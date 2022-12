La Universidad Laboral se abre al skate, el pump truck, la calistenia y el voley playa

A 2.069.578 euros se eleva el coste de las siete actuaciones que se contemplan en el plan de usos del complejo deportivo de la Universidad Laboral, que hoy se presenta a título informativo a los integrantes de la junta rectora del Patronato Deportivo Municipal. Un plan de usos de cuya aprobación definitiva, se indica en el documento, dependerá que se hagan realidad sus propuestas. El otro condicionante es «la disponibilidad presupuestaria».

El punto de partida de este plan es generar espacios deportivos no convencionales donde ahora están las cinco pistas de tenis, fútbol-sala y baloncesto al aire libre y darle una nueva vida a la conocida como Casa de la Maqueta, que serviría de sede para entidades deportivas, y a la abandonada piscina descubierta. Eso es lo más caro de todo el proyecto, con un coste económico de partida de unos 1,2 millones. La rehabilitación de la Casa de las Maquetas son 384.000 euros

En cuanto a las pistas deportivas el proyecto supone reconvertir la antigua pista de tenis en un skate park (112.000 euros), la de fútbol sala en un pump track (86.542 euros) y las de baloncesto del diseño original en dos campos de baloncesto 3x3 (89.000 euros), una pista de voley playa (56.000 euros) y un parque de calistenia (140.000 euros). En lo que tiene que ver con esas pistas, el arquitecto Jeremías Sampedro, plantea como concepto general una actuación que preserve los elementos arquitectónicos originales garantizando la seguridad en sus nuevos usos. Las pistas están hundidas, entre 1,2 y 2 metros, respecto a las zonas perimetrales verdes, y ese desnivel configura un graderío de hormigón. El plan es igualar rellenando ese hundimiento a partir de la instalación previa de un geotextil en cada una de las pistas y graderíos.

No es tan fácil con la piscina. No solo habría que sustituir todo el pavimento que la rodea –que se reduciría para generar nuevas zonas verdes– sino construir un nuevo vaso e incorporar una instalación nueva hidráulica y de depuración. El problema con la Casa de las Maquetas es que el estudio se ha hecho sin saber la situación real de deterioro al no haber podido acceder al interior. Desde el exterior es evidente que hay problemas de filtraciones en la cubierta y deterioros en los revestimientos exteriores y que se necesitarían además elementos de aislamiento térmico, climatización y ventilación para reconvertirlo en espacio de uso público para las entidades deportivas del complejo.

Aunque la rehabilitación sea complicada se quiere hacer para preservar el inmueble por su valor histórico como ámbito desde el que Luis Moya dirigió las obras de la Universidad Laboral, donde se ubicó la maqueta del complejo y en cuya zona central se levanta una bóveda de ladrillo que le sirvió a Moya y su equipo de ensayo para hacer la bóveda de la iglesia.