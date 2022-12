Adiós a Darío Muñiz, el expresidente de los hosteleros "ameno y de grandes ideas"

Duelo por un clásico de Gijón. La hostelería de la ciudad está de luto por el fallecimiento a los 91 años de Darío Muñiz Quidiello, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería entre 1992 y 1996, una entidad que aglutinó a bares y restaurantes, antecedente de la actual patronal Otea. Nacido en Gijón, se mudó muy joven a Oviedo, donde comenzó a ganarse la vida como tallista de cristal, aunque regresó tiempo después a su ciudad para vincularse al sector de la construcción en la empresa familiar que encabezaron sus hermanos, Ovidio y Jesús. Después, dio el salto a la hostelería. Abrió en agosto de 1985 en el 120 de la calle Ezcurdia el restaurante Torremar y luego fue uno de los tres socios que impulsaron el restaurante del campo municipal de golf de La Llorea. Sus allegados destacan "su carácter sociable y amigable". "Fue una persona ejemplar", subraya María Dolores Muñiz, una de sus tres hijos.

Nacido en 1931 en la zona de La Nozaleda, en Roces, pasó en este barrio sus primeros nueve años de vida. Le tocó vivir la Guerra Civil y las penurias económicas tras el conflicto. Relató algunos de estos pasajes de su biografía en una entrevista que concedió a LA NUEVA ESPAÑA en febrero de 2005. Contó que, en una ocasión, yendo al médico contempló un tiroteo cerca del cuartel de Simancas y de que a punto estuvieron sus hermanos y él de convertirse en uno de los niños de la Guerra. Si bien, su madre se negó finalmente a que se marcharan a Rusia al no poder ella acompañarlos. La familia terminaría por mudarse a Perchera, época de la que Muñiz Quidiello guardaba gratos recuerdos por la cercanía que había en esta zona entre todos los residentes. "Éramos todos como una gran familia. Nos conocíamos todos", comentó en la citada entrevista con este periódico.

Darío Muñiz se trasladó a los 19 años a vivir a Oviedo. Trabajó como tallista de cristal. "Primero estuvo por su cuenta. Luego ya se casó y puso el taller en el bajo de la vivienda que teníamos en el barrio de San Claudio", rememora su hija María Dolores. El hostelero era viudo de Covadonga Suárez Muñiz con quien tuvo además a José Manuel y Jesús Alberto. Y estuvo muy ligado a sus hermanos Ovidio y Jesús, importantes constructores en la segunda mitad del siglo pasado. Ovidio era el mayor de los tres y falleció en septiembre de 2002 a los 74 años por una afección cardiaca después de haber sido peón en la construcción de las "1.500" de Pumarín y luego socio fundador de la Asociación de Constructores y Promotores de Gijón (Asprocon), la patronal del sector de la construcción en Asturias.

Darío Muñiz Quidiello se ligó también a la construcción debido a que el negocio de la talla de cristal vivía un momento de vacas flacas. Los tres hermanos construyeron el edifico del número 120 de la calle Ezcurdia, que está casi haciendo esquina con la calle Aguado. Darío Muñiz se quedó con el bajo de este inmueble para abrir en el verano de 1985 el restaurante Torremar. Lo hizo también porque José Manuel, uno de sus hijos, se ganaba por entonces la vida como camarero y ya tenía experiencia en la hostelería. Aquel local comenzó a despuntar y Muñiz Quidiello decidió cambiar el ladrillo por la parrilla. "Poco a poco se fue rodeando de gente que sabía del negocio. El restaurante estaba siempre lleno. Tenía un don", explica su hija. Ganó con este local dos "platos de oro", premios de gastronomía nacional.

Muñiz Quidiello era muy conocido en el sector hostelero local y regional no solo por llevar el timón del restaurante del barrio de La Arena sino porque asumió en 1992 la presidencia de la Asociación Empresarial de Hostelería, que, de aquella, contaba con 700 socios. La suya fue la única candidatura para sustituyó a Ramón de la Vega Nosti. "Es un referente indudable en la hostelería de Gijón y especialmente en la defensa de los intereses de todos los hosteleros", apunta el actual presidente de Otea Gijón, Ángel Lorenzo. "Siendo él presidente de la antigua asociación, allá por los años de los noventa, me eligió como directivo. Aprendí mucho con él y me transmitió la necesidad de estar todos unidos para conseguir la mejora del sector. Le recuerdo con mucha emoción", añade.

El hostelero se mantuvo en el cargo hasta febrero de 1996, cuando le sucedió Arturo Muñiz, propietario de Casa Arturo y que hasta la fecha había sido el vicepresidente de la asociación. Darío Muñiz mantuvo con Arturo Muñiz una gran amistad. No solo porque compartieron tiempo en la asociación de hostelería sino porque junto al dueño del restaurante La Pondala, Roberto Riginelli, impulsaron el restaurante del campo de golf de La Llorea. El Ayuntamiento, con Vicente Álvarez Areces a la cabeza, les cedió los terrenos necesarios para levantar el local en agosto de 1995. "Hicimos una obra tremenda allí y lo dejamos, con disgusto, hace unos cuantos años cuando empezó a bajar el tema. Fuimos los socios perfectos. Era un hombre muy ameno, agradable y con grandes ideas", destaca Arturo Muñiz.

Darío Muñiz Quidiello era un gran aficionado a la naturaleza, sobre todo a los árboles y a las plantas. Tuvo también en su día abejas, pero se alejó de esta afición por problemas de alergia. Sus restos mortales reposan desde ayer en el tanatorio de Gijón–Cabueñes. Hoy, a las 17.00 horas, habrá una celebración de la palabra en estas instalaciones. Su entierro será en el cementerio municipal de Deva.