Seis alumnos gijoneses logran una beca para estudiar en Canadá y EE UU: "Es un sueño cumplido"

Son adolescentes, van a cuarto de la ESO, hablan inglés perfectamente, son autoexigentes, quieren ser oncólogos, cardiólogos, criminólogos o ingenieros y fruto de su esfuerzo diario se han ganado estudiar el año que viene en Estados Unidos o en Canadá. Son Aitana Campillo, Sira González, Claudia Campal, Carla Rejas, Adrián Casado y Fernando Reguero, los seis alumnos gijoneses que este año han sido galardonados con una de las prestigiosas becas anuales de la Fundación Amancio Ortega. Esta beca cubre en su totalidad los costes de estudiar un año en Norteamérica. Se han presentado a ellas 10.600 estudiantes de toda España y se han entregado 400. De ellas, 15 han sido para alumnos asturianos. LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer a los seis estudiantes de la ciudad para que hablen sobre su éxito. Cada uno tiene sus preferencias, pero coinciden en el mismo punto: "Conseguir esta beca es como cumplir un sueño".

Aitana Campillo es alumna del instituto Fernández Vallín. Lleva dos años trabajando duro para conseguir la beca, tratando de sacar siempre las mejores notas posibles. Ella, que se define como autoexigente, irá a Canadá. Quiere ser médica en el futuro, porque tiene diabetes tipo 1 y cuenta que desde muy pequeña ha tenido que conocer hospitales. "Es algo que siempre me llamó la atención y además quiero estudiar Medicina para poder ayudar a la gente", comenta. El viaje, claro, le hace una ilusión enorme. "Me va ayudar para abrir la mente. Va a ser una expansión cultural poder ver cómo se trabaja en otros lugares", añade.

Sira González se enteró de que estaba entre las elegidas en un cambio de clase en el Instituto de Roces. "Sentí una gran emoción, porque es algo que siempre había querido", comenta. También irá Canadá. Para conseguir estar entre las elegidas tuvo que superar la prueba de inglés y la entrevista personal. "La prueba no me la preparé mucho y al final la entrevista consiste en ser una misma", detalla. Quiere ser dentro de unos años criminóloga y está deseando poder vivir la experiencia en el extranjero. "Va a ser una buena forma de perfeccionar el inglés y de conocer la cultura de otro lugar", apostilla la joven.

"Miré 50 veces el mensaje en el que me confirmaron la beca. Llamé a mi madre y nos emocionamos mucho", dice, por su parte, Claudia Campal, alumna del colegio San Miguel. Ella se marchará el año que viene a hacer primero de Bachillerato a Estados Unidos. También se esfuerza mucho por sacar buenas notas. "Me doy mucha caña. Si tengo que estar estudiando hasta las tantas lo hago", señala. Campal quiere ser de mayor oncóloga y ayudar en la lucha contra el cáncer. "Siempre fue algo que me llamó la atención", describe.

Carla Rejas es alumna del IES Piles y su madre la apuntó con tres años a una academia de inglés para manejarse en el idioma. El esfuerzo mereció la pena, porque va a estudiar el año que viene en Canadá. "Ella me inculcó que saber inglés podría ser una clave para el futuro", rememora. Carla Rejas estudiará para ser cardióloga o pediatra. "Me gustan mucho los niños", puntualiza. Está en contra de que la consideren miembro de la llamada "generación de cristal". "Yo siempre me exigí mucho y me puse objetivos", explica.

Al instituto de Montevil va Adrián Casado, que se irá a Estados Unidos. Aspira a ser ingeniero mecánica o aerospacial porque lo relacionado con el Universo le cautiva. "Lo que más me gusta es no saber lo que hay. Soy curioso, me gusta indagar y conocer el por qué de las cosas", señala. Fuera de los estudios, le encanta el fútbol. Es cadete en el TSK Roces. Al baloncesto juega mientras tanto Fernando Reguero, del instituto Calderón de la Barca, que aspira también a hacer una ingeniería o bien de caminos o bien aeronaval porque es un crack de las matemáticas y de la física. "Es una experiencia que me va a permitir conocer gente nueva", finaliza este alumno que, como el resto, vivirá el año que viene una experiencia inolvidable.