El borrador del presupuesto rondará los 270 millones, la mayor cifra de la historia

Los alrededor de veinte millones de euros que se movilizarán en Gijón a lo largo del año que viene en proyectos financiados con fondos europeos son la razón de que el presupuesto del Ayuntamiento para 2023 vaya a ser el más inversor de los últimos años. Y el más alto. Sobre la mesa hay una propuesta que ronda los 270 millones en el diseño estrictamente municipal que es, además, la base del presupuesto consolidado donde se integran las cuentas de organismos autónomos y empresas municipales. Aunque la tramitación oficial del proyecto presupuestario se demora a enero –lo que conlleva que 2023 se iniciará en situación de prórroga presupuestaria– la previsión es que hoy la edil de Hacienda, Marina Pineda, presente las grandes cifras del diseño económico y sus líneas estratégicas para poder ir avanzando en la negociación política.

Otra cosa es que esa negociación fructifique y se consigan los apoyos necesarios para sacar adelante en el Pleno el que sería el último presupuesto del mandato y del equipo de la socialista Ana González. El gobierno asegura que está dispuesto a luchar por ese presupuesto y pide responsabilidad a la oposición de cara a blindar los fondos europeos pero el escenario preelectoral no ayuda a conseguir acuerdos. Y el antecedente de las ordenanzas fiscales no es bueno: el gobierno tuvo que retirar su propuesta en el propio Pleno tras no llegar a un acuerdo con Podemos.

Unos cinco de esos veinte millones de la anualidad de 2023 son la parte que toca a pagar al Ayuntamiento. Esos millones comprometidos por la vía europea, más las anualidades correspondientes a obras ya en marcha –la de mayor cuantía es la nueva comisaría–, las transferencias a sociedades de las que el Ayuntamiento es partícipe y las millonarias ayudas a las comunidades vecinales de los cuatro barrios degradados dejan poco margen a novedades inversoras en este fin de mandato. Cualquier novedad volvería a llegar desde Europa. No solo se está pendiente de la resolución de convocatorias donde Gijón ya ha presentado sus propuestas sino que la intención es presentarse a nuevas para, por ejemplo, rehabilitar la plaza de toros de El Bibio, el futuro complejo social en Prendes Pando o Tabacalera.

Gestionar esos fondos europeos –los actuales y los nuevos– marcará la acción municipal de los próximos meses. Es una prioridad pero no la única. El borrador presupuestario también da esa condición a las áreas de empleo y servicios sociales- En el ámbito económico, entre otras cosas, porque hay ideas y dineros comprometidos con los agentes sociales a través del pacto de concertación "Gijón Transforma".

Otra de las líneas centrales del proyecto presupuestario diseñado por el equipo municipal de Hacienda para el año que viene ha sido la búsqueda de elementos de contención del gasto corriente para que no se disparen unos gastos de funcionamiento donde, sí o sí, era inevitable aumentar en cerca de seis millones de euros la partida de personal por los incrementos aprobados a los trabajadores públicos. Eso dispara a más de 70 millones de euros el gasto de personal del Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que el gasto en nóminas se lleva uno de cada cuatro euros del presupuesto municipal.

En materia de gasto, el Ayuntamiento de Gijón, en todas sus áreas, también tiene que hacer frente al incremento de los costes de los materiales, de los gastos energéticos y de los intereses de los préstamos concedidos. Esta partida se ha disparado de los 250.000 euros a los 1,8 millones de euros. Y puestos a analizar incrementos inevitables de gasto también hay que tener en cuenta que, de forma generalizada, se ha incrementado en un 4% el dinero a transferido a las empresas municipales para, igualmente, compensarles las subidas en gastos de personal, combustibles, energía y materiales.