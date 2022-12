Los alcaldes asturianos brindan por Navidad: "Vamos a hacer todo lo posible por que el 2023 sea bueno"

Tres años después, el tradicional brindis de Navidad entre los alcaldes de Gijón, Oviedo y Avilés –Ana González, Alfredo Canteli y Mariví Monteserín– y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez Sánchez, volvió a recuperar la plena normalidad tras el impasse obligado por la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021. La vuelta a la normalidad en este ágape navideño tuvo lugar a primera hora de esta tarde en el Ayuntamiento de Gijón, que también había sido el anfitrión en 2019, el último en el que se había podido celebrar esta tradicional copa navideña con asistencia numerosa y sin mascarilla. El tono de los cuatro intervinientes fue acorde a la recta final de un mandato que va a entrar en año electoral y con palabras de optimismo y esperanza para 2023 pese a las crisis que se han encadenado en este mandato derivadas de la pandemia y del conflicto con Rusia.

Además de Ana González, Alfredo Canteli, Mariví Monteserín y Cecilia Pérez, al brindis también asistieron los alcaldes de Mieres, Aníbal Vázquez; Langreo, Carmen Arbesú; de Corvera, Iván Fernández; de Villaviciosa, Alejandro Vega Riesgo; de Siero, Ángel García; la de Carreño, Amelia Fernández y el de Sariego, Saul Bastián. Además, participaron en el mismo concejales de distintos ayuntamientos.

«Que el 2020 nos haya salido chungo y el 2021 medio chungo, es más importante reafirmarse en la necesidad de desearnos que vaya bien, reafirmarnos en que queremos que 2023 sea bueno y que vamos a hacer todo lo posible por que sea bueno, porque hacer todo lo posible desde nuestro trabajo en el Ayuntamiento para que sea bueno, es que, pase lo que pase, vamos a estar ahí. Pase lo que pase, venga lo que venga, los ayuntamientos vamos a seguir estando ahí como estuvimos en estos dos años anteriores y eso tiene que servir para dar cierta confianza en un momento de tanta incertidumbre a la población y tiene que servir para que nos armemos de orgullo de por qué estamos aquí y el trabajo que hacemos», señaló la anfitriona, Ana González, quien volviendo la vista atrás apuntó que una de las grandes lecciones de este mandato es que aunque «un ayuntamiento se centra en su territorios, juntos somos más fuertes y hacemos más cosas cuando colaboramos. Y esto no es olvidarnos de quienes somos, de las singularidades y peculiaridades, incluso de alguna pequeña puya y rivalidad que debe quedar casi en un juego verbal, porque tenemos más en común que lo diferente».

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, apuntó por su parte que «desde Oviedo os deseamos lo mejor para vosotros y vuestras familias. De política no hablamos, porque, claro, el sentimiento no es el mismo. Que crezca Asturias, que crezca de mano de los alcaldes y que lo que es bueno para Asturias yo tengo muy claro que es bueno para Oviedo. Esos aislamientos que antes se producían yo no los quiero y creo que lo demostré públicamente. Vamos a luchar porque Oviedo sume por supuesto Oviedo en primer lugar, pero sume para Asturias también. Ese tirón turístico de Oviedo, la gente cuando viene a Oviedo no se queda en Oviedo, pisa toda Asturias. Con lo cual, como decía LA NUEVA ESPAÑA en primera página, estamos aportando y sosteniendo el crecimiento del turismo en Asturias. Vamos a seguir en esa linea. Os animo a pelear porque cada vez venga más gente a Asturias, porque al final dependemos mucho del turismo, cada vez más. Nosotros escogimos ese camino y nos está yendo bien».

La regidora avilesina ligó su brindis a las transformaciones que están afectando «al mundo de la energía y la tecnología» en un momento disruptivo: «brindamos porque todos esos cambios nos pillen en un momento de fortaleza, como creo que está pasando en Asturias, que estamos abiertos a que esa disrupción empresarial nos favorezca y esa búsqueda de ser autónomos desde el punto de vista energético también nos favorezca. En ese sentido creo que estamos bien colocados el conjunto de Asturias, pero vamos a brindar porque eso nos ayude a lograr objetivos como la lucha contra el reto demográfico y sobre todo a ayudarnos a mantener nuestra actividad productiva industrial y nuestra cobertura social a nuestras empresas y familias, dentro de esa normalidad».

Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos apuntó «que esta normalidad parezca extraordinaria, da buena medida de lo que está siendo la legislatura 2019-2023. Cuando menos resulta irónico que el 27 de diciembre de 2019 estuviésemos en este salón deseándonos un próspero 2020, ignorantes de lo que se nos venía encima, que han sido dos profundas crisis sin solución de continuidad; primero la sanitaria y cuando pensábamos que esta ya remitía nos vemos inmersos de lleno en otra, derivada de la guerra en Ucrania. Con estos precedentes habrá quienes crean temerario desear un próspero y feliz 2023. Yo, sin embargo, estoy dispuesta a correr el riesgo; el derrotismo no es una opción y confío en un mañana mejor, pues nunca llovió que no escampara». En su opinión, en estas crisis se ha demostrado que la administración local es «la de referencia para la ciudadanía». Cecilia Pérez también volvió apuntó que tras la excepcionalidad de la legislatura que encara ahora su recta final, en la que hubo que anteponer actuaciones urgentes a otras importantes, le corresponderá a los elegidos en las urnas en mayo «tomar el relevo» en la reivindicación de la reforma de la financiación local.