labor de pedagogía y reconstrucción del personaje y sus valores" , explica Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero. Una de las entidades que participaron en una ofrenda floral en 2018 ante el busto junto al resto del Colectivo de Entidades Republicanas y Memorialistas, donde también están la Asociación Lázaro Cárdenas, Asociación Republicana Cabo Peñas "Cristino García", Asturias Laica, Asturias Socialista, Ateneo Republicano de Asturias, Famyr (Federación Asturiana Memoria y República), Fundación Andreu Nin, Socialismo y República Asturies y la Cultural Gijonesa. Desde el Ateneo Republicano, su presidente, Alejandro Villa, también reivindica a "un personaje de mucho alcance en el siglo XIX. La figura de Jovellanos es enorme, pero como teórico político está por delante Flórez Estrada, y como activista, Evaristo San Miguel".

Pocas son las entidades que lucen su nombre. La asociación vecinal del Polígono de Pumarín es una de ellas, pero su actual presidente, Manuel Cañete, reconoce que en la organización nadie tiene clara la razón de la elección del nombre por parte del equipo fundador y ni hubo ni hay tributos ante un busto "que está fuera de nuestro territorio". "Si muchos vecinos de la propia plazuela no saben quién es Evaristo San Miguel; en el Polígono, menos. Se deben contar con los dedos de una mano", añade. En el vacío cayeron aquellas palabras de 1922 donde el Alcalde pedía a los gijoneses "enorgullecernos de ser paisanos de quien con tanto amor defendió las libertades y no olvidar nunca la figura gigantesca en la historia del insigne general gijonés".