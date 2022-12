La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) ya vuelve a tener gerente. La propuesta de nombramiento de Esteban Lázaro Álvarez Romero –quien hasta ahora y desde febrero–ocupaba el puesto de director técnico de la empresa, salió ayer adelante en el consejo de administración de una manera ajustada. Los votos de la representación de PSOE, IU, UGT y la Federación Vecinal garantizaron los ochos síes que se necesitaban para dar por aprobado el nombramiento. Los consejeros de Comisiones Obreras y el PP votaron en contra, y el resto de los integrantes del consejo –en representación de Ciudadanos, Vox, Foro y Podemos– que sumaban cinco votos se abstuvieron. Comisiones Obreras también votó en contra en el siguiente punto del orden del día: el otorgamiento de poderes al nuevo gerente.

Alvarez Romero recibirá del presidente de la empresa, el edil socialista Olmo Ron, la encomienda de hacerse con el día a día de una de las grandes empresas municipales pero también la de impulsar un cambio en la gestión de personal. Un cambio cuyo antecedente es el escándalo generado por el supuesto caso de acoso sexual, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, de un capataz a varias trabajadoras, mayoritariamente eventuales, que se habría prolongado durante años y que no se había detectado pese a la existencia de protocolos de control y antiacoso. Ron mantuvo en su momento que no consideraba idóneo a Alfonso Baragaño, el gerente elegido en 2019, para hacer ese cambio en las políticas de personal al ser un veterano de la plantilla. También se le afeó no haber informado con rapidez al presidente del caso de acoso sexual tras su confirmación en una investigación interna.

Nacido en Oviedo hace 53 años y afincado en Gijón desde 1994, Álvarez Romero es titulado en Ingeniería de los Recursos Naturales, máster ingeniero de Montes por la universidad de Ávila, máster en gestión de empresas por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista universitario en acuicultura y aguas por la universidad de Valencia y experto en vehículos controlados remotamente y autónomos por la universidad de Oviedo.

Antes de entrar en Emulsa ya había hecho trabajos para el Ayuntamiento. Uno de ellos centrado en la evaluación de la situación del río Piles, con las primeras advertencias de la situación de contaminación que sufría.