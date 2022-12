Frenazo temporal al nuevo protocolo de prevención de la violencia sexual en la actividad y espacios deportivos municipales. Varios grupos de la oposición lograron ayer que se tenga en cuenta su petición de posponer la aprobación de este documento para obtener "un mayor plazo para su mejora". A la petición realizada por Podemos–Equo Xixón en la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal se adhirieron Ciudadanos, Foro y el PP para reivindicar que ellos también quieren presentar enmiendas al texto.

El texto inicial, consensuado por las áreas de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento, pretendía establecer medidas preventivas contra este tipo de violencia en unos espacios que son de uso masivo. De esta forma, busca marcar las pautas de comportamiento para los trabajadores del Patronato, los clubes deportivos usuarios de las instalaciones municipales, las empresas que tienen en ellas su actividad y a los propios usuarios.

La portavoz municipal de Podemos–Equo, Laura Tuero, solicitó que este protocolo tomara como referencia el del Principado, una vez estuviera listo. El grupo municipal Ciudadanos también criticó que el procedimiento no recogiese aportaciones del resto de formaciones, lo que ha obligado a posponer la votación del protocolo a la próxima convocatoria, que no debería tardar más que unos días". La formación naranja también tildó de "electoralista" el plan de usos (aún no ha sido aprobado) que el Patronato proyecta en la Universidad Laboral, desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA y que implica una inversión de dos millones a través de siete actuaciones que contemplan rehabilitar la piscina y la Casa de la Maqueta.