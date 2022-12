La Navidad llama a la puerta en El Coto

"Siempre se decoraba algo, pero no tanto", asegura Esther Casanovas, residente en la llamada Colonia Albéniz, en el barrio de El Coto, donde el ambiente navideño corre a cargo de unos vecinos que no han dudado en decorar sus casas con originales motivos. "Las luces dan alegría", añade. La entrada de su vivienda está repleta de detalles: un árbol, muñecos e iluminación. "A los críos que pasan por aquí les presta verlo", sostiene la vecina, que indica que sus dos hijas, Raquel Cabezas y la pequeña Deva Pérez, le impulsaron a esforzarse con la ornamentación. "Hay gente joven que vive en el barrio y eso influye", comenta Casanovas. "El espíritu navideño no debe perderse", remata.

La Navidad no es la única época en la que la Colonia Albéniz se organiza para dar color a sus calles. También en Halloween y en el Antroxu se engalanan muchas casas. "La gente se fue animando con el paso de los años", destaca Laura Iglesias, otra vecina, que cuenta que en "un par de días" la familia desplegó todo el repertorio en la vivienda, una de las más llamativas de la zona. "Cada uno pone lo que pueda y nos ayudamos unos a otros", declara Fernando Fernández. Y admite que, con toda la iluminación que hay, se ha "americanizado" el espacio. Iglesias ensalza "el sentimiento de barrio y de calle" que se genera con la colaboración vecinal para este tipo de iniciativas. Eso sí, "es todo comprado", bromea Laura Iglesias, cuyos hijos, Víctor y Germán Fernández, también cooperan para dejar la casa lo más llamativa posible. Según Cristina Martín, después de la pandemia, los vecinos decidieron "volver a salir a la calle y socializar". La puesta en marcha de la decoración navideña por parte de muchos vecinos fue un paso adelante. "Hacemos siempre alguna manualidad", señala Martín. Una chimenea preside el umbral de su hogar. Su pareja, Francisco Javier Ferrero, agradece el esfuerzo municipal y, sobre todo, de la asociación vecinal, para aumentar los adornos en El Coto respecto a años anteriores. "Se han molestado más", subraya Ferrero, que ensalza que estas iniciativas se realizan "para que los niños disfruten y los mayores se sientan a gusto". "En Gijón, nos hemos venido todos muy arriba", remata Martín, que apunta que apenas llevan tres Navidades residiendo en El Coto. Sus tres hijos, Diego, Carlos y Álvaro Ferrero, son quienes más disfrutan de un despliegue decorativo que hace de la Colonia Albéniz un foco navideño de lo más original gracias a una iniciativa de los propios vecinos.