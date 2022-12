Un paseo sobre ruedas por las luces de Gijón

Casi una hora contemplando, sentados, la iluminación navideña y los adornos que engalanan la ciudad. Esa posibilidad es la que ofrece el "Navibús", un autobús descapotable de dos plantas del que disfrutaron ayer, en su primer viaje, casi una veintena de pasajeros, que no dudaron en aprovechar la oportunidad para ver, desde la relajación más absoluta, los motivos distribuidos por las calles y plazas. Pese a la amenaza de lluvia, el agua no interfirió finalmente en un recorrido con salida y llegada en la parada de Fomentín, donde desde minutos antes ya se hacía cola para no quedarse sin plaza en la parte superior del vehículo.

"Se ve todo muy diferente", indicó Laura Martínez, vecina de Nuevo Roces. El viaje de ayer supuso su debut en esta iniciativa, ya que no había participado en ediciones anteriores. Si bien tildó la experiencia como "muy buena", Martínez no desaprovechó la oportunidad para poner un pequeño pero al trayecto. "Faltarían villancicos para ambientar, estamos en Navidad", comentó la gijonesa, que tenía entre ceja y ceja su deseo de vivir esta experiencia a bordo del "Navibús". "Cuando me pasaron el programa navideño, empezamos a organizar los planes y este no podía faltar", afirmó Laura Martínez, cuya hija, Martina López, ataviada para la ocasión, disfrutaba en primera fila del panorama.

Desde las alturas se pueden apreciar mejor los detalles a tenor de la opinión de Martínez, que ensalzó cómo está engalanada la ciudad. "Está muy guapo, es de los mejores años de Gijón, por no decir el mejor", indicó la gijonesa, encandilada con las figuras en 3D dispuestas por los diferentes barrios que recorrió el autobús, al que muchos paseantes miraban, fascinados. Que la actividad sea gratuita es otro punto a favor de uno de los clásicos navideños gijoneses. "Siempre ayuda y más en los tiempos que corren", aseguró Laura Martínez, que añadió que, pese a que son los más pequeños quienes más se divierten, los mayores también pasan un buen rato.

En una línea similar se expresó su cuñada, Sara López, para la que no es lo mismo observar la decoración caminando que en un paseo en autobús. "Se disfruta de una forma distinta desde aquí", remarcó López, otra de las debutantes en un "Navibús" que dejó con ganas de más a unos cuantos pasajeros. "Al final son los niños los que te animan a subirte", subrayó la gijonesa. Eso sí, la diversión no entiende de edades. "Estoy disfrutando tanto o más que los pequeños", contó una Sara López que agradece el esfuerzo municipal llevado a cabo para incrementar los motivos navideños. "Me encantan los diseños, los colores y, sobre todo, que haya esta cantidad de calles iluminadas", valoró López, que ve "genial" el impulso de este tipo de actividades familiares. Las cuñadas coinciden en que no deberían ceñirse únicamente a una época concreta del año.

La conclusión del primer recorrido dio paso a una nueva hornada de pasajeros, que ya hacían cola deseosos de disfrutar de los adornos desde el "Navibús", que hará paseos hasta el 4 de enero, con la excepción del 31 de diciembre, con salidas cada hora desde las 18.00 hasta las 22.00.