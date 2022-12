El Acuario iniciará la ampliación dragando la dársena ante la demora por la zona de Naval

El Acuario de Gijón ya tiene lista su hoja de ruta para comenzar en el segundo semestre del 2023 la mayor reforma de toda su historia. Y podrá hacerlo sin tener que esperar por la resolución en los tribunales de los antiguos terrenos de Naval Gijón que el Ayuntamiento quiere destinar a un parque de empresas de economía azul y sobre los que Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) tiene un último recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Lo que plantea Rain Forest, la empresa adjudicataria del Acuario, es dragar la dársena de Poniente de agua y lodo para construir en la superficie liberada las primeras nuevas instalaciones, ya que ese espacio ya entra dentro los terrenos que la firma valenciana gestiona en su concesión. Se proyecta un oceanario, aunque la estructura que finalmente se erija en este lugar dependerá del estado en el que se encuentre la zona una vez vaciada, según afirman fuentes conocedoras de la operación a LA NUEVA ESPAÑA. Sobre la mesa hay otras opciones.

La firma valenciana quiere pisar el acelerador para comenzar de una vez por toda con su ambicioso plan, para el que se espera una inversión cercana a los 20 millones de euros. Esto es así porque la empresa ha visto sus planes paralizados debido a la batalla legal que mantienen Pymar y el Ayuntamiento a cuenta de los terrenos de Naval Gijón, que es la zona donde se proyecta la mayor parte de la ampliación del edificio de Poniente. Pero también porque la empresa es consciente de que, pase lo que pase, a partir de mayo del año que viene tras las elecciones municipales no estarán ni la Alcaldesa, Ana González, ni el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, figura con la que han tratado directamente el asunto.

El vaciado de la dársena no será, por otra parte, una tarea sencilla. No solo por la ingente cantidad de litros de agua en ese espacio, de más de siete metros de profundidad, sino porque las exploraciones realizadas con inmersiones en la zona han revelado que hay grandes cantidades de lodo y escombros de todo tipo que se han ido acumulando con el paso de los años. El plan, además, tiene una complicación extra. En este espacio hay dos bombas de refrigeración que son claves para regular la temperatura del Acuario. Con lo cual, los gestores del edificio de Poniente tienen claro que no se trata únicamente de dragar el agua con una bomba, sino que habrá que hacer un proyecto de ingeniería para retirar estos dos aparatos y colocarlos en otro lugar del edificio. Los primeros análisis de lo que podría costar la operación la cifraban en alrededor de los 100.000 euros. No obstante, se hicieron antes de la pandemia con lo cual, con el incremento de los costes de la energía y materias primas, el precio podría subir.

Hay otras dificultades añadidas. Según explican fuentes conocedoras del proyecto, será necesario estudiar bien el terreno liberado por el agua para ver si en la dársena hay filtraciones y en el caso de que existan, solucionarlas. De ahí, que hasta que la operación no se complete no pueden decir a ciencia cierta cual es la estructura que se colocará en la zona. Lo que se proyecta es oceanario, pero no se da por cerrado y no se descarta que pudiera construirse otra cosa en su lugar. El plan se encuentra en todo caso avanzado y de ello ya tiene conocimiento el Ayuntamiento. Hay pendiente una reunión entre las cabezas visibles de Rain Forest y el gobierno local para ultimar los últimos trámites. Se celebrará, en todo caso, ya en enero. La previsión es que, si todo marcha según lo previsto, la actuación puede comenzarse después del verano. La ampliación ya se había reactivado en agosto, tras una visita de Aurelio Martín al Bioparc de Valencia, también de Rain Forest.

Comenzar a construir los nuevos equipamientos en la dársena tiene una ventaja fundamental y es que el espacio que ocupa la dársena ya es responsabilidad de la firma valenciana. Rain Forest no ha descartado su idea inicial de crecer por los terrenos de Naval Gijón, pero tras más de año y medio con el asunto bloqueado en los tribunales entienden que es buena opción comenzar los trabajos por este lugar. La pugna, de hecho, por los terrenos de Naval Gijón aún se mantiene. El Plan General estipula que ese lugar se destinará a la economía azul. Un punto que no comparte Pymar y que llevó el asunto a los tribunales. Tras una primera sentencia perdida en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pusieron un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que no les fue admitido. Pymar tiene puesto un recurso adicional por el mismo motivo en el TSJA, pero con otra argumentación.