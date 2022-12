Así trabajan en la ampliación de Cabueñes, una obra en "modo silencio" para no molestar a los pacientes: "son lo prioritario"

A los más de veinte obreros y a la decena de técnicos que desde este verano trabajan a pleno rendimiento en la ampliación de Cabueñes, la gran obra del hospital público se le debe sumar otro fichaje estrella que está resultando clave para evitar dolores de cabeza en el complejo sanitario. Los responsables de la obra, conscientes de que la proximidad de las fincas de la ampliación con el propio hospital podría causar problemas entre sanitarios y pacientes, utilizan una máquina especial: un "bulldozer" que suele emplearse en minas de cielo abierto, que está permitiendo arrancar la roca caliza del subsuelo sin generar apenas ruidos, en "modo silencio". Una decisión pactada con la gerencia sanitaria y que, hasta ahora, explican los responsables, ha logrado reducir al mínimo el uso de martillos picadores: "Lo prioritario son los pacientes". LA NUEVA ESPAÑA acompañó ayer a los responsables de la dirección de la obra durante sus labores.

Jesús Menéndez, jefe de Obras de la consejería de Salud, explica que el protocolo especial de la ampliación de Cabueñes lleva meses desarrollado: "Sabíamos desde el principio que íbamos a tener que picar sobre roca y que, al tratarse de un espacio de actividad sanitaria, había que buscar una solución que no fuese perjudicial para los usuarios". La búsqueda de este aparataje especial se saldó con el uso de este "bulldozer", un aparato inmenso y de unas 64 toneladas de peso que, utilizado normalmente en grandes obras industriales, tiene la potencia necesaria para picar la roca por arrastre y no a golpes. Lo hace con un "ripper", un extremo en forma de garra que escarba la tierra haciendo surcos, como cuando se ara un huerto. "Es muy raro que se use en obras de este tipo, pero está funcionando muy bien. Eso sí, ya se nos han roto dos ‘rippers’ en esta semana", reconoce entre risas Alberto Hernández, gerente de la obra que corre a cargo de FCC y Los Álamos, integrantes de la UTE que ganó el concurso público de la obra, valorada en esta primera fase en 79 millones de euros.

Las fincas de la ampliación eran hasta el pasado agosto prados con leves montículos, explanadas de superficie irregular, y para cumplir con el proyecto diseñado se debía excavar el subsuelo a una profundidad media de cinco metros, tomando como cota cero la entrada al hospital por el servicio de Urgencias. Ahora se trabaja simultáneamente por dos frentes: en la gran finca que linda con este servicio, sede del futuro edificio principal, y en otra explanada más al sur que albergará el nuevo inmueble de servicios técnicos.

La gran máquina se traslada a uno u otro margen del complejo según se necesite, y el operativo se refuerza estas semanas con cuatro retroexcavadoras (tres picadoras y un cazo) que intervienen cuando el aparato se topa con un bloque de roca imposible de arrastrar y, ahí sí, toca picar. "A veces aparecen trozos de roca demasiado grandes y no queda otra, pero en general estamos agilizando mucho los tiempos", asegura Roberto Porres, responsable de obra del proyecto, que explica que con el operativo escogido para Cabueñes se está evacuando el doble de tierra de lo que habría sido normal en un terreno de las características de este entorno. En un día, se levantan unos mil metros cúbicos de tierra. El aparataje estándar en la mayoría de obras no evacua más de 400 metros cúbicos al día. "Cada 15 días nos reunimos con la gerencia del hospital y su equipo para comprobar que todo va bien y hasta ahora parece que se está logrando lo que pretendíamos: no se están generando mayores molestias", se felicita Menéndez.

Como en cualquier obra, la veintena de obreros trabaja también a diario con grandes camiones y palas para retirar el terreno excavado. Consensuado entre Principado y la UTE, la orden está siendo desperdiciar el menor volumen de tierra posible. "Mucha se está usando para adecentar el entorno de la propia obra o se está llevando a fincas donde se puede reaprovechar", asegura el jefe de Obras de la consejería, que destaca también que la habilitación de entradas y salidas expresas para la maquinaria de obra no ha implicado sacrificar ningún área de aparcamiento ni invadir ninguno de los caminos del entorno que, por su estrechez, se deben dejar liberados para el paso de residentes.

Si todo sigue como hasta ahora, el grueso de las excavaciones finalizará en unas semanas para poder iniciar en febrero, según las previsiones de Roberto Porres, las primeras labores de cimentación, aunque ahora ya se están instalando los primeros micropilotes para adecuar el terreno más próximo al hospital actual y asegurar su estructura mientras se sigue excavando. Los tres responsables adelantan que las previsiones actuales, sin embargo, podrían variar en caso de alguna tormenta especialmente dura en invierno obligue a ralentizar los trabajos.

Tras las cimentaciones, comenzará a verse ya a lo largo del próximo año las primeras labores de construcción más visibles. En la finca principal se tiene que levantar un gran edificio de ocho plantas, dos de ellas soterradas, y que se conectará en esta primera fase, provisionalmente, a la actual área de consultas externas. Quedará para la segunda fase, que incluye el derribo de este último inmueble, la conexión definitiva del nuevo edificio a un ala de hospitalización del actual complejo. Cuando el inmueble esté finalizado y se trasladen los servicios del viejo complejo, se irán remodelando también el resto de áreas. "Pero para esta primera fase aún queda, es compleja", recuerda Menéndez, cuyo equipo ha estimado para la obra un plazo de ejecución de 29 meses. Si todo va bien, por tanto, quedará listo en enero de 2025.

Otras labores en marcha

El ajetreo en Cabueñes en este 2023 a punto de empezar va a incrementarse por otros frentes. Debe comenzar la obra sobre el edificio central para sumar dos plantas que den cobijo al nuevo aparataje del cirugía robótica (uno de los proyectos a corto plazo más ilusionantes del hospital) y su angiógrafo. También se debe consensuar con Principado y Ayuntamiento el diseño de cómo será la reordenación vial del entorno, que se sabe que podrá circunvalar todo el hospital, haciéndolo más accesible, pero presenta aún dudas sobre la colocación de alguna glorieta. Un diseño que depende, también, de la permuta con Quirón para que a cambio de edificar su hospital privado en Nuevo Gijón se liberen otras fincas próximas al complejo público. En paralelo, se trabajará en el diseño de un futuro edificio de salud mental (que creará el que será el primer hospital de día infanto-juvenil de Gijón y el segundo de Asturias) y se instalarán nuevos equipamientos, entre ellos una resonancia y TAC, en el marco del plan regional de Salud de modernizar su red sanitaria.