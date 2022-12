"En aldeas perdidas de África asocian la bioética a Marcelo Palacios y a Gijón"

La pediatra del HUCA Isolina Riaño Galán (Almurfe, Belmonte de Miranda, 1961) será nombrada presidenta de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) en junio. Hasta entonces, ejercerá asesorada por Marcelo Palacios, fundador de la entidad, que deja el cargo tras 25 años. "El conocimiento es esencial para potenciar el sentido crítico", reflexiona.

–¿Cuándo le propusieron ser presidenta?

–Fue una sorpresa. Todo este año me lo han estado proponiendo, pero me lo tomaba a broma porque no me parecía que yo fuera la persona indicada. Estoy muy agradecida por la confianza y quiero responder con responsabilidad a este nuevo reto. No estoy a la altura de Marcelo de ninguna de las maneras, pero cada uno tiene que tener su estilo para que la SIBI siga siendo un foro de diálogo en este mundo complejo e incierto.

–¿Aceptó al momento?

–No, porque tengo mucho trabajo asistencial en el HUCA. Tenía miedo de no poder compaginarlo. Tendré que hacer equilibrios.

–¿Ha recibido muchas felicitaciones?

–Estoy sorprendida de este revuelo. Me parece que lo que realmente ha impactado es la decisión de Marcelo, no mi nombramiento. La SIBI se identifica por lo que es él. Es su hija. En aldeas y poblados perdidos de África asocian bioética a Marcelo y a Gijón. Supo darle esa dimensión. Es una persona tan valiosa y con tantas relaciones... Yo no tengo esa incidencia política. La SIBI ha sido su vida y hay que agradecerle su propuesta de un debate ético abierto a todo el mundo.

–Considera que deja un legado.

–Inmenso. Tuvo una gran visión. El convenio firmado es uno de los documentos más importantes junto a la declaración de Derechos Humanos. Ha sabido buscar respuestas para nuevos problemas y reformular el debate en torno a viejas cuestiones. Ha sabido conformar un comité plural. La bioética te hace consciente de que la vida es poliédrica y que nadie es capaz de tener la comprensión total de algo, que se necesita a los demás.

–En enero, comenzará a ejercer, pero él le ayudará hasta junio. ¿Ha sido una petición suya?

–Es un acuerdo entre ambos. No puede ser un salto al vacío. Conozco a los integrantes del comité científico, pero quien tiene contactos y capacidad es Marcelo. Sería un error no aprovecharse de su sabiduría y experiencia. Espero seguir impulsando la SIBI con su apoyo. El futuro nos invade. En 2007, por ejemplo, hubo un cambio muy grande en los países empobrecidos a través de la tecnología. Estaban aislados y descubrieron que había otras formas de vivir. Ahora estamos en un mundo global y acelerado.

–¿Cuándo se reunirá el comité?

–Estamos pendientes de fijar la fecha. Esperamos que se celebre a principios del próximo año. Hay que ver agendas. Tengo una buena relación con todos los miembros.

–¿Cómo ha evolucionado la SIBI en este cuarto de siglo?

–Al principio, quizás estaba más centrada en debates como los relacionados con el final de la vida, la clonación, la eutanasia... Pero Marcelo tuvo la intuición para darle esa visión global más allá de los países ricos. Incorporó a personas de Latinoamérica y África para abordar la lucha contra la pobreza y el hambre, esas grandes cuestiones que desde aquí se ven lejanas. Se sale del ámbito clínico, como lo planteaba el profesor Potter, el padre de la bioética. Hay que acercar la bioética a la ciudadanía para abordar la pobreza, la cuestión medioambiental, la inmigración, los derechos de los seres vivos...

–Su discurso está muy marcado por su

experiencia como cooperante y pediatra.

–Lo impregna. Son aspectos ya cultivados en la SIBI que quiero potenciar. Es mi forma de entenderla. Soy consciente de debo pedir mucha colaboración. De lo que se trata es de ser capaz de hacer encaje con el comité científico y todos los que forman parte de la SIBI.

–Entonces, ¿qué aportará diferente?

–Siempre habrá nuevos problemas que abordar. Estamos en la era de lo digital, con nuevas formas de relacionarnos. Es fundamental ser tolerante, pero hay que dar un paso más y valorar la riqueza de la diversidad. La SIBI ha hecho algo fundamental con su programa pedagógico: poner en valor la bioética en Asturias. Tenemos que seguir promoviendo el diálogo con la sociedad, las decisiones no pueden tomarlas únicamente los expertos. El conocimiento es esencial para potenciar el sentido crítico ante la posverdad.

–También guarda una estrecha relación con el consejero de Salud. ¿Ha hablado con él?

–Pablo Fernández me ha transmitido que está ahí para lo que necesite. Fuimos compañeros durante muchos años en el Hospital San Agustín de Avilés. Compartimos muchas reflexiones y acciones relativas al mundo de la bioética. En la vida es muy importante tener apoyos y buenos amigos. Es esencial.

–Ha dado claves como la digitalización, el medio ambiente... ¿Ha puesto la pandemia de manifiesto que el papel de la SIBI y la bioética es más importante que nunca?

–La pandemia nos hizo darnos cuenta de lo vulnerables e interdependientes que somos. Fue una cura de humildad. Nos tiene que llevar a reflexionar y desarrollar más lo que es la ética del cuidado. Yo soy responsable y tengo el deber de preocuparme por el otro, que es vulnerable como yo.