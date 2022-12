El colegio de Tremañes despide por todo lo alto al maestro Mariano Suárez, que se jubila: "Tiene que entrar gente joven"

En el patio del colegio de Tremañes, el tren hace un ruido ensordecer al pasar por la vía. Pero ayer, ni el más largo de los convoys podría haber acallado los sonidos que produjeron la despedida de Mariano Suárez, queridísimo maestro de Educación Infantil que deja las pizarras tras 38 años de carrera, 20 de ellos en Tremañes, donde se ha ganado un hueco en el corazón de todos los que han compartido aula con él. Suárez, que tiene 60 años, se jubila voluntariamente. Lo hace, explica, porque no considera ético seguir ocupando una plaza cuando hay tanta gente joven que quiere trabajar. Se retira, pero no se marcha. Porque, a juzgar por las infinitas muestras de cariño que le brindaron ayer profesores, alumnos y familiares del centro, su impronta durará muchos años. "Por mí seguiría, pero ya cumplí una etapa. Hay gente joven que debe entrar en las escuelas", explicó el homenajeado.

Suárez es hombre de pocas palabras, pero de gestos sinceros. Fue ayer el protagonista absoluto de la jornada. Primero, con un acto en el gimnasio con alumnos que fue en realidad una distracción para lo que vino después. Aprovechando que estaba entretenido, decenas de padres le esperaban por sorpresa a la salida del polideportivo del centro para hacerle un pasillo hasta el hall del colegio, donde aún habría todavía más honores. "¡Mariaaaaaano!, ¡Mariaaaaaaaano!", coreaban todos, como si el bueno del docente acabara de marcar el gol del ascenso a Primera del Sporting.

La cosa no quedó ahí. Mariano Suárez llegó entonces al vestíbulo. Esta parte del colegio tiene tres plantas. Una baja y dos alturas con barandillas. Las tres plantas estaban a reventar de los alumnos del centro. Pero no solo. También había antiguos alumnos, padres y madres, profesores y gente de todo tipo que había coincidido con el adorado profesor. El docente entró a su despedida con explosiones de confeti, la voz de Freddie Mercury cantando a todo trapo por la megafonía el "We Are the Champions" y los ojos azules acuosos de la emoción tras su gafas.

El colegio de Tremañes trabaja por proyectos. En el centro del hall había colocado una especie de torreón de un castillo medieval cuyo techo casi llegaba a la altura de la primera planta. Ahí metieron al bueno de Mariano Suárez, al que le ofrecieron un montón de regalos. Para hacerse una idea de lo que este profesor representa, solo hacía falta echar un vistazo a las caras de los presentes. Se vieron a profesoras a las que se les escaparon lágrimas de la emoción y a niños pequeños llorar a moco tendido porque ya nunca más Mariano Suárez les dará clase.

Mariano Suárez intentó tomar la palabra, pero apenas alcanzó a dar las gracias por el homenaje. Maestro de Educación Infantil, siempre tuvo más o menos claro que quería dedicarse a la enseñanza. Dio clases antes en Valliniello (Avilés) y en Gijón en el Evaristo Valle. Primero, de asturiano y luego se dedicó a ser maestro de Educación Infantil. Fue un pionero en ambas, porque fue de los primeros docentes en enseñar asturiano y porque aún hoy es extraño ver a un hombre dar clases a los niños en la etapa anterior a la Primaria, profesión habitualmente femenina. "Recuerdo que el primer día me llamaron ‘señorito’ porque lo normal con las profesoras eran que las llamaran la ‘seño’", explicó, divertido, el protagonista del día.

El docente deja un hueco enorme en el colegio. Lo cuenta Carla Menéndez, profesora de Educación Infantil a la que conocen en Tremañes como "Piru". "Significa mucho para todos nosotros. Con él aprendí a querer, creer y crecer en esta profesión. Conocerlo fue un antes y un después. No solo se va un compañero. Se va un amigo", declaró esta mujer. "Es como de la familia. Para mis hijos es como su güelito. Como profesor es el mejor del mundo. Si todos fueran como él, la educación cambiaría", comentó, por su parte, Jenifer Gómez, madre de dos alumnos del centro. "Mariano siempre se preocupó por todos. Es un profesor como la copa de un pino", dijo Marta María García, que fue presidenta de la asociación de madres y padres del colegio de Tremañes donde Mariano Suárez ha dejado una huella muy profunda.