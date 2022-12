Así fue el homenaje a los funcionarios jubilados del Ayuntamiento de Gijón

Son años y años dedicados a hacer un Gijón mejor que culminan con una merecida jubilación. El Antiguo Instituto ha homenajeado este miércoles a 70 de los 108 trabajadores que han puesto en este año fin a su trayectoria profesional en el Ayuntamiento y las distintas empresas municipales. Por orden alfabético, desde Eugenio Abascal hasta Ramón Verdeja, fueron ovacionados uno a uno al recibir la medalla y un libro en agradecimiento a su labor ofrecido por la alcaldesa Ana González y los portavoces de los diferentes grupos municipales.

Una buena parte de los funcionarios jubilados, un total de 30, estaban vinculados directamente al Ayuntamiento. Algunos de ellos destacaban en su trayectoria, como en el caso de Marián Osácar, trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura y fundadora de FETEN. “La satisfacción es muy grande por haber trabajado en lo que me gusta para la ciudad de Gijón y los profesionales de las artes escénicas”, confesaba Osácar, quien asegura que esta etapa es “un punto y seguido” al poder compaginar su retiro con su pasión. También se encontraba entre las homenajeadas Cristina Tuya, con 34 años de servicio para el Ayuntamiento. Primero, en la Empresa Municipal de Vivienda en la que fue gerente durante 8 años. Y después, en Servicios Sociales desde 1983 llevando la parte económica y administrativa. “Ha sido una época muy feliz de mi vida. Me siento satisfecha por haber servido a los vecinos. El balance es muy positivo, aunque también lo es una vez jubilada”, expuso.

La empresa municipal de limpieza, EMULSA, es donde más trabajadores se han jubilado en 2022. Un total de 14. “He trabajado 40 años en residuos de noche. Es una empresa modelo. Todo ha cambiado mucho, sobre todo la maquinaría. Recuerdo cuando los camiones eran abiertos y ahora con solo un botón casi lo tienes hecho”, rememora Fernando Lagar. Un balance positivo que comparte el jardinero Gerardo Franco: “He estado 15 años cuidando los jardines. Ha sido una época plena y echo de menos a los compañeros”. La lista la completan EMTUSA (11 jubilaciones), la EMA (6), la Fundación Municipal de Servicios Sociales (4), el Patronato Deportivo Municipal (3) y la Fundación Municipal de Cultura (2). “No tienes tiempo para nada desde que te jubilas. Lo garantizo. Me he sentido realizado, pero tampoco he echado la vista atrás en el momento de irme”, explicó Daniel Hernández, antiguo director de golf municipal cuya figura ha estado ligada al Patronato “desde su creación”, donde ha ocupado diversos puestos. Su compañero César Cadenas ha sido encargado desde 1988 del mantenimiento de sus numerosos equipamientos: “Viví su eclosión total en los años 90. Fue un trabajo muy divertido”.

La alcaldesa, Ana González, les transmitió al comienzo del acto sintáis “la gratitud y el orgullo de este Ayuntamiento y de la ciudadanía de Gijón”, quienes “dan sentido a todo ese trabajo, a todo ese tiempo”. “Habéis dedicado una parte muy importante de vuestras vidas a servir a trabajar por esta ciudad, a hacer cada día mejor, más habitable y más amable el lugar donde vivís”, ensalzó.