El Natahoyo se suma a la Navidad, pero vecinos y comerciantes ven "escasa" la iluminación

El Natahoyo se enganchó a la Navidad, como siempre, algo más tarde que el resto de barrios. La iluminación navideña se colocó después que en otras zonas de la ciudad debido a los transportes de enormes piezas de El Tallerón por la avenida de Galicia. Y para algunos vecinos y comerciantes, las luces navideñas han llegado esta vez "tarde, mal y nunca". Tarde, por lo ya mencionado. Mal, porque muchos las juzgan escasas. Y nunca, porque parte de las luminarias que hay colocadas en la avenida de Galicia, explican los residentes, no se encienden todos los días. Ayer por la tarde, cuando el resto de adornos ya estaban prendidos, varias de las que hay entre el tramo entre el Revillagigedo y el colegio Santa Olaya estaban apagadas. "Se podían haber esmerado un poco más con nosotros", lamentan comerciantes y vecinos.

José Tuñón regenta desde hace dos décadas un quiosco en la avenida de Galicia. El negocio está justo en el tramo que ayer se quedó a oscuras. El espíritu navideño de Tuñón aun así no se ensombrece. "Siempre nos las ponen un poco tarde, por el tema de los transportes, pero a mí lo que hay me gusta. Le da un toque muy festivo a la zona", razonó. Por su parte, Ángeles Lombán lleva una cafetería también en este tramo. A ella, las luminarias que hay le parecen poca cosa. "Solo las he visto un par de días encendidas. Creo que este barrio esta discriminado por completo", afirmó la mujer en referencia a la rica decoración que hay en otras partes de la ciudad.

En el parque Doctor Eguiburu Banciella se encuentra uno de los principales reclamos de El Natahoyo en lo que a iluminación navideña se refiere. Hay una gran figura de Papá Noel iluminada en el centro de la plaza, que ya se colocó a la vez que el resto de ornamentos de la ciudad. No es "Poligosín", el oso que reina en la Navidad del Polígono, pero también tiene su público. Hacia este elemento caminaban ayer las hermanas Marián, Manuela y Concha Cuesta junto a Adriana Fernández y la pequeña Claudia Rodríguez para sacarse una foto. No están muy satisfechas con cómo han dejado el barrio. "Somos de El Natahoyo de toda la vida y la iluminación de este año, como todos los anteriores es bastante pobre", comentan. "Mira que hay zonas para poner cosas, como la plaza de la Luz, que está casi a oscuras", señalan.

Lorena Gómez, por su parte, trabaja en una conocida panadería de la zona desde hace cinco años y piensa lo mismo que el grupo anterior. "Está todo como demasiado partido. Al principio de la avenida de Galicia no hay prácticamente nada de luz y luego ya más hacia arriba hay algunas cosas", analiza. "Cuando fue el alumbrado en toda la ciudad nosotros casi no tuvimos nada y eso nos puso bastante tristes", añadió. "Lo cierto es que podrían haberse esmerado un poco más con El Natahoyo", finalizó. Habrá que esperar al año que viene para ver si los deseos de los vecinos de este barrio de la zona Oeste se cumplen. De momento, lo que se puede decir es que la Navidad en el barrio luce, para desgracia de los vecinos, a medio gas.