Música para cooperar

«Esperamos superar el récord de donaciones de otros años», afirma José Luis García, coordinador de la Escuela de Música «Villa de Xixón», en la víspera del concierto solidario navideño que organiza la entidad, que se celebrará mañana en el colegio Jovellanos a las 20.30 horas. Un recital cuyo objetivo está muy claro entre sus protagonistas. «Queremos ayudar a los más necesitados», asegura García sobre un evento que irá en favor del Banco de Alimentos, con el que cooperan múltiples entidades locales. Si bien no es requisito obligatorio para vivir el concierto, los asistentes podrán donar alimentos no perecederos, un gesto que José Luis García anima a realizar aún a sabiendas de las dificultades económicas. «Sabemos que la situación es delicada, pero si se puede, es muy recomendable hacer una donación en los tiempos que corren», indica el representante de la escuela gijonesa, que confía en llenar el salón del colegio que albergará el recital, con capacidad para 400 espectadores. Pese a que en 2021 no se celebró por la pandemia, el acto, un clásico desde hace más de una década, regresa con más fuerza que nunca para apoyar a las personas con menos recursos en unas fechas tan señaladas como las navideñas.

Una de las bandas que participará en esta iniciativa es «Gijón Jazz Band», cuyo director, Miguel Gallego, destaca la importancia de cooperar en este tipo de proyectos sociales. «Una de las funciones de una banda es acercar la música a la gente y es buen que se fusione con estas iniciativas», comenta Gallego, que explica que la banda ofrecerá un variado repertorio de música moderna, con rock, pop, jazz y la interpretación de «algún artista mítico». «Habrá un poco de todo», añade Carlos Laiz, profesor de bajo eléctrico en la Escuela «Villa de Xixón», que declara que los suyos deleitarán al público con pop rock y con «un rock más fuerte». Asimismo, Laiz pondera que, al margen de representar un trascendental apoyo para los más necesitados, la iniciativa supone una gran oportunidad para el lucimiento de los músicos ante un nutrido grupo de espectadores. «Es importante para los alumnos este concierto para poder tocar y enfrentarse a los directos», ensalza el profesor, que valora la heterogeneidad de edades que conviven en la agrupación musical, con niños de diez años pero también con personas que alcanzan la edad de jubilación. «Tiene que tocar todo el mundo», bromea Carlos Laiz. Abel Gutiérrez, miembro de la Banda de Gaitas Infantil «Magüeta de Xixón», sostiene que «los alumnos harán combos de diferentes instrumentos» y que los villancicos serán parte fundamental del recital aprovechando la época festiva, aunque el repertorio no se ceñirá exclusivamente a este tipo de canciones, sino que también habrá música tradicional. Eso sí, no faltará la interpretación de «El tamborilero», un clásico de la banda. Gutiérrez se suma a las alabanzas al concierto no solo a nivel social, sino como plataforma para que los alumnos se suelten frente a un público. «Es la manera de que los niños y los no tan niños se vayan fogueando y vean cómo se sienten», asegura. Por su parte, Francisco Prado, responsable del Banco de Alimentos en Gijón, se muestra agradecido por la puesta en marcha, de nuevo, de este proyecto, el cual ve «fenomenal» para ayudar a la entidad a abastecer a quienes más lo precisan. «No de ahora, ya llevan unos cuantos años», insiste Prado. «Ojalá hubiese más iniciativas como esta», desea el representante del colectivo, que aplaude el apoyo que está recibiendo el Banco esta Navidad con las numerosas «Operaciones kilo» desarrolladas por toda la ciudad gracias a la implicación de empresas, clubes y asociaciones. «La gente se está portando», remarca un Francisco Prado satisfecho por las cantidades de comida recogidas hasta el momento. «Ojalá no se necesitase», observa. José Luis García, que destaca la participación en el evento de la Banda «Villa de Xixón» y de la Banda «Jovellanos», además de la infantil, no duda en aumentar la expectación de cara al concierto al subrayar que «habrá una visita de un artista muy conocido». Sin embargo, deja en el aire su identidad y anima a los gijoneses a descubrirlo en el salón de actos del colegio Jovellanos, donde se interpretará un villancico con alrededor de 150 músicos en una jornada en la que la solidaridad pasa a un primer plano en la lista de prioridades.