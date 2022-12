La Alcaldesa inicia por carta la ofensiva por el vial de Jove: "Es nuestro derecho y deber"

«No me dijo ‘te voy a dar cita’ ni puedo decir que la recepción fuera alegre. Le dije que tenía que entender nuestro derecho y nuestro deber de hacer esa reivindicación y dijo que lo entendía», explicó la Alcaldesa tras desvelar que la carta enviada incluye términos «un poco duros». Fue el Consejo Social quien encargó a la Alcaldesa exigir una reunión con la ministra en la que pudiera participar una delegación de ese órgano que aglutina las voces de los agentes sociales, económicos y políticos de la ciudad. «El paso ya está dado», concretó ayer la regidora, que también notificó el interés de la ciudad por hablar del vial al secretario general de Infraestructuras.

Fue también el Consejo Social quien decidió centrar los esfuerzos de su reivindicación en exigir una pronta licitación de la obra que comprometa su desarrollo y no tanto en elevar la asignación de dos millones fijada para el próximo años en los presupuestos del Estado. Algo que ya se intentó tanto en el Congreso como en el Senado a través de enmiendas del PP y Foro y que fracasó, entre otras cosas, por el rechazo de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de España, PSOE, IU y Podemos. Grupos cuyos representantes en la Corporación gijonesa, desde el gobierno y la oposición, sí reivindican el vial. Y no solo por la mejora que supondrá para las comunicaciones con el Puerto. También por la posibilidad que abre a eliminar el paso del tráfico pesado por La Calzada y, con ello, rebajar los niveles de contaminación atmosférica y acústica que soportan los vecinos del entorno.

Argumentos que dieron forma a una declaración institucional aprobada en el Pleno donde se defiende el vial de Jove por su importancia para la salud de las personas y el medio ambiente, la seguridad, el desarrollo económico de Gijón y Asturias y el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y argumentos que son los que Gijón quiere que oiga la ministra de boca de los representantes de la ciudad. Por ello el interés de que la reunión se convoque desde el Consejo Social y con la participación de los representantes políticos pero también de la representación sindical y patronal. La idea es transmitir un mensaje de unidad social y política en favor de una obra sobre la que Gijón, y su gobierno, tiene varias incertidumbres.

Por ejemplo, el coste real ya que la estimación presupuestaria para los próximos años ronda los 73 millones cuando con las últimas actualizaciones de precios ya se habla de un coste de 300 millones. O la repercusión sobre la tramitación de que en breve caduque el estudio ambiental.

El vial de Jove no es la única gran infraestructura por la que lleva esperando años Gijón. El plan de vías le va a la par. La Alcaldesa minimizaba ayer la trascendencia de que Adif haya retrasado, sin fecha, la apertura de los sobres con las ofertas de las 14 propuestas para hacerse con el contrato de redacción del proyecto de estación intermodal en Moreda. La justificación de Adif es que se necesita más tiempo para estudiarlas ante el alto número de ofertas y su complejidad técnica.

«No es distinto a lo que nos pasó a nosotros con el contrato del alumbrado; se necesita más tiempo para hacer los resúmenes técnicos», explicó la regidora que, al contrario que la oposición municipal, quitó hierro al asunto. «No hay un retraso intencionado solo la necesidad de trabajar con rigor para tomar la mejor decisión posible», sentenció.

La confesión más personal de la Alcaldesa: "Lo más duro fue tener que oír que no soy de aquí"





Ana González dejará en unos meses de ser Alcaldesa de Gijón. Pero pase lo que pase en esos meses ya tiene claro lo que más le ha dolido en esta etapa de su vida. «Lo más duro fue tener que oír que yo no era de aquí (por Gijón) de gente que no es de aquí pero se le había olvidado. Si haber nacido a 27 kilómetros significa que no puede ser de aquí, ¿de dónde serán los que vienen de más lejos?», se preguntaba ayer en voz alta la regidora pensando en las oleadas de migrantes de todos los sitios que construyeron el Gijón de hoy. «Son mensajes peligrosos. Si se empieza a construir un mensaje del odio en torno al nacimiento eso no tiene fin; lo peor del mandato fue escuchar eso y con la virulencia y finalidad concreta que tenía», explicó González sin nombrar a nadie aunque no es un secreto que fue un reproche oído en esa parte del socialismo local para quien no era la persona idónea para liderar el proyecto socialista en Gijón. Fue durante el brindis navideño con la prensa local donde González hizo ésta y otras confesiones personales. Como la angustia de los días del covid «al saber que no sabías y tenías la responsabilidad de saber para dar certidumbres» y tras compartir vivencias con «personas desesperadas. Me acuerdo de una mujer víctima de violencia, de un hombre que había perdido su empleo y venía llorando por la calle...». Pese a todo eso y todos los problemas y preocupaciones del cargo el principio del adiós es más que positivo. «Mis sentimientos son de agradecimiento y orgullo. Ha sido un honor muy grande... aunque algunos harán el chiste fácil de que me quedó muy grande», ironizó.