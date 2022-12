El vermú de Nochebuena vuelve a llenar Gijón

Si el epicentro del “vermú nochebuenero” fue la ruta de los vinos, en Cimadevilla tampoco se quedaron cortos. Eso sí, en un ambiente algo más calmado y menos bullicioso. El solecito y la buena temperatura llenó la terraza del Palacio, en la Plaza del Marqués. En una de sus mesas Daniel García disfrutaba de su bebida con gafas de sol.

Un lujo por estas fechas. La cuenta era comedida: café, cerveza sin alcohol, refresco… Y la compañía no podía ser mejor. Él y su pareja, Covadonga Parajón, viven en Jerte (Extremadura) y han llegado junto a su hijo Sergio a Asturias para pasar estas fechas con la familia. “Es un año especial. Siempre nos vemos en Navidad, pero llevamos tres sin hacerlo por la pandemia. Este es el primer reencuentro navideño”, celebra María Jesús Robles, tía de Covadonga. También disfruta de la compañía de su hijo y su pareja, Sergio Flecha y Melissa Orozco: “Cenaremos en mi casa”.

En La Galana se vivió otra reunión. El joven Francisco Álvarez, “muy a gusto” en manga corta, coge un “pinchín” de jamón. Vive fuera, pero cada Navidad vuelve a Asturias con su madre Virginia para pasar la Navidad con sus abuelos, Enrique Rodríguez y Juana Fernández. Pasarán toda la semana. “Hoy tenemos suerte. Hace “solín” y buena temperatura, pero si llega a llover también saldríamos, eh”, bromea Virginia. Luego toca “una buena siesta” para coger fuerzas para la noche, pero antes hay que dar buena cuenta de una “botellina” de sidra que escancia el propio Enrique.

Cuesta arriba, en la plazoleta Jovellanos, la hora del tentempié se vive con algo más de Rock and roll. Donde los árboles, es un grupo nutrido de más de diez personas disfruta de pie de sus cervezas y vermús. Van fuerte y el contraste es divertido. José Luis Campos, en pantalón corto, viene de hacer deporte para reencontrarse con sus amigos Guillermo Sarmiento y César Vigón, quienes llevan un gorro de Papá Noel y un jersey navideño de un simpático reno. Son amigos de toda la vida, del colegio Begoña. Y verse cada año por Nochebuena a media mañana es casi una religión. “Es el momento de juntarnos. Algunos vivimos aquí, pero otros se han ido a Madrid, Pamplona, Barcelona… Hoy no se come, alargaremos hasta la “Tardebuena””, promete pícaramente César Vigón. Luego tocará cenar con la familia.