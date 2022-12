Matrona de por vida

Siempre se le ha dado fatal calcular fechas, pero intuye la enfermera Inmaculada Fernández que, hasta su jubilación la semana pasada, llevaba trabajando en el Hospital de Cabueñes unos 42 años. La mayoría, como matrona. Y los últimos 15 –pero vuelve a echar cuentas y reconoce que igual fueron más bien 12–, como supervisora de partos. Nacida en Tineo, pero criada en Gijón desde su infancia, el retiro de "Macu" supone la marcha de una de las profesionales más veteranas y más queridas del complejo gijonés, aunque dice irse tranquila porque, asegura, el equipo queda "en muy buenas manos".

Fernández estudió enfermería en el antiguo Hospital General y comenzó a trabajar en Gijón, primero, como internista, pero pronto la enviaron al "nido", al área de Ginecología y Neonatología. De aquella recuerda que nacían más niños, "muchos más", y que había jornadas realmente frenéticas. "Creo que el día más loco precisamente fue por eso, un día que hubo un montón de partos de repente. Pero muchísimos, igual trece o así. Que parecía que se había puesto la gente de acuerdo y ya llegaba un momento que no sabías quién es quién. Pero recuerdo que fueron todos partos buenos, como la seda. Y era uno detrás de otro", rememora. Recuerda, también, una jornada en la que se le llenó la sala con los "Virtuosos de Moscú", la orquesta de cámara que se mudó a Asturias en la década de los años 90 en plena desintegración de la Unión Soviética. "Nos parió una virtuosa que, claro, no hablaba español, así que teníamos allí a un intérprete y, bueno, yo lo recuerdo porque asombraba ver la disciplina moscovita que, jolín, era una cosa de control total. Eso sí, la virtuosa parió muy bien, no hubo problemas", relata.

Otra anécdota: asistió al parto de una bebé que hoy ejerce como matrona en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Cuando me enteré ahí ya me di cuenta de la pila de años que tengo", bromea la flamante jubilada, que cumplió los 65 ayer. Porque siente que el tiempo se le ha pasado volando. "El año pasado por estas fechas decía: en un año me jubilo. Pero tenía tantas cosas que hacer que no me fui dando cuenta y luego ya este mes cuando fue el último día de Visi (otra compañera del servicio), ahí ya caí en que yo me iba detrás y, buf, ese último día de Visi creo que estaba yo más nerviosa que ella", recuerda entre risas.

Tras cosa de cuatro décadas viendo nacer niños, la enfermera ve dos cambios claros: las madres son cada vez mayores y los padres están cada vez más involucrados en el parto. "Es normal. La vida cambió tanto... Te vas a la facultad, luego andas de becaria, luego te estabilizas y, cuando te das cuenta, tienes los años que tienes, probablemente 30 y tantos", afirma. "Es la sociedad la que marca los tiempos, no ellas. Eso pasa aquí porque en Tanzania las mujeres tienen hijos muy de jovencitas", explica. Sobre los padres, reconoce que tuvo que abanicar a más de un valiente que quería ver de primera mano todo el proceso y acabó rozando el síncope: "Pero ahora es verdad que se involucran más en la crianza y todo. Antes es que era más difícil, igual incluso si un hombre quería llevar el carricoche no se atrevía por si se burlaban de él. Por suerte hoy a los jóvenes se les educa de otra manera".

Con su reciente retiro, Fernández ya sabe que va a seguir muy ocupada. La lista de proyectos es larga. "Tengo que reorganizarme, pero aburrirme fijo que no me voy a aburrir. Me gusta mucho el senderismo e ir a la montaña, y también al pueblo, y ahora voy a tener más tiempo para tomar un café tranquilamente con otras compañeras jubiladas del hospital a contar batallitas de abuelas cebolletas. Y luego tenía interés en aprender inglés, eh, porque, bueno, yo soy de francés y el inglés lo llevo fatal. Tengo que buscar academia todavía, pero ya iré viendo. Gijón tiene un abanico de actividades tremendo", resume. Añade Fernández que se marcha sintiéndose "muy afortunada" de haber trabajado en Cabueñes: "Tuve unas compañeras fantásticas que me enseñaron mucho y la gente que se queda ahora es increíble, gente muy lista y muy bien preparada". ¿Y qué les diría a esas nuevas generaciones?: "Pues que aprovechen para vivir, que el tiempo pasa muy rápido. Y cuando te das cuenta...".